НОВОСТИПроисшествия

На Алтае дорожного рабочего раздавил его же каток

Во время движения мужчина выпал из кабины

23 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай погиб рабочий, попав под каток при проведении дорожно-ремонтных работ, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем 22 августа в Усть-Канском районе. 58-летний мужчина, управляя трактором Т-150 с прицепным катком, не справился с управлением и съехал с дороги.

"Выпал из кабины трактора и упал под каток. От полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчину лишили права управления всеми видами транспортных средств, однако он работал машинистом-трактористом в дорожно-строительной организации.

Происшествия Республика Алтай

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

14:16:06 23-08-2023

жуть какая и нелепая смерть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:27 23-08-2023

Гость (14:16:06 23-08-2023) жуть какая и нелепая смерть... Его лишили права управлять любым транспортом- вас это не насторожило? Вчера в сторону Павловска бухой камазист сделал оверкиль вместе с прицепом и остался невредим, а попал бы под грузовик- тоже бы написали о нелепости?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:58 23-08-2023

Этот ещё что то умел, у остальных квалификация ещё ниже и их боятся нанимать в дорожно-строительной организации.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:55 23-08-2023

По полям По полям Синий трактор едет к нам

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:46 23-08-2023

В стародавние времена (тогда и скорости были поменьше) у меня дядька из-за руля грузовика на ходу выпадал из-за чрезмерно принятого. И слава богу,обошлось.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:21 23-08-2023

Того алтырбаса, кто принимает на работу таких специалистов посадить. Другим не повадно будет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:26 24-08-2023

Досинячил до такой степени, что из кабины выпал. В горном 90% таких работников

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:11 24-08-2023

В Горном пить нельзя. Там такая атмосфера, что счастья через край. Алкоголь уже лишнее.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров