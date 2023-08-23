На Алтае дорожного рабочего раздавил его же каток

Во время движения мужчина выпал из кабины

23 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай погиб рабочий, попав под каток при проведении дорожно-ремонтных работ, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел днем 22 августа в Усть-Канском районе. 58-летний мужчина, управляя трактором Т-150 с прицепным катком, не справился с управлением и съехал с дороги.

"Выпал из кабины трактора и упал под каток. От полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчину лишили права управления всеми видами транспортных средств, однако он работал машинистом-трактористом в дорожно-строительной организации.