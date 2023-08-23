На Алтае дорожного рабочего раздавил его же каток
Во время движения мужчина выпал из кабины
23 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай погиб рабочий, попав под каток при проведении дорожно-ремонтных работ, сообщает региональное МВД.
Инцидент произошел днем 22 августа в Усть-Канском районе. 58-летний мужчина, управляя трактором Т-150 с прицепным катком, не справился с управлением и съехал с дороги.
"Выпал из кабины трактора и упал под каток. От полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали в ведомстве.
Примечательно, что ранее мужчину лишили права управления всеми видами транспортных средств, однако он работал машинистом-трактористом в дорожно-строительной организации.
14:16:06 23-08-2023
жуть какая и нелепая смерть
14:39:27 23-08-2023
Гость (14:16:06 23-08-2023) жуть какая и нелепая смерть... Его лишили права управлять любым транспортом- вас это не насторожило? Вчера в сторону Павловска бухой камазист сделал оверкиль вместе с прицепом и остался невредим, а попал бы под грузовик- тоже бы написали о нелепости?
14:26:58 23-08-2023
Этот ещё что то умел, у остальных квалификация ещё ниже и их боятся нанимать в дорожно-строительной организации.
14:35:55 23-08-2023
По полям По полям Синий трактор едет к нам
14:44:46 23-08-2023
В стародавние времена (тогда и скорости были поменьше) у меня дядька из-за руля грузовика на ходу выпадал из-за чрезмерно принятого. И слава богу,обошлось.
15:31:21 23-08-2023
Того алтырбаса, кто принимает на работу таких специалистов посадить. Другим не повадно будет
09:10:26 24-08-2023
Досинячил до такой степени, что из кабины выпал. В горном 90% таких работников
09:33:11 24-08-2023
В Горном пить нельзя. Там такая атмосфера, что счастья через край. Алкоголь уже лишнее.