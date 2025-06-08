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Алтайский фотограф рассказал о рекорде в семье бородатых неясытей

Птицы обитают в Косихинском районе

08 июня 2025, 07:31, ИА Амител

Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

Алтайский фотограф дикой природы и путешественник Евгений Борисов опубликовал новый пост о семье бородатых несыятей из Косихинского района.

Предыдущую публикацию он посвятил знакомству с этим семейством, а на этот раз рассказал, как у них обстоят дела с жилищным вопросом.

"Гнездо – не просто дом, а крепость! Бородатые неясыти не строят его сами, а выбирают готовые "платформы" – старые гнезда хищников или естественные уступы в деревьях. Главное – высота (чтобы враги не добрались) и обзор (чтобы все контролировать)", – написал фотограф в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2025 году это семейство установило рекорд: пять "пушистых комочков" в одном гнезде. 

"Почему так много? У сов "стратегия": чем больше птенцов – тем выше шанс, что кто-то выживет. Суровая математика природы: не все доживут до осени (хищники, болезни, конкуренция за еду). Но пока – все пятеро крепкие, благодаря родителям-трудягам!" – отметил Евгений Борисов.

Алтайский край дикие животные

Комментарии 3

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Гость

08:23:46 08-06-2025

Надо подкормить красавцев.

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Элен без ребят

09:23:28 08-06-2025

Гость (08:23:46 08-06-2025) Надо подкормить красавцев.... не думаю, что в Косихинском районе дефицит мышей, ящериц или змей.
ладно бы зимой, когда пропитанием проблемы, но летом этого делать не нужно- птицы привыкают и теряют инстинкт поиска еды. а так, конечно они красавчики и фотографу огромная благодарность)

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Гость

14:14:52 09-06-2025

у сов выводятся как у попугаев, поэтому прямо вот "все" не могут быть крепкими. есть более старшие совята * на 5-7 суток), они как правило защищать могут весь (!) выводок и делятся даже едой. очень умные животные

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