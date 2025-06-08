Алтайский фотограф рассказал о рекорде в семье бородатых неясытей
Птицы обитают в Косихинском районе
08 июня 2025, 07:31, ИА Амител
Алтайский фотограф дикой природы и путешественник Евгений Борисов опубликовал новый пост о семье бородатых несыятей из Косихинского района.
Предыдущую публикацию он посвятил знакомству с этим семейством, а на этот раз рассказал, как у них обстоят дела с жилищным вопросом.
"Гнездо – не просто дом, а крепость! Бородатые неясыти не строят его сами, а выбирают готовые "платформы" – старые гнезда хищников или естественные уступы в деревьях. Главное – высота (чтобы враги не добрались) и обзор (чтобы все контролировать)", – написал фотограф в своем телеграм-канале.
По его словам, в 2025 году это семейство установило рекорд: пять "пушистых комочков" в одном гнезде.
"Почему так много? У сов "стратегия": чем больше птенцов – тем выше шанс, что кто-то выживет. Суровая математика природы: не все доживут до осени (хищники, болезни, конкуренция за еду). Но пока – все пятеро крепкие, благодаря родителям-трудягам!" – отметил Евгений Борисов.
08:23:46 08-06-2025
Надо подкормить красавцев.
09:23:28 08-06-2025
Гость (08:23:46 08-06-2025) Надо подкормить красавцев.... не думаю, что в Косихинском районе дефицит мышей, ящериц или змей.
ладно бы зимой, когда пропитанием проблемы, но летом этого делать не нужно- птицы привыкают и теряют инстинкт поиска еды. а так, конечно они красавчики и фотографу огромная благодарность)
14:14:52 09-06-2025
у сов выводятся как у попугаев, поэтому прямо вот "все" не могут быть крепкими. есть более старшие совята * на 5-7 суток), они как правило защищать могут весь (!) выводок и делятся даже едой. очень умные животные