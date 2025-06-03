Алтайский фотограф показал семью бородатых неясытей с папой-совой и мышкой на ветке

Подписчиков Telegram-канала Евгения Борисова ждет месяц удивительных историй, например, как растут птенцы и как родители их кормят и защищают

03 июня 2025, 13:43, ИА Амител

Семья неясытей из Алтайского края / Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

Известный алтайский фотограф дикой природы, путешественник Евгений Борисов расскажет в своем Telegram-канале о семье бородатых неясытей, живущих в Косихинском районе. Свой первый пост он посвятил знакомству с этими совами.

"Знакомьтесь – семья бородатых неясытей. Первое фото: Герда крупным планом, акцент на прикрытом глазе. Второе фото: Кай с мышкой на ветке. Третье фото: прошлогодний птенец для сравнения. Они уже несколько лет живут в Косихинском районе, я счастлив наблюдать за их жизнью. Каждый год они выводят птенцов, этой весной у них почти максимум – пятеро малышей", – рассказал Борисов.

Он отметил, что Герду (маму) легко узнать по прикрытому правому глазу. Она спокойная, внимательная и настоящая хранительница гнезда. А Кай (папа) – неутомимый добытчик. В полете его сложно отличить, но по поведению сразу ясно – это он.

"Впереди месяц удивительных историй: как растут птенцы, как родители их кормят и защищают, первые попытки летать и прощание с гнездом", – добавил фотограф.

Ранее в Барнауле на пешеходной части улицы Мало-Тобольской открылась трогательная фотовыставка Евгения Борисова о дикой природе "Мать и дитя". Экспозиция раскрывает тему материнства в мире животных.