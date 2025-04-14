Алтайский фотограф вошел в жюри международного конкурса снимков дикой природы
Евгений Борисов признался, что для него это большая честь
14 апреля 2025, 10:15, ИА Амител
Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Он назвал "Золотую черепаху" одним из самых значимых конкурсов природной фотографии в мире. Потому что там оценивают не только технику и композицию, но и историю, которую передает кадр.
"Для меня большая честь участвовать в жюри: за каждым снимком – часы, а то и месяцы работы фотографа, его терпение и любовь к природе. Очень вдохновляет видеть, как через искусство фотографии люди показывают важность сохранения нашего мира", – написал Борисов.
Фотограф признался, что благодарен организаторам за доверие и сейчас оценивает "много потрясающих снимков".
10:22:32 14-04-2025
Носач хорош. наверное больше нравится женщинам.
10:54:24 14-04-2025
А если это и есть женщина?
16:09:35 14-04-2025
молодец! только впредь пусть делает афиши у нормальных дизайнеров
17:13:47 15-04-2025
Восхитительное занятие- рассматривать чудесные снимки с животными. Очень люблю.
02:55:25 16-04-2025
Где выставка?