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Алтайский фотограф вошел в жюри международного конкурса снимков дикой природы

Евгений Борисов признался, что для него это большая честь

14 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Снимки Евгения Борисова, занимавшие призовые места на "Золотой черепахе" два последних года / Фото: Telegram-канал "Фотограф дикой природы"

Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он назвал "Золотую черепаху" одним из самых значимых конкурсов природной фотографии в мире. Потому что там оценивают не только технику и композицию, но и историю, которую передает кадр.

"Для меня большая честь участвовать в жюри: за каждым снимком – часы, а то и месяцы работы фотографа, его терпение и любовь к природе. Очень вдохновляет видеть, как через искусство фотографии люди показывают важность сохранения нашего мира", – написал Борисов.

Фотограф признался, что благодарен организаторам за доверие и сейчас оценивает "много потрясающих снимков".

дикие животные

Комментарии 5

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Musik

10:22:32 14-04-2025

Носач хорош. наверное больше нравится женщинам.

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Гость

10:54:24 14-04-2025

А если это и есть женщина?

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Гость

16:09:35 14-04-2025

молодец! только впредь пусть делает афиши у нормальных дизайнеров

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Татьяна

17:13:47 15-04-2025

Восхитительное занятие- рассматривать чудесные снимки с животными. Очень люблю.

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Оксана

02:55:25 16-04-2025

Где выставка?

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