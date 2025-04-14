Алтайский фотограф вошел в жюри международного конкурса снимков дикой природы

Евгений Борисов признался, что для него это большая честь

14 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Снимки Евгения Борисова, занимавшие призовые места на "Золотой черепахе" два последних года / Фото: Telegram-канал "Фотограф дикой природы"

Алтайский фотограф дикой природы Евгений Борисов вошел в жюри международного конкурса фотографии "Золотая черепаха". Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он назвал "Золотую черепаху" одним из самых значимых конкурсов природной фотографии в мире. Потому что там оценивают не только технику и композицию, но и историю, которую передает кадр.

"Для меня большая честь участвовать в жюри: за каждым снимком – часы, а то и месяцы работы фотографа, его терпение и любовь к природе. Очень вдохновляет видеть, как через искусство фотографии люди показывают важность сохранения нашего мира", – написал Борисов.

Фотограф признался, что благодарен организаторам за доверие и сейчас оценивает "много потрясающих снимков".