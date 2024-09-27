"Это восхитительно". Выставка фотографа Евгения Борисова открылась в Барнауле

Выставка заработала в РАНХиГС

27 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

Выставка Евгения Борисова в РАНХиГС / Фото предоставлено РАНХиГС

Уникальная выставка работ известного фотографа, путешественника Евгения Борисова открылась 25 сентября в Алтайском филиале РАНХиГС в рамках создания арт-пространства академии в Барнауле.

Евгений Борисов – известный фотограф, путешественник, член Союза фотографов дикой природы, победитель и призер многих российских и международных выставок и конкурсов под эгидой PSA, GPU, FIAP, в том числе конкурса National Geographic, член Королевского Метеорологического общества Великобритании.

Открыл выставку директор Алтайского филиала РАНХиГС Игорь Панарин. По его словам, Евгений Борисов – давний друг академии. Его фотографии украшают две локации Алтайского филиала Президентской академии. Это большая экспозиция с природными красотами Алтая "Земля и воздух – нить природы" – кадры сняты в Улаганском, Онгудайском, Кош-Агачском районах Горного Алтая. Фотографии животных в дикой природе, объединенные в экспозицию и расположенные в переходе между корпусами В и С, сделаны в Ботсване, Намибии, Танзании, Борнео, ЮАР. А медведи – единственная фотография в цвете, представленная в этой локации, – запечатлены на Камчатке.

Поддержать автора выставки пришли его друзья, семья и коллеги.

"Фотографы часто рискуют ради хорошего кадра, но ни один кадр не стоит жизни. Важно готовиться к поездке, изучать повадки животных и знать, где его найти. И когда фотография выходит из принтера в жизнь, у меня бегут мурашки от удовольствия. Мне очень приятно, что меня пригласили с выставкой именно в Алтайский филиал РАНХиГС, ведь это один из самых современных и ведущих вузов Алтайского края", – сказал Евгений Борисов, открывая выставку.

Также во время мероприятия студенты учебного заведения задавали фотографу различные вопросы. В частности, о том, как сделать хороший кадр, какую технику использовать и какие животные охотнее любят фотографироваться.

"Это восхитительно! Все фотоснимки необычайно красивы и сняты с таких интересных ракурсов, что бегут мурашки от взгляда на них. Особенно мне понравились снимки Алтая, потому что они показывают всю масштабность и величие наших гор. Также было интересно послушать самого фотографа. Он поделился своими историями и опытом, что, конечно, ценно для будущих специалистов медиасферы", – поделилась впечатлениями о выставке студентка первого курса направления "Медиакоммуникации" Анна Илющенко.