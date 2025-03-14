Алтайский главврач предложил на 500 тысяч штрафовать автохамов за отказ пропустить скорую

Поскольку иногда счет идет на минуты, а их иногда достаточно, чтобы спасти жизнь

14 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Главврач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов заявил "Атмосфере" о необходимости ввести более крупные штрафы за отказ пропустить машину скорой помощи.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за непропуск скорой. Сейчас за такое грозит штраф от 4,5 до 7 тыс. рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Однако в ГД считают необходимым штрафовать автохамов за это от 20 до 30 тысяч рублей, а права отбирать на срок от трех месяцев до двух лет.Кардиолог предложил ввести для автохамов, которые отказываются пропустить скорую и создающих препятствия для движения медицинского спецтранспорта, штраф в размере 500 тыс. рублей.