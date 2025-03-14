Алтайский главврач предложил на 500 тысяч штрафовать автохамов за отказ пропустить скорую
Поскольку иногда счет идет на минуты, а их иногда достаточно, чтобы спасти жизнь
14 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Главврач Алтайского краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов заявил "Атмосфере" о необходимости ввести более крупные штрафы за отказ пропустить машину скорой помощи.
Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за непропуск скорой. Сейчас за такое грозит штраф от 4,5 до 7 тыс. рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Однако в ГД считают необходимым штрафовать автохамов за это от 20 до 30 тысяч рублей, а права отбирать на срок от трех месяцев до двух лет.Кардиолог предложил ввести для автохамов, которые отказываются пропустить скорую и создающих препятствия для движения медицинского спецтранспорта, штраф в размере 500 тыс. рублей.
"К нам вчера привезли 63-летнего мужчину. Мы, к сожалению, не успели ничего сделать. А вдруг машину где-то не пропустили? Иногда счет идет на минуты. Лишних нескольких минут иногда достаточно, чтобы спасти человека, а когда их нет – он погибает. Это страшно, это беда. Наказание за такие поступки должно быть жестоким", – подчеркнул главврач кардиологического диспансера.
15:48:29 14-03-2025
для экстренных случаев должен быть транспортировочный вертолет. В городе может быть пробка и надеяться на пропускание нельзя. Тяжелых доставляют вертолетом включая тяжелых раненых на трассах за городом. Вертолет действительно может спасти жизнь в этом случае
15:54:41 14-03-2025
Гость (15:48:29 14-03-2025) для экстренных случаев должен быть транспортировочный вертол... Ближайшая посадочная площадка на правом берегу, возе мурлена.
16:11:29 14-03-2025
Гость (15:48:29 14-03-2025) для экстренных случаев должен быть транспортировочный вертол... Вы перевозили хоть раз тяжелого больного на вертолёте?
17:55:20 14-03-2025
Гость (15:48:29 14-03-2025) для экстренных случаев должен быть транспортировочный вертол... У нас же в каждом дворе вертолёт посадить можно
23:49:19 14-03-2025
Гость (15:48:29 14-03-2025) для экстренных случаев должен быть транспортировочный вертол... Теоретически "Robinson" может сесть в любом дворе.
Но вы понимаете, что стоимость часа работы вертолёта намного превышает стоимость всей жизни...😁
12:24:46 15-03-2025
Кхм... (23:49:19 14-03-2025) Теоретически "Robinson" может сесть в любом дворе.Но вы ... Л. Филатов "Сказ про Федота- стрельца"
"ты у нас такой дурак по субботам али как?"
15:48:55 14-03-2025
А сам главврач об этом знает?
16:35:30 14-03-2025
Где он приземляться будет, всё в проводах. Потому в Москве и ликвидировали троллейбусные сети, вертолёту свободнее.
23:52:35 14-03-2025
Гость (16:35:30 14-03-2025) Где он приземляться будет, всё в проводах. Потому в Москве ... Для эвакуации больного совершенно не нужна посадочная площадка для вертолета. Нужен экипаж, имеющий опыт использования специального оборудования для эвакуации людей, в том числе и раненых.
22:30:37 14-03-2025
Все это правильно, но куда деваться в пробке? Главрач то сам за рулем когда последний раз на Павлике в пробке час полтора стоял?
23:11:04 14-03-2025
Дребезг трамвая и скорая/пожарная сирена не вмиг рассасывают заторы на перекрестках и пробки на несколько кварталов.
При резком удорожании проступка нужны будут механизмы корректного оспаривания огульного обвинения, ведь есть непреодолимые физические условия и несовместимые геометрические размеры для освобождения пути. Для обвинения достаточно фото фиксации, а для оправдания нужны будут именно доказательства
08:17:55 15-03-2025
Забирать права и больши никогда не выдавать. Вот и все.