Должно быть жестоким. Алтайские депутаты и врачи – о наказании за отказ пропустить скорую

Они считают правильным предложение депутатов Госдумы увеличить штрафы для автохамов и лишать их прав на более продолжительный срок

14 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за отказ пропускать машину скорой помощи. Сейчас за такое нарушение грозит штраф от 4500 до 7000 рублей или лишение прав от трех месяцев до года. Однако в ГД считают необходимым штрафовать автохамов за это от 20 до 30 тысяч рублей, а права отбирать на срок от трех месяцев до двух лет.

Алтайские политики и врачи рассказали "Атмосфере", что думают на этот счет. Так, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева заявила, что поддерживает инициативу.

"Я только за, потому что есть состояния, в которых счет идет на минуты: тот же острый инфаркт, разные сосудистые заболевания. В таких состояниях человеку нужна помощь здесь и сейчас. Когда вместо того, чтобы спасать человека, машина скорой стоит в пробке, это трагедия", – сказала парламентарий.

Экс-министр здравоохранения Республики Алтай Валерий Елыкомов назвал это "серьезным вопросом". "Я считаю, что жизнь человека гораздо важнее, чем какие-то личные дела", – отметил доктор медицинских наук.

Депутат ГД Мария Прусакова также не против такого предложения.

"Если это спасет чьи-то жизни, то почему нет. Надо понимать, что скорая либо едет на вызов, либо уже везет человека в больницу, и мешать движению – значит подвергать чью-то жизнь опасности", – считает она.

Главврач Краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов, в свою очередь, считает нужным ввести еще более крупные штрафы.

"Предлагаю ввести для таких водителей штрафы по полмиллиона рублей. К нам вчера привезли 63-летнего мужчину. Мы, к сожалению, не успели ничего сделать. А вдруг машину где-то не пропустили? Иногда счет идет на минуты. Лишних нескольких минут иногда достаточно, чтобы спасти человека, а когда их нет – он погибает. Это страшно, это беда. Наказание за такие поступки должно быть жестоким", – рассказал Косоухов.

Депутат АКЗС и координатор ВОД "Волонтеры-медики" в Алтайском крае и СФО Анна Ведлер также считает правильным предложение коллег из Госдумы.