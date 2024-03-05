Алтайский главврач рассказал, как госпитализировали 400-килограммовую женщину

Медики порой сталкиваются с больными, имеющими избыточную массу тела

05 марта 2024, 16:00, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В Бийске самым крупным пациентом, обратившимся за помощью к медикам, стала женщина весом 400 килограммов, рассказал в Telegram-канале медучреждения главный врач местной ССМП Алексей Карнаухов.

"В прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям. В городской больнице № 2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки", – рассказал Карнаухов.

Накануне в ЦГБ Бийска оперативно доставили 200-килограммовую женщину с воспалением желчного пузыря и низким давлением.

Как пояснил Карнаухов, для таких больных необходим специальный санитарный транспорт, так как обычный автомобиль скорой помощи для этого не приспособлен. Кроме того, имеющиеся носилки рассчитаны максимум на 180 килограммов, а жесткие в автомобиль не закатить.