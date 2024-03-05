Алтайский главврач рассказал, как госпитализировали 400-килограммовую женщину
Медики порой сталкиваются с больными, имеющими избыточную массу тела
05 марта 2024, 16:00, ИА Амител
В Бийске самым крупным пациентом, обратившимся за помощью к медикам, стала женщина весом 400 килограммов, рассказал в Telegram-канале медучреждения главный врач местной ССМП Алексей Карнаухов.
"В прошлом году, чтобы доставить в больницу женщину с экстремальным весом почти 400 килограммов, обращались за помощью к спасателям. В городской больнице № 2 выделили сантранспорт и усиленные металлические носилки", – рассказал Карнаухов.
Накануне в ЦГБ Бийска оперативно доставили 200-килограммовую женщину с воспалением желчного пузыря и низким давлением.
Как пояснил Карнаухов, для таких больных необходим специальный санитарный транспорт, так как обычный автомобиль скорой помощи для этого не приспособлен. Кроме того, имеющиеся носилки рассчитаны максимум на 180 килограммов, а жесткие в автомобиль не закатить.
16:04:42 05-03-2024
Медики сил Вам, здоровья,низкий поклон , за Ваш труд!
17:12:52 05-03-2024
Дорогие врачи скорой помощи! Вам огромное спасибо!
18:19:57 05-03-2024
Тут перенес 50 мешков по 30 кг и спина отвалилась так, что две недели ни живой ни мертвый, защемление нерва.
А медики таких жиробасов таскают...
19:03:23 05-03-2024
Гость (18:19:57 05-03-2024) Тут перенес 50 мешков по 30 кг и спина отвалилась так, что д... Это вам ещё повезло, т.к. 2 недели всего, тут уже больше 2 месяцев с защемлением боремся и прогресса не особо много. Не так легло это дело вылечить.