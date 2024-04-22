Алтайский город стал одним из лидеров по доходности вложений в местную недвижимость
Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров
22 апреля 2024, 12:15, ИА Амител
Горно-Алтайск, столица Республики Алтай, показал одну из самых высоких доходностей при инвестировании в недвижимость среди крупных российских городов, заняв 2-е место из 100, сообщает РИА Новости.
Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. Доходность считалась в среднем за три года (2021-2023) от прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учетом потребительской инфляции. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц.
"В Горно-Алтайске среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года – 23,9%. Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи ее в аренду – 20,7%", – говорится в исследовании.
Барнаул в рейтинге на 33-м месте. Здесь среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года – 15%, а без учета сдачи в аренду – 12%.
Лидером рейтинга стал Норильск, где жилая недвижимость в прошлые три года в среднем могла приносить 28,9% годовых. На последней строчке оказался Южно-Сахалинск, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года стала отрицательной (-2,2% годовых).
14:18:00 22-04-2024
Барнаул в рейтинге на 33 месте!!!!
07:44:31 23-04-2024
Это говорит только о том что просто вкладывать не во что больше. Экономика примитивная, финансовые инструменты убогие. Ничего хорошего.