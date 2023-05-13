Алтайский губернатор поблагодарил за поздравления с днём рождения

12 мая главе региона исполнилось 52 года

13 мая 2023, 18:33, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края поблагодарил всех за поздравления с днём рождения, который он отметил 12 мая. В этот день Виктору Томенко исполнилось 52 года.

"Большое спасибо всем за многочисленные поздравления, которые получил вчера! Желаю всем отличных выходных", – написал глава региона в телеграм-канале, прикрепив к посту фото со своей семьёй и собаками.

Напомним, свой день рождения Виктор Томенко провёл на работе. Перед этим он совершил 13-километровую пробежку в сосновом бору.