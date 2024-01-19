Алтайский химик рассказал о феномене крещенской воды
На Крещение принято набирать святую воду и окунаться в купель
19 января 2024, 12:40, ИА Амител
Доцент Института химии и химико-фармацевтических технологий кафедры физической и неорганической химии АлтГУ Борис Шипунов рассказал "КП-Барнаул" о свойствах крещенской воды.
Шипунов отметил, что есть ряд факторов, из-за которых вода меняет свои свойства. На это, например, влияет активность Солнца в зависимости от расстояния до Земли: в итоге вода отличается в разные времена года.
Кандидат химических наук решил изучить свойства крещенской воды. Для этого он попросил аспирантов заняться этим вопросом.
"18 января аспиранты зафиксировали изменения свойств, к 19-му числу они достигли максимума, а затем все плавно вернулось к исходному состоянию. Вода – это тонкая структура, и по нашему заключению, изменение свойств связано с тем, что в этот период огромное количество людей думает практически об одном и том же, как следствие – вода воспринимает эту информацию и каким-то образом меняет свои свойства", – пояснил Шипунов.
Ученый подчеркнул, что это не значит, что крещенская вода обладает целебными свойствами, ясно лишь одно – в ней что-то меняется и это "что-то" удалось зафиксировать.
12:45:35 19-01-2024
Этот чувак точно учёный? АГУ его нужно уволить после таких заявлений...
13:54:22 19-01-2024
Гость (12:45:35 19-01-2024) Этот чувак точно учёный? АГУ его нужно уволить после таких з... то же самое хотелось спросить...
14:10:27 19-01-2024
Гость (12:45:35 19-01-2024) Этот чувак точно учёный? АГУ его нужно уволить после таких з... так это ж рассадник мракобесов
12:47:13 19-01-2024
не правильные ученые
12:50:38 19-01-2024
так вот кто про "эти дни" у Земли пишет постоянно... теперь все ясно... понять и пррростить (с)
12:56:11 19-01-2024
мракобесие какое то?
13:13:18 19-01-2024
Всё верно. Человеческий организм большей частью состоит из воды, которая пронизывает каждую клетку. В Крещение она меняет структуру - становится кристаллической, а значит, "родной" организму. Кристаллическую структуру имеют вся водная среда организма - кровь, моча, слёзы и проч. Чтобы превратить обычную воду, попадающую в организм человека, нужно затратить много энергии. Кристаллическую структуру имеет размороженная вода, вот почему людям с больными почками лучше потреблять размороженную воду - меньше нагрузка на организм. Свежевыжатые соки, березовый сок также имеют структуру кристалла.
13:41:59 19-01-2024
Гость (13:13:18 19-01-2024) В Крещение она меняет структуру т.е. меняет именно с 18 на 19 января по православному крещению? а почему не с 6 на 7 января по католическому? и как это соотносится с тем, что на Земле бывают "эти дни" (я про 29 февраля если что), когда день крещения на следующие года автоматически должен смещаться на 1 день, а через 3 года еще на день?
13:50:36 19-01-2024
Гость (13:41:59 19-01-2024) т.е. меняет именно с 18 на 19 января по православному креще... все формы жизни на Земле зависят от энергии Солнца. В настоящее время под воздействием солнечных энергий человеческая белково-нуклеиновая форма меняется и через сотни и тысячи лет (у всех по-разному), структура человека станет другой. Никуда не денешься - нужно меняться. Никто не умрет, только изменится. Период Крещения - ушел в прошлое. Сейчас ежедневно идет крещение человечества огнем Солнца, но через водную среду.
14:19:52 19-01-2024
Гость (13:41:59 19-01-2024) т.е. меняет именно с 18 на 19 января по православному креще... и как это соотносится с тем, что на Земле бывают "эти дни" (я про 29 февраля если что), когда день крещения на следующие года автоматически должен смещаться на 1 день -- Високосный день - это чисто коррекция датоисчисления на основе астрономических данных, поэтому никак не соотносится.
13:17:46 19-01-2024
любая жидкая среда несет информацию, например, кровь, моча человека "говорит" о состоянии организма. Вода - отличный проводник информации, недаром целители "заговаривают" воду, то есть насыщают ее информацией. Ну а кто называет это мракобесием, сам страдает невежеством.
16:33:37 19-01-2024
гость (13:17:46 19-01-2024) любая жидкая среда несет информацию, например, кровь, моча ч... Выводы делают на основе анализа содержащихся в них солей, белков, гормонов и прочего. А не чистой воды.
13:17:52 19-01-2024
Гомеопатией тоже многие профессиональные учёные занимаются
13:24:14 19-01-2024
Аспиранты пишут кандидатскую диссертацию...Грузин Авас...А доцент кто?
13:26:13 19-01-2024
Если кто не курсе, у воды открыто уже больше 20 состояний. Есть например вид льда, образующийся при высоком давлении, который потом не тает при положительных температурах и его приходится убирать другими способами. Те, кто не раз сплавлялся по горным рекам видели и знают, как может изменять свои свойства вода, причем для этого не обязательно наличие порогов вблизи.
13:32:10 19-01-2024
В каком научном журнале со статьей по этой теме можно ознакомиться? А, не публиковались? И статьи не было? Пардон, а где тогда научность? Петрик тоже вон, ученый, только оказался лже-.
13:32:40 19-01-2024
простите нас, Ломоносов и Менделеев. мы все про*рали.
13:43:36 19-01-2024
Элен без ребят (13:32:40 19-01-2024) простите нас, Ломоносов и Менделеев. мы все про*рали. ... не переживайте за них, Ломоносов и Менделеев даже в свое время имели больше знаний о воде, чем вы спустя 2 века
13:42:45 19-01-2024
так ЧТО, собственно, удалось зафиксировать? случайно не РПЦ гранты выдаёт на подобные исследования?
13:51:33 19-01-2024
Ломоносов и Менделеев были глубоко верующими людьми. Проси прощения у Шарикова.
14:09:13 19-01-2024
Это какой то церковник или эксперт с РЕН.ТВ, а не ученный. Какое падение уровня ВУЗа!
14:38:26 19-01-2024
Доцент вроде... а в сказки верит.
15:22:09 19-01-2024
сидит на ветке какой-то престарелый советский пенсионер и сеет невежество, тешит свое тщеславие. Иди чай попей, успокойся. Наука давно ушла вперед и тебя не спросила. Даже в старческом возрасте нужно интересоваться больше наукой, а не верить тому, что знал в молодые годы.
15:38:28 19-01-2024
гость (15:22:09 19-01-2024) сидит на ветке какой-то престарелый советский пенсионер и се... Заметно она ушла вперед. На Луну и то по каким-то причинам не могут, даже США там сколбасились со своей миссией и отправили спутник обратно на Землю для ликвидации.
15:44:25 19-01-2024
гость (15:22:09 19-01-2024) сидит на ветке какой-то престарелый советский пенсионер и се... А ты то сам Гость - молодое племя не отесанное? В настоящие время, настоящие ученые разбежались по всему миру, остались приспособленцы. Вот этот ученый приспособился к попам с их суеверием и старается легализовать мракобесие на научный лад.
16:27:06 19-01-2024
А почему только в этот день в году вода принимает информацию именно такую ? Инопланетяне вооружившись наукой и техникой , установку включают информационность на волнах распространяющую на воду с таким влиянием ? Астрономического в таком явлении с водой ничего нет .
16:31:37 19-01-2024
Лучше бы тонкие материи поизучали - на крещение многие гадают. И что самое удивительное, это работает. Приходят некто, кто отвечает на вопросы. Духи, лярвы, бесы, неприкаянные души, кто ж знает? Сам был скептиком, пока случайно не поучаствовал. Что-то потустороннее однозначно есть. Вопрос, почему наука не может измерить? Если что - красный диплом технического вуза и здоровая доля скепсиса. Но и я поверил после того как сам общался. Повторил в другой обстановке с другим человеком - работает. Более повторять не стал. Игры с неведомым опасны.
16:56:09 19-01-2024
Гость (16:31:37 19-01-2024) Лучше бы тонкие материи поизучали - на крещение многие гадаю... Гость, Сатана, как бывший Ангел Света, как же обладает чудотворными свойствами и он рыщет по белу свету ловя подобных тебя ученого скептика, с дипломом и без дипломов, проделывает любой фокус и красный диплом работает, в смысле пропаганды на этого черта - врага Бога.
10:38:28 20-01-2024
Гость (16:56:09 19-01-2024) Гость, Сатана, как бывший Ангел Света, как же обладает чудот... Ходят меж нами. А оказывается чокнутые. Их отлавливать нужно и вместе сажать, чтоб друг другу эти небылицы рассказывали и нормальных людей от жизни не отвлекали своей чушью.
17:01:59 19-01-2024
Гость (16:31:37 19-01-2024) Лучше бы тонкие материи поизучали - на крещение многие гадаю... так про то и речь - воздействие тонких солнечных энергий (материй) на водную среду. Солнечные энергии воздействуют на все тонкие миры, куда уходят души после смерти. Миры объединяются этими энергиями, вот почему жители тонких миров идут на контакт с земными людьми. "И мёртвые воскреснут". Такое время сейчас.
17:29:00 19-01-2024
гость (17:01:59 19-01-2024) так про то и речь - воздействие тонких солнечных энергий (м... куда уходят души после смерти. Миры объединяются этими энергиями, вот почему жители тонких миров идут на контакт с земными людьми. "И мёртвые воскреснут". Такое время сейчас.================ Гость, ну ты даешь, такой винегрет накрошил, что как говорится, сам черт ногу сломает. Первое, живая душа, это человек, умер человек, души не стало. Второе, на контакт идут Сатана и его демоны, они пока хозявы на этой земле и творят свои чудеса. Третье, мертвые воскреснут, это обещал Бог и Он это обещание выполнит., тут будет своя процедура этого исполнения. Потребуется тысячелетие, чтобы очистить умы людей, которые были наполнены деяниями противными Богу.
18:26:44 19-01-2024
Гость (17:29:00 19-01-2024) гость (17:01:59 19-01-2024) так про то и речь - возде... изыди
10:39:48 20-01-2024
гость (17:01:59 19-01-2024) так про то и речь - воздействие тонких солнечных энергий (м... Бедняга кащенка по тебе плачет горючими слезами: мой клиент!
10:35:48 20-01-2024
Гость (16:31:37 19-01-2024) Лучше бы тонкие материи поизучали - на крещение многие гадаю... Видать перебрал перед процедурой.
20:18:19 19-01-2024
Вода на земле меняет свои свойства постоянно, в зависимости от положения в данный момент на орбите по отношению к космическим объектам и энергиям от луны и солнца до центра вселенной! В этом нужно учитывать всё и все объекты! Но наиболее заметно и положительно воздействует вода в своем "новом" состоянии на организм человека 4 раза в год. Два солнцестояния и два равноденствия. Если посмотрите на обычаи которые с исторических времён сохранились у многих народов, то именно на эти дни так или иначе все связано с водой или с жидкостями. При этом самое прямое и сильное воздействие воды на человека попадает на зиму. Момент воздействия на организм наступает не мгновенно, а постепенно нарастает и достигает пика, и постепенно спадает. Это уже люди придумали, что в ночь... опять таки привязав это к придуманному самими же календарю. Не задумывались над тем что наступает мгновенно по дате и времени, а заканчивается целый день до вечера? Т.е., когда можно набирать и омываться... Лишний день в высокоточный год необходим как раз для того что бы выровнять не совершенное земное фиксирование времени по отношению движения земли во вселенной. Если бы этого одного дня в четыре года не было придумано человеком, то земное летосчисление уже давно бы опережало астрономическое положение земли, а значит времена года уже сдвинулись бы вперёд... Это говорит только о том, что эталон времени нужно изменить, и астрономические сутки земли в 23 часа 56 минут 04 секунды растянуть до ровно 24 часа...! И тогда ни каких высокоточных лет не будет! Другими словами это погрешности придумки способа фиксации времени движения космических объектов, а не движение самих этих объектов, как один неуч тут пытается выяснить...! Не совершенство человека он пытается растянуть на совершенство всей вселенной...!? Так ведь и порваться не долго...
20:22:56 19-01-2024
Читаю и недоумеваю! Это сколько человек пытаются захейтить этого ученого!? Это как же упало образование у населения!? Да ладно бы вы стали религиозными фанатиками, и топили за церковь с её противоречащими обрядами!? Так вы же одинаково хейтите как этого ученого, так и церковь!? Люди! Займитесь своим образованием!!!
10:42:32 20-01-2024
Гость (20:22:56 19-01-2024) Читаю и недоумеваю! Это сколько человек пытаются захейтить э... В чем тут нужен ликбез батенька! Это ж хиромантия чистой воды. Для нормальных людей - бред сумасшедшего и даже не собачий.
21:21:22 19-01-2024
Два тысячелетия прошло.Еще одно тысячелетие ждать?!?!Бог не торопится,ему совсем нет нужды. чего-то ждать.Дескать,живите людишки,плодитесь,размножайтесь,пейте,кушайте.А я посмотрю как ваши космические корабли бороздят просторы Вселенной...Или как ракеты полетят невысоко от Земли в разные стороны.
10:43:32 20-01-2024
Гость (21:21:22 19-01-2024) Два тысячелетия прошло.Еще одно тысячелетие ждать?!?!Бог не ... Капец!!!
07:56:40 20-01-2024
Теперь понятно, кто воду у телевизоров заряжал. Перепись пациентов прям.
08:32:10 20-01-2024
Аульцы полезли в науку. Не надо! Ваш уровень - Бузова, Ивлеева, и не та дверь Киркорова.
10:26:25 20-01-2024
я думаю, Борис Шипунов просто стебается! троллит даже!!!
12:14:30 20-01-2024
Молодец, Борис (если это он). Даже в соцсетях нужно просвещать таких вот дремучих советских пенсионеров. Вода - основа всей жизни, жизнь (живое) вышло из воды. Воде можно придать любое свойство - так изменится жизнь. "Не умрем, но изменимся" - говорит Библия. Вообще сейчас очень видно, как наука соединяется с религией, философией. Там все процессы жизни говорят об одном и том же.
18:32:26 20-01-2024
гость (12:14:30 20-01-2024) Молодец, Борис (если это он). Даже в соцсетях нужно просвеща... а журнал космополитан что говорит?