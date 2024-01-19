Алтайский химик рассказал о феномене крещенской воды

На Крещение принято набирать святую воду и окунаться в купель

19 января 2024, 12:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доцент Института химии и химико-фармацевтических технологий кафедры физической и неорганической химии АлтГУ Борис Шипунов рассказал "КП-Барнаул" о свойствах крещенской воды.

Шипунов отметил, что есть ряд факторов, из-за которых вода меняет свои свойства. На это, например, влияет активность Солнца в зависимости от расстояния до Земли: в итоге вода отличается в разные времена года.

Кандидат химических наук решил изучить свойства крещенской воды. Для этого он попросил аспирантов заняться этим вопросом.

"18 января аспиранты зафиксировали изменения свойств, к 19-му числу они достигли максимума, а затем все плавно вернулось к исходному состоянию. Вода – это тонкая структура, и по нашему заключению, изменение свойств связано с тем, что в этот период огромное количество людей думает практически об одном и том же, как следствие – вода воспринимает эту информацию и каким-то образом меняет свои свойства", – пояснил Шипунов.

Ученый подчеркнул, что это не значит, что крещенская вода обладает целебными свойствами, ясно лишь одно – в ней что-то меняется и это "что-то" удалось зафиксировать.