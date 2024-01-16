Рассказываем, правда ли, что купание в проруби смывает все грехи

16 января 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Самая известная традиция этой даты – крещенские купания. Даже многие из тех, кто далек от Церкви, в этот день окунаются в ледяную прорубь. Существует мнение, что таким образом можно смыть все грехи. Впрочем, у священников своя позиция на этот счет.

О том, обязательно ли купаться на Крещение в проруби, зачем это вообще нужно и можно ли таким образом смыть грехи, – в материале amic.ru.

1 Зачем на Крещение окунаются в прорубь? Эта традиция – дань памяти библейским событиям, когда сам Иисус Христос крестился в реке Иордан. Конечно, вода в Иордане была теплой. Но в России даже суровые крещенские морозы мало кого останавливают. Во льду водоемов вырезают проруби в виде креста. А рядом устанавливают деревянные кресты, украшенные ледяными голубями – символами Святого Духа.

2 Обязательно ли окунаться в прорубь на Крещение? Нет. Многие священники говорят об этом из года в год. Церковь не то что не принуждает – даже не призывает людей окунаться в ледяную прорубь на Крещение. Например, в проекте "Переговорка" на amic.ru об этом говорил священник Покровского собора в Барнауле Александр Микушин. "Это чисто народная традиция и забава. Баловство", – сказал Микушин, подчеркивая непричастность Церкви к крещенским купаниям. По его словам, церковные каноны называют обязательными совсем другие вещи, которые обязательно нужно сделать на Крещение. Но купание в проруби – это исключительно выбор каждого. Кроме того, для неподготовленных людей и тех, кто имеет хронические заболевания, это попросту опасно. Поэтому перед нырянием в прорубь обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Некоторые священники предлагают заменить купание в проруби обливаниями в более комфортных условиях, если верующий все равно хочет соблюсти народную традицию.

3 Правда ли, что купание в проруби на Крещение смывает все грехи? Нет. Это лишь заблуждение, которое в последние годы по разным причинам получило широкое распространение. Кстати, именно убежденность, что купание в проруби смывает грехи, и мотивирует большинство людей, замечает Микушин. А также гордыня и тщеславие. "Некоторые идут купаться от гордыни и тщеславия, а также из-за ложной трактовки евангельских слов, ложного понимания духовной жизни. Они думают, мол, искупался и будут у тебя здоровье, удача, прощение грехов. Но нет, никто из Святых Отцов такого не говорил", – пояснил в "Переговорке" священник. По его словам, грехи Церковь отпускает совсем иначе. "Вот человек жил целый год, грешил. А 19 января сходил искупался и думает, что ему отпустились все грехи. Неправда, не отпустятся. Грехи отпускаются на покаянии, в храме, когда человек исповедуется и кается", – пояснял Микушин.

4 Что действительно нужно обязательно сделать на Крещение? Обязательным для каждого поистине верующего человека священники считают посещение церковной службы на Крещение. Об этом в "Переговорке" также говорил Микушин. "В день Крещения утром люди приходят на службу. Там они молятся, берут с собой святую воду. Если утром не получилось из-за работы, можно приехать на вечернюю службу и помолиться", – дал совет барнаульский священник

5 Зачем священники освящают проруби, если Церковь не призывает никого купаться? Во-первых, Церковь вовсе не запрещает крещенские купания. Священники лишь подчеркивают, что это не панацея и не способ смыть все грехи. Поэтому в освящении прорубей нет ничего противоречивого. Во-вторых, как заметил в "Переговорке" Микушин, после освящения вода в водоеме становится святой. И верующие могут набрать ее для собственных нужд.