Алтайский хлебокомбинат снова улучшил производительность благодаря нацпроекту

"Алтайские закрома" продолжают внедрять бережливые технологии даже после нацпроекта

04 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Хлеб. Хлебобулочные изделия / Фото: Freepik

Одно из крупнейших предприятий хлебопекарной отрасли Алтайского края – ООО "Хлебокомбинат "Алтайские закрома" – продолжает успешно использовать бережливые технологии, получении в рамках национального проекта "Производительность труда".

Компания вступила в проект еще в 2020 году. Тогда здесь создали рабочую группу при поддержке экспертов Регионального центра компетенций. И внедрили инструменты бережливого производства в цехе булочного производства на линии по выпуску хлеба пшеничного под собственной торговой маркой "Алтайские закрома". Выработка на человека в смену почти сразу выросла на 13%, время протекания процесса сократилось на 15%, а производительность выросла на 30% по линии за сутки.

Компания и спустя четыре года продолжает следовать принципам нацпроекта. Недавно здесь оптимизировали логистику доставки и наборки готовой продукции в отделе экспедирования. Благодаря замене деревянных лотков на пластиковые высвободилась площадь, за счет чего отгрузка готовой продукции выросла на 30%. Кроме того, сократилось и время наборки и доставки до клиента, теперь этот процесс короче на четыре часа.

"С помощью инструментов бережливого производства нами самостоятельно были проанализированы хлебное и пряничное производства. Внедрение бережливых технологий на данных участках позволило повысить производительность труда на 15%, увеличить выработку на человека в смену на 10%", – отметил эффект от оптимизации производственной деятельности исполнительный директор ООО "Хлебокомбинат "Алтайские закрома" Сергей Жигалов.

Добавим, что сейчас на предприятии модернизируют и переоснащают производства для увеличения объемов выпуска хлеба и хлебобулочных изделий. В ноябре 2023 года построили новый высокотехнологичный, полностью автоматизированный хлебный цех мощностью 50 тонн в сутки и площадью 1000 квадратных метров. Запустили первую линию – линию формовых хлебов мощностью 25 тонн в сутки. Процесс производства хлеба "Алтайские закрома" полностью автоматизирован, что позволило увеличить объемы производства и сократить трудозатраты.

Сейчас в компании производят 143 наименования хлебобулочной и кондитерской продукции. Ее поставляют в Красноярский край, Иркутскую, Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области, Республику Хакасия.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.



Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).