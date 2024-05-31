Успешная оптимизация. Алтайская компания увеличила выработку на предприятии на 26%

Хороших результатов "СибКомплект" достиг благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда"

31 мая 2024, 13:00, ИА Амител

Эксперты РЦК и коллектив предприятия / Фото: КАУ "АЦКР"

ООО "СибКомплект" успешно завершило активную шестимесячную модернизацию на предприятии в рамках национального проекта "Производительность труда". Эксперты Регионального центра компетенций (РКЦ) оказали помощь сотрудникам компании в выявлении и устранении ошибок.

Какую работу проделали за полгода?

В качестве пилотного потока выбрали процесс создания комплектной трехтрансформаторной подстанции блочного типа утепленного исполнения.

При его картировании и анкетировании внутренних клиентов процесса эксперты совместно с сотрудниками выявили 31 ключевую проблему.

Каких результатов достигли после выявления недочетов?

Благодаря проведенным мероприятиям, направленным на устранение выявленных проблем, время протекания процесса сократили на 31%, уровень запасов снизили на 73%, при этом выработку увеличили на 26%.

"После завершения оптимизации пилотного потока мы не планируем останавливаться на достигнутом и готовы реализовывать намеченный сценарий по тиражированию полученного опыта по всем потокам предприятия", – прокомментировал генеральный директор "СибКомплекта" Сергей Полозов.Он также отметил работу экспертов РЦК и поблагодарил команду за успешную реализацию проекта по оптимизации процесса. И подчеркнул положительное влияние методов бережливого производства на создание комфортных условий труда и улучшение финансовых показателей.

Наиболее активных участников рабочей группы наградили дипломами и ценными подарками.

Лидер направления "Обучение", менеджер по персоналу Алиса Айхман рассказала, что в рамках нацпроекта компания подготовила и сертифицировала двух внутренних инструкторов по бережливому производству. Они будут обучать своих коллег на этапе "Тиражирование". Также она сообщила об успешном завершении онлайн-обучения сотрудников на платформе "Академии производительности ФЦК".

Руководитель программы, технический директор Михаил Малиновский рассказал о целях следующего этапа тиражирования, рассчитанного на два с половиной года.

Резидент Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий ("АЛТЭК") ООО "СибКомплект" вошло в число участников национального проекта "Производительность труда" в 2023 году и является производственным предприятием полного цикла в сфере энергетики: проектирование и производство оборудования и осуществление монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

Как бережливые технологии помогли другим предприятиям Алтая?

Недавно итоги эффективной полугодовой работы в рамках нацпроекта подвели в Бийском лесхозе. Там сократили время протекания процесса на пилотном потоке на 8,2% и увеличили выработку на 5,7%.

Алтайская компания "Мороз" использует знания, приобретенные в процессе участия в нацпроекте, и распространяет опыт для улучшения работы нового цеха заморозки. В прошлом году компания успешно выпустила все запланированные новинки с помощью инструментов нацпроекта. Это позволило расширить ассортимент торговой марки "Большая кастрюля".

Также алтайское свиноводческое предприятие "Антипинское" втрое увеличило выработку продукции, сократив время выполнения процесса на 16%. Компания планирует использовать инструменты и знания нацпроекта для повышения производительности труда на 5% ежегодно в течение ближайших двух с половиной лет.

"Мартика" тоже добилась серьезных успехов в бережливом производстве. Еще в 2021 году компания присоединилась к нацпроекту "Производительность труда", после чего выработка на пилотном участке выросла на 23,6%. В 2024 году компания начала шестой проект по оптимизации.

Кто принимает участие в нацпроекте "Производительность труда?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Участие в нем принимают компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).