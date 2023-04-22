Алтайский и таиландский вузы откроют на Пхукете Центр русского языка

Он будет расположен на базе таиландского Университета имени Принца Сонгкхла

22 апреля 2023, 08:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла откроют на территории кампуса таиландского вуза Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку.

Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, сформированные на днях проекты меморандумов о взаимопонимании и взаимодействии в рамках организации Центра вузы планируют подписать в самое ближайшее время.