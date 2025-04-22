Алтайский край вложит 2,7 млрд рублей в развитие сельских территорий в 2025 году
Депутат Госдумы Иван Лоор призвал муниципалитеты активнее включаться в реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"
22 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Алтайский край направит порядка 2,7 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году. Из них почти два миллиарда поступят из федерального центра, еще 391 миллион – из внебюджетных источников, 335 миллионов – из регионального бюджета. Остальные средства направят муниципалитеты – участники проекта. Об этом 22 апреля на встрече со студентами АГАУ рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.
"Главные направления программы – обеспечение сельских территорий доступным и комфортным жильем и развитие транспортной инфраструктуры. Также в нормативное состояние приводятся все основные объекты, которые повышают качество жизни населения. Это здравоохранение, спорт, образование и культура", – отметил министр.
Межин также добавил, что в 2025 году в рамках программы 897,5 миллиона рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры. На эти средства отремонтируют 14,3 километра автомобильных дорог общего пользования. Планируется построить подъезды к девяти предприятиям агропромышленного комплекса: ООО "Агрофирма Алтай" в Завьяловском районе, ООО "Правый берег" – в Заринском, АО "Куриное царство" – в Зональном, СХА ПЗ "Степной" – в Немецком, ООО "Мелира" – в Поспелихинском, ООО "Барнаульский пищевик" и АО "Орбита" – в Ребрихинском, ООО "Агро-Сибирь" – в Смоленском.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году благодаря программе в селе Бочкари построят школу на 297 мест, а в селе Дружба появится спорткомплекс. В Кулундинском районе продолжат капремонт школы и реконструкцию многофункционального культурного центра, а также начнут капремонт поликлиники и стационара районной больницы, детской школы искусств, спортшколы. В рабочем поселке Тальменка по госпрограмме реализуют проект по строительству жилья.
Организатор мероприятия депутат Госдумы Иван Лоор подчеркнул, что Алтайский край является одной из главных житниц России. С учетом того, что в нашем регионе на селе проживают 43% населения, муниципалитетам нужно как можно активнее включаться в реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий". Такие меры способствуют притоку населения на село, в том числе молодых специалистов, а также привлечению инвестиций.
"Программа реализуется в тесном взаимодействии всех органов власти. Это слаженная работа большой команды, которая позволяет Алтайскому краю улучшать жилищные и инфраструктурные условия жизни в наших селах. И главное здесь звено – это губернатор Виктор Томенко, который все эти действия координирует. На Алтай из федерального центра приезжают посмотреть ход реализации программы и понимают, что за три тысячи километров от Москвы можно не просто жить, а жить достойно. Поэтому Алтайский край ставят в пример другим территориям", – отметил Иван Лоор.
15:19:43 22-04-2025
Как с этим соотносятся новости об оптимизации школ и закрытии ФАПов? Никак.
17:05:26 22-04-2025
Обратите внимание на развитие Курьинского района!
Ещё немного, и вся молодежь уедет в город!
Посмотрите среднюю зарплату в сёлах района. Ужас!
19:13:01 22-04-2025
Гость (17:05:26 22-04-2025) Обратите внимание на развитие Курьинского района!Ещё нем... Никому эти села-деревни не нужны... Все это говорильня
21:10:16 22-04-2025
опять прадиков накупят.
05:40:35 23-04-2025
Построить 100 человейников в барнауле и всё сельское население завезти туда, в сезон забрасывать вахтами - вот реальный план, а не вся вот эта вот фантастика
08:47:41 23-04-2025
Гость (05:40:35 23-04-2025) Построить 100 человейников в барнауле и всё сельское населен... Так оно и будет, к том все идет.