Алтайский край вложит 2,7 млрд рублей в развитие сельских территорий в 2025 году

Депутат Госдумы Иван Лоор призвал муниципалитеты активнее включаться в реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"

22 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Встреча на базе АГАУ / Фото: amic.ru

Алтайский край направит порядка 2,7 миллиарда рублей на реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2025 году. Из них почти два миллиарда поступят из федерального центра, еще 391 миллион – из внебюджетных источников, 335 миллионов – из регионального бюджета. Остальные средства направят муниципалитеты – участники проекта. Об этом 22 апреля на встрече со студентами АГАУ рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

"Главные направления программы – обеспечение сельских территорий доступным и комфортным жильем и развитие транспортной инфраструктуры. Также в нормативное состояние приводятся все основные объекты, которые повышают качество жизни населения. Это здравоохранение, спорт, образование и культура", – отметил министр.

Межин также добавил, что в 2025 году в рамках программы 897,5 миллиона рублей направят на развитие транспортной инфраструктуры. На эти средства отремонтируют 14,3 километра автомобильных дорог общего пользования. Планируется построить подъезды к девяти предприятиям агропромышленного комплекса: ООО "Агрофирма Алтай" в Завьяловском районе, ООО "Правый берег" – в Заринском, АО "Куриное царство" – в Зональном, СХА ПЗ "Степной" – в Немецком, ООО "Мелира" – в Поспелихинском, ООО "Барнаульский пищевик" и АО "Орбита" – в Ребрихинском, ООО "Агро-Сибирь" – в Смоленском.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году благодаря программе в селе Бочкари построят школу на 297 мест, а в селе Дружба появится спорткомплекс. В Кулундинском районе продолжат капремонт школы и реконструкцию многофункционального культурного центра, а также начнут капремонт поликлиники и стационара районной больницы, детской школы искусств, спортшколы. В рабочем поселке Тальменка по госпрограмме реализуют проект по строительству жилья.

Организатор мероприятия депутат Госдумы Иван Лоор подчеркнул, что Алтайский край является одной из главных житниц России. С учетом того, что в нашем регионе на селе проживают 43% населения, муниципалитетам нужно как можно активнее включаться в реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий". Такие меры способствуют притоку населения на село, в том числе молодых специалистов, а также привлечению инвестиций.