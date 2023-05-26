В регионе увеличивает закупку сельхозтехники, чтобы справиться с возросшим урожаем

26 мая 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: Oleksandr Ryzhkov на Freepik

22 млрд рублей направили на закупку сельхозтехники в Алтайском крае в 2022 году. И приобрели на эти деньги более 1000 новых тракторов, комбайнов и другой техники. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко во время годового отчёта 25 мая.

Развитие сельхозотрасли региона, вероятно, в ближайшие годы продолжится в таком же темпе. В своём выступлении Томенко напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству России проработать проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Выход на азиатские рынки сбыта – очевидно федеральный тренд. Масштабный проект предполагает, в частности, строительство и модернизацию сети элеваторов, в Алтайском крае в том числе. Сейчас прорабатывается возможность участия в нём нашего региона.

Помимо этого, продолжается расширение мер поддержки сельхозтоваропроизводителям. В этом году почти в четыре раза увеличен размер зерновых субсидий.

В целом же объём поддержки муниципалитетов за последние пять лет вырос вдвое: с 24 млрд в 2018 году до более чем 60 млрд в этом.

Регион два года подряд получает рекордные урожаи. И продолжает быть первым в стране по производству гречихи и овса, муки и крупы всех видов, а также удерживает лидерство и по многим другим позициям. Например, по поголовью крупного рогатого скота Алтайский край занимает четвёртое место среди всех регионов России, отметил глава региона.

Напомним, в конце июня в Алтайском крае пройдёт межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2023". Мероприятие состоится на специально обустроенной территории Сибирского агропарка. Там проведут деловые встречи, демонстрационные показы и тест-драйв аграрной техники. Уже сейчас регистрацию на форум прошли более 250 компаний Сибири, Центральной России и южных регионов страны.