"День сибирского поля – 2023" пройдёт в Алтайском крае с 28 по 29 июня

25 мая 2023, 14:44, ИА Амител

Сибирский агропарк / Фото: sibagropark.ru

Власти Алтайского края планируют потратить более 6 млн рублей на организацию межрегионального агропромышленного форума "День сибирского поля", который пройдёт с 28 по 29 июня. Несколько связанных с мероприятием лотов появилось на портале госзакупок.

Первая закупка ко "Дню сибирского поля" была зарегистрирована ещё в марте 2023 года. Она касалась услуг по организации и проведению агропромышленного форума в 2023 году. На аукцион заявилась одна компания, которой заплатят почти 2,5 млн рублей. Она должна будет подготовить площадки для сельскохозяйственной техники, обеспечить сохранность многолетних трав, изготовление карты-схемы объектов Сибирского агропарка и размещение баннеров, организовать заезд и размещение участников и так далее.

Вторая закупка – это подготовка, организация и предоставление специализированной экспозиции "Алтайские продукты +100 к здоровью!". На это власти потратят 842 тысячи рублей. Поставщик уже найден.

19 мая на портале появился лот по разработке общей концепции "Дня сибирского поля" и его организационному сопровождению. Начальная цена лота – 2,5 млн рублей. Желающие стать подрядчиком смогут подавать заявки до 6 июня. Подрядчик должен будет подготовить и организовать торжественное открытие мероприятия, разработать сценарий, обеспечить бесперебойную работу оборудования, подобрать музыку, найти звукорежиссёров, творческие коллективы, ведущего и так далее.

Последняя закупка по "Дню сибирского поля" появилась на портале 23 мая. Она подразумевает изготовление, распространение информационных видеосюжетов о форуме и трансляцию их на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". За это власти готовы заплатить 335,9 тысячи рублей. Желающие смогут подавать заявки на участие в конкурсе до 31 мая.

Как уточняет "Банкфакс", на этом расходы на мероприятие могут не ограничиться. Так, в прошлом году были ещё закупки на участие кластерных объединений Алтайского края, на услуги охраны и на питание делегации Минсельхоза.

Напомним, "День сибирского поля" – это агропромышленный форум, в котором участвуют аграрии из Сибири и других регионов России. Они представляют сельскохозяйственную технику, оборудование, агрохимию и так далее. В этом году форум пройдёт на обустроенной территории Сибирского агропарка площадью более 40 гектаров – на 37-м километре Павловского тракта. "День сибирского поля" в крае проводится с 2011 года.