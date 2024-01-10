Алтайский край доставил в Москву часть подписей в поддержку Путина

Сбор подписных листов полным ходом идет по всей стране

10 января 2024, 14:05, ИА Амител

Фото: putin2024.ru

Предвыборный штаб Владимира Путина в Москве принял подписи избирателей 19 регионов в поддержку кандидата в президенты. Листы с "автографами" также отправил Алтайский край, сообщается на сайте избирательного штаба самовыдвиженца.

Как пояснили amic.ru в штабе президента, открытом в Алтайском крае, пока отправлена лишь часть подписей в поддержку президента. Сколько именно собрано листов – в организации уточнять не стали. Сбор продлится до 31 января. Региону необходимо набрать не более 7,5 тысячи "автографов".

В Барнауле "автограф" в поддержку действующего главы государства можно оставить в ТРЦ "Пионер", "Галактика", "Европа", Арена", "Огни", "Весна", "Праздничный". В Бийске – в ТРЦ "Воскресенье", "Созвездие", "Ривьера", в Рубцовске – в ТРЦ "Меридиан", "Радуга", "ЦУМ", в Новоалтайске – в ТРЦ "Парк", "Азия, "Локомотив".

Напомним, кандидату-самовыдвиженцу необходимо представить в Центризбирком не менее 300 тысяч подписей, представителям малых партий – 100 тысяч. Политические силы, представленные в Госдуме, от сбора освобождены.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. В Алтайском крае можно будет проголосовать дистанционно.