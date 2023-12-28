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В Алтайском крае открыты 17 точек, где собирают подписи в поддержку Путина

Поддержать выдвижение президента можно до 21 января

28 декабря 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае открыты 17 точек сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, передает "Алтайская правда".

В Барнауле открыты семь пунктов, в Бийске – четыре, по три – в Рубцовске и Новоалтайске. Точки работают с 19:00 до 22:00 часов, в выходные и праздники – с 18:00 до 22:00 часов.

Где работают точки сбора подписей?
В Барнауле свой "автограф" можно оставить в ТРЦ "Пионер", "Галактика", "Европа", Арена", "Огни", "Весна", "Праздничный". В Бийске – в ТРЦ "Воскресенье", "Созвездие", "Ривьера". В Рубцовске - в ТРЦ "Меридиан", "Радуга", "ЦУМ". В Новоалтайске - в ТРЦ "Парк", "Азия, "Локомотив". Сбор подписей продлится до 21 января. С собой нужно взять паспорт.

За сбор "автографов" в поддержку президента отвечает штаб Владимира Путина, который заработал в Алтайском крае 23 декабря. Сопредседателями штаба стали начальник краевого госпиталя ветеранов войн Ольга Зубова, командир стрелкового взвода 3-й роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Юрий Жуланов и актриса музыкального театра Виктория Гальцева.

По закону о выборах, кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать 300 тысяч подписей. При этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысячи "автографов".

Срок подачи документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря. Партии могут подавать заявки до 1 января 2024 года. Сами выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Фото: unsplash.com

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Владимир Путин Алтайский край выборы
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Комментарии 18

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Гость

14:53:28 28-12-2023

В Барнауле открыты семь пунктов////Мало. Могут не справится с потоком желающих до 21 января. Адреса пунктов можно было бы сразу указать.

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горожанка

15:14:18 28-12-2023

А я бы зашла, оставила свой голос. Поддерживаю Путина и его политику.

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Гость

21:32:53 28-12-2023

горожанка (15:14:18 28-12-2023) А я бы зашла, оставила свой голос. Поддерживаю Путина и его ... Не смогу оставить голос. Пешком не дойду, а на общественный транспорт денег нет, дорого.

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Гость

21:48:38 28-12-2023

Гость (21:32:53 28-12-2023) Не смогу оставить голос. Пешком не дойду, а на общественный ... пишите номер телефона, вам верные путинцы задонатят, столько, что на такси туда и обратно скатаетесь, а на оставшиеся все новогодние праздники от пуза есть будете.

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Гость

23:46:57 28-12-2023

Гость (21:48:38 28-12-2023) пишите номер телефона, вам верные путинцы задонатят, столько... До сих пор никто не донатил никогда, даже барнаульская соцзащита урезает субсидию ЖКХ, хотя тарифы растут быстрее пенсии. Так что ситуация безвыходная.

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Гость

15:18:45 28-12-2023

Кто видел толпа огромная там нет?

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Гость

08:26:58 29-12-2023

Гость (15:18:45 28-12-2023) Кто видел толпа огромная там нет?... Я видела, никого.

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Гость

15:21:34 28-12-2023

Кто последний!!! талончики дают???

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Гость

15:28:51 28-12-2023

Напишите адреса, где пункты сбора открыты.

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Гость

15:39:55 28-12-2023

кто же эти люди, которых устраивает повышение пенсионного возраста, огромный рост цен на все, бесконечное его вранье о росте доходов граждан, исчезновение медицинских услуг и т.д.?

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Гость

16:08:25 28-12-2023

Гость (15:39:55 28-12-2023) кто же эти люди, которых устраивает повышение пенсионного во... ну так сходите на одну из точек и спросите. в чем проблема то? я такое же действие предлагал на прошлой неделе, но меня заминусовали. скорее всего те, кому предлагал.

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Гость

16:08:39 28-12-2023

Гость (15:28:51 28-12-2023) Напишите адреса, где пункты сбора открыты.... В Барнауле ТРЦ "Пионер", "Галактика", "Европа", Арена", "Огни", "Весна", "Праздничный". В Бийске – в ТРЦ "Воскресенье", "Созвездие", "Ривьера". В Рубцовске - в ТРЦ "Меридиан", "Радуга", "ЦУМ". В Новоалтайске - в ТРЦ "Парк", "Азия, "Локомотив".

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Гость

16:21:12 28-12-2023

Не понятно к чему этот фарс. Картинку для отчета получить разве что.

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Гость

16:25:41 28-12-2023

Не сомневаюсь, даже если никто не придет, то подписей будет 90%

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Гость

18:59:23 28-12-2023

Гость (16:25:41 28-12-2023) Не сомневаюсь, даже если никто не придет, то подписей будет ... Нет, будет 97%

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Гость

20:11:35 28-12-2023

Гость (16:25:41 28-12-2023) Не сомневаюсь, даже если никто не придет, то подписей будет ... Да нет. Там стабильная цифра 146%

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Гость

18:31:29 28-12-2023

горожанка (15:14:18 28-12-2023) А я бы зашла, оставила свой голос. Поддерживаю Путина и его ... Давай ходи, онитебя уже неделю ждут . Все глазаньки просмотрели.

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Гость

09:57:19 29-12-2023

Как вариант, на работе предлагается премия за гражданскую позицию. Это же время, а время деньги. Получил премию, выказал позицию. Но не наоборот, а то могут кинуть. У западных правозащитников вообще денег много, они тем более так могут делать, на тех предприятиях, руководство которых хочет дружить с Западом. Кому то может показаться эта позиция продажной, но все сейчас дорого, надо работать, а не тратить время

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