Алтайский край лидировал в Сибири по спросу на оздоровительный отдых
В тройку также вошли Горный Алтай и Новосибирская область
03 апреля 2024, 07:50, ИА Амител
Источник фото: unsplash.com
Алтайский край по итогам первых трех месяцев 2024 года стал лидером по спросу на путевки в санатории среди регионов Сибири, сообщает портал "Санатории-России.рф".
По его данным, спрос на отдых в санаториях края в первом квартале вырос на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В Сибири в тройку также вошли Республика Алтай и Новосибирская область.
Во всероссийском рейтинге Алтайский край занял 21-е место.
Рейтинги: "Санатории-России.рф"
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