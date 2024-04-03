Алтайский край лидировал в Сибири по спросу на оздоровительный отдых

В тройку также вошли Горный Алтай и Новосибирская область

03 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Источник фото: unsplash.com

Алтайский край по итогам первых трех месяцев 2024 года стал лидером по спросу на путевки в санатории среди регионов Сибири, сообщает портал "Санатории-России.рф".

По его данным, спрос на отдых в санаториях края в первом квартале вырос на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Сибири в тройку также вошли Республика Алтай и Новосибирская область.

Во всероссийском рейтинге Алтайский край занял 21-е место.

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