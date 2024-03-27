Белокуриха стала одним из самых популярных курортов по бронированию путевок на лето

Количество заказов выросло на 30%

27 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россияне в 2024 году стали больше бронировать санаторные путевки на лето, сообщает РИА Новости со ссылкой на национального туроператора "Алеан".

"На 66% увеличилось количество заказов в оздоровительные учреждения Нальчика, на 40% - в Ленобласть, на 30% - в Минводы и Белокуриху", - выяснили аналитики.

По сравнению с прошлым годом число заказов в марте на лето увеличилось на 15-30%. Однако есть и направления со стопроцентным приростом - в здравницы, расположенные в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке.