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Белокуриха стала одним из самых популярных курортов по бронированию путевок на лето

Количество заказов выросло на 30%

27 марта 2024, 12:20, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Россияне в 2024 году стали больше бронировать санаторные путевки на лето, сообщает РИА Новости со ссылкой на национального туроператора "Алеан".

"На 66% увеличилось количество заказов в оздоровительные учреждения Нальчика, на 40% - в Ленобласть, на 30% - в Минводы и Белокуриху", - выяснили аналитики. 

По сравнению с прошлым годом число заказов в марте на лето увеличилось на 15-30%. Однако есть и направления со стопроцентным приростом - в здравницы, расположенные в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

Белокуриха

Комментарии 2

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Гость

13:04:08 27-03-2024

С моря на картинке *
Не сводя очей *
Копят люди деньги *
Жителям сочей

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Гость

16:47:03 27-03-2024

и самым дорогим

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