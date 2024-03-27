Белокуриха стала одним из самых популярных курортов по бронированию путевок на лето
Количество заказов выросло на 30%
27 марта 2024, 12:20, ИА Амител
Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Россияне в 2024 году стали больше бронировать санаторные путевки на лето, сообщает РИА Новости со ссылкой на национального туроператора "Алеан".
"На 66% увеличилось количество заказов в оздоровительные учреждения Нальчика, на 40% - в Ленобласть, на 30% - в Минводы и Белокуриху", - выяснили аналитики.
По сравнению с прошлым годом число заказов в марте на лето увеличилось на 15-30%. Однако есть и направления со стопроцентным приростом - в здравницы, расположенные в средней полосе России, на Северо-Западе, в Поволжье и на Дальнем Востоке.
13:04:08 27-03-2024
С моря на картинке *
Не сводя очей *
Копят люди деньги *
Жителям сочей
16:47:03 27-03-2024
и самым дорогим