Алтайский край лидирует по доступности бензина среди регионов России

Средняя цена за литр на Алтае составляет 53,3 рубля

04 ноября 2024, 13:15, ИА Амител

Бензоколонка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1120569

По результатам сентября 2024 года Алтайский край стал лидером среди регионов России по доступности бензина. Об этом свидетельствуют данные агентства "ПромРейтинг".

В тройке лидеров рейтинга, которая не изменилась с августа, остались Алтайский край (53,3 рубля), Республика Коми (53,77 рубля) и Республика Татарстан (54,12 рубля).

Самые высокие цены на бензин зафиксированы на Сахалине (71,89 рубля), в Крыму (70,15 рубля) и Якутии (69,37 рубля). Здесь также не произошло изменений в лидерах.

Средняя стоимость бензина для потребителей в России в целом составила 58,72 рубля за литр, что на 0,66 рубля больше, чем в августе. Цена на АИ-92 составила 53,51 рубля (+0,28 рубля), на АИ-95 – 58,83 рубля (+0,38 рубля), на АИ-98 и выше – 78,86 рубля (+3,12 рубля), а на дизельное топливо – 66,97 рубля (+0,12 рубля).