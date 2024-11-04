Алтайский край лидирует по доступности бензина среди регионов России
Средняя цена за литр на Алтае составляет 53,3 рубля
04 ноября 2024, 13:15, ИА Амител
По результатам сентября 2024 года Алтайский край стал лидером среди регионов России по доступности бензина. Об этом свидетельствуют данные агентства "ПромРейтинг".
В тройке лидеров рейтинга, которая не изменилась с августа, остались Алтайский край (53,3 рубля), Республика Коми (53,77 рубля) и Республика Татарстан (54,12 рубля).
Самые высокие цены на бензин зафиксированы на Сахалине (71,89 рубля), в Крыму (70,15 рубля) и Якутии (69,37 рубля). Здесь также не произошло изменений в лидерах.
Средняя стоимость бензина для потребителей в России в целом составила 58,72 рубля за литр, что на 0,66 рубля больше, чем в августе. Цена на АИ-92 составила 53,51 рубля (+0,28 рубля), на АИ-95 – 58,83 рубля (+0,38 рубля), на АИ-98 и выше – 78,86 рубля (+3,12 рубля), а на дизельное топливо – 66,97 рубля (+0,12 рубля).
14:04:54 04-11-2024
Очепятка в названии - по НЕдоступности бензина правильно.
15:49:48 04-11-2024
ывапр (14:04:54 04-11-2024) Очепятка в названии - по НЕдоступности бензина правильно....
Не правильная формулировка. В Алтайском крае может и одна из самых низких цен за литр топлива. Но доступность всегда определялась средним количеством литров, которые может себе позволить потребитель. То есть средний доход в регионе нужно разделить на стоимость топлива в этом регионе и получить количество доступных литров. И, о чудо, по доступности топлива мы вернёмся на своё стабильное 80-82 место среди регионов РФ. В конец списка, так сказать.
14:14:29 04-11-2024
53 рублика) когда литр должен стоит рублей 5 не выше.
16:17:58 04-11-2024
Гость (14:14:29 04-11-2024) 53 рублика) когда литр должен стоит рублей 5 не выше.... Никто Вам ничего не должен.
14:21:03 04-11-2024
Ну хоть в чем АК лидирует, хоть здесь не в заднице.
15:53:50 04-11-2024
доступность немного не так считается. сколько литров бензина можно купить на средний доход? в москве зп 150 тыс и бенз по 60 рублей, а в барнауле 40 тыс и цена 53 рубля за литр. ну и где он доступнее?
16:33:02 04-11-2024
Цена и доступность это разные вещи.
12:48:24 05-11-2024
Аи-92 51.5 ₽ , Аи-95 55.5 ₽ , ДТ 62.05 ₽ , Премиум 95 59.59 ₽ , Газ СПБТ 27.71 ₽ , Аи-98 50 ₽ , Метан 23.5 ₽ , Аи-100 79.9 ₽ , Премиум 92 52.99 ₽ , Премиум ДТ 63.45 ₽. Цены на топливо в Москве сегодня. Уровень жизни там же выше 3,2 раза, качество в 3,5 раза относительно Алтайского края.