Еще плюс 22 рубля. На Алтае продолжает стремительно дорожать сливочное масло
С начала года средняя цена за килограмм выросла почти на 400 рублей
02 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Взрывной рост цен на сливочное масло продолжается в Алтайском крае. Это следует из отчета Алтайкрайстата за 28 октября, в котором средняя стоимость килограмма вновь выросла.
Резкий рост
В актуальном отчете статистического ведомства средняя цена за килограмм сливочного масла в магазинах региона составляет 1127,71 рубля. Это почти на 22 рубля больше, чем неделей ранее: к 21 октября цена составляла 1105,97 рубля. А 14 октября она была еще ниже – 1066,16 рубля.
Таким образом, сейчас средняя стоимость сливочного масла на 53,3% выше, чем в начале января 2024 года. Другими словами, в Алтайском крае за десять месяцев продукт подорожал более чем в полтора раза.
Начало дорожать летом
Ощутимый рост цены на сливочное масло начался летом 2024 года, следует из отчетов Алтайкрайстата. Если в начале июня килограмм обходился примерно в 788 рублей, то к концу августа стоимость поднялась до 920 рублей. Ну а осенью подорожание приобрело "взрывной" характер. Так, 23 сентября цена составляла 991 рубль, 7 октября – 1056 рублей, а теперь уже превышает 1100 рублей за килограмм.
Только с начала лета стоимость увеличилась на 43%.
Почему дорожает масло?
Сливочное масло дорожает по всей стране. Как рассказали amic.ru местные переработчики, во многом рост цен происходит из-за серьезной нехватки сырья. Об этом же федеральным изданиям сообщали и производители из других регионов.
О том, почему раньше на рынке был переизбыток молока, а теперь заводы вынуждены сражаться за каждую партию, – читайте в нашем материале.Власти уже начали предпринимать меры для того, чтобы стабилизировать цены. В качестве рычага регулирования цен они выбрали увеличение импорта – в некоторых регионах на прилавках уже появилось турецкое масло. Также ожидаются поставки из других дружественных стран: Индии и Ирана. Ожидается, что это поможет немного выровнять цены на прилавках отечественных супермаркетов.
07:33:44 02-11-2024
В то время когда твоя страна сражается с врагом подобный сговор импортозамещателей называется диверсией .
И поступать с этими заговорщиками следует как врагами народа
13:22:18 02-11-2024
Гость (07:33:44 02-11-2024) В то время когда твоя страна сражается с врагом подобный сго... Кругом враги....
07:34:23 02-11-2024
Горожанка!!!! Правда же здорово!!!! Прям до слез! Самая лучшая страна!
08:16:50 02-11-2024
Гость (07:34:23 02-11-2024) Горожанка!!!! Правда же здорово!!!! Прям до слез! Самая лучш... Скажите мне, на какие деньги и на чей заказ вы организовали геноцид целой Горожанки? Вы из какой породы иноагентов происходите и зачем? Свободу Анджеле Дэвис и руки прочь от Горожанки! И нет, самая лучшая страна - это святая Америка и сын ее Джо Бидон - лучший бидон в мире, второй в Сибири!
07:59:37 02-11-2024
Да целый триллер! Это ладно кто на диете, а нам, маслобетикам, ну то есть масляным диабетикам, куда деваться? Хочешь-не хочешь, но пол пачки в день сожрать обязательно. Нам что, в киллеры подаваться, чтобы на маслу заработать? Люди добрые, кто чем может, скиньтесь маслицем во имя всех угнетенных и недоедающих. А если кто гречи подкинет, так вообще рай на земле: кашу маслом не испортишь!
08:08:46 02-11-2024
- "во многом рост цен происходит из-за серьезной нехватки сырья"---- Прошлые годы у нас паслось тучное стадо, а это лето несколько буренок пригвожденные на веревке на пустыре щиплют травку.
08:13:13 02-11-2024
Напасти волнами нахлопывают на страну, то яйца, то картошка, вот и масло пошло в атаку....
08:14:08 02-11-2024
Ну так зарплаты выросли. Вот и маслице чуток подняли. Надо немного без масла потерпеть - год, два, три. Далось вам это масло.
08:19:58 02-11-2024
Нацонализация предприятий. Можно частично с контрльным пакетоам акций у государства. Иначе дикий капппитализм
08:30:31 02-11-2024
Гость (08:19:58 02-11-2024) Нацонализация предприятий. Можно частично с контрльным пакет... Каппппппитализм совсем дикий. — Слушай… Обидно, клянусь, а?.. Обидно, ну… Ничего не сделал, да? Только вошёл! А капппппитализм уже такой дикий!
13:35:35 02-11-2024
Гость (08:19:58 02-11-2024) Нацонализация предприятий. Можно частично с контрльным пакет... Уже пройденный этап. Сколько лет то Вам? Ничего не замечаете. И ничего не изменилось.
08:26:39 02-11-2024
Куда здесь без нетленной фразы кулундинцев с прошлого схода: без молоко и жизнь плоха. Можно было бы ее переформулировать: без масло и жить опасно. Масло - всему голова. Как нарежешь масло - береги его.
08:26:44 02-11-2024
Если бы не было сражения с врагами, то мазали мы бы, каждое утро маслом бутерброд....
08:38:49 02-11-2024
Гость (08:26:44 02-11-2024) Если бы не было сражения с врагами, то мазали мы бы, каждое ... Если бы я был молодой, то утро начинал бы не с того бутерброда. Но ревматизм, геморрой, простатит и атеросклероз, мешают мне вести привычный и приятный образ жизни. И только сливочное маслице может мне помочь - люди добрые, объявляю сбор - подайте маслица кто сколько может. Приносить можно ежедневно, к останкам ЦУМа, я там сторожем тружусь.
13:26:57 02-11-2024
Гость (08:38:49 02-11-2024) Если бы я был молодой, то утро начинал бы не с того бутербро... В Пятёрочку сходи . оно там ГОРАЗДО ниже объявленной цены. А дворник, кстати благородная профессия. Редко бываю возле ЦУМа, а так бы подкинул.
10:04:17 02-11-2024
"во многом рост цен происходит из-за серьезной нехватки сырья"- молоко и сыр так не дорожает - значит прослеживается монопольный сговор маслобитчиков
10:14:10 02-11-2024
Фраза "заработать на хлеб с маслом" заиграла новыми красками...
10:17:36 02-11-2024
Масло, стой! Раз-два! Поголовье КРС, стой! Раз-два!
10:33:18 02-11-2024
Ну а что же, рекордный урожай никак не способствует развитию животноводства в крае?По моему ,при желании идти навстречу сельчанам и другим производителям молока ,эту проблему можно решить.Часть зерна с урожая можно направить на фураж и под определённые обязательства по сдаче молока давать корм производителям за символическую плату или совсем бесплатно.Только надо шевелиться и решать эту задачу а не сидеть по кабинетам.
12:17:29 02-11-2024
Афиноген (10:33:18 02-11-2024) Ну а что же, рекордный урожай никак не способствует развитию... а кто же это урожай есть будет, если КРС в крае все меньше и меньше, вы наверное забыли как в прошлом году молокопереработчики цену на молоко настолько опустили, что коров в убыток держать было. Фермеры и жители в голос кричали, что вынуждены будут молочных коров резать, если даже содержание не окупается. Ни власть АК, ни ФАС по этому поводу не возбудились нисколько. А в этом году результат. А чтобы молочных коров вырастить так года три нужно, это не тараканы, за месяц не заведутся, сколько не раздавай вышестоящих указаний и не проявляй озабоченность.
13:02:14 02-11-2024
Гость (12:17:29 02-11-2024) а кто же это урожай есть будет, если КРС в крае все меньше и... Я понимаю ,что враз это не сделаешь,но делать это надо .Если бы в крае были предприняты подобные мероприятия по поддержке и возрождению животноводства ,то вполне картина была бы не такая плачевная.Тут нужны меры по стимуляции сдачи молока,чтобы крестьянин получал нормальную плату за сданное сырьё а также по льготному обеспечению кормов для этих целей.Вся эта политика должна была определена давным давно на краевом уровне.Например ,под определённый объём сданного молока выделялось бы определённое количество фуражного зерна,пусть и бесплатно. Всё это окупилось бы произведённой продукцией и отрасль бы получила развитие.Но до этого ,похоже,дел никому нет.
18:55:42 02-11-2024
Афиноген (13:02:14 02-11-2024) Я понимаю ,что враз это не сделаешь,но делать это надо .Если... Основной посыл-молочного стада уже нет и хоть что выделяй доить все равно не кого будет
13:30:41 02-11-2024
Гость (12:17:29 02-11-2024) а кто же это урожай есть будет, если КРС в крае все меньше и... А сейчас всё мимолётно. Мало кто задумывается о будущем. Хапанули, а остальное трын-трава.
13:13:28 02-11-2024
Афиноген (10:33:18 02-11-2024) Ну а что же, рекордный урожай никак не способствует развитию... Не выйдет из этого ни чего Москва все забирает
13:33:02 02-11-2024
Гость (13:13:28 02-11-2024) Не выйдет из этого ни чего Москва все забирает... им яйца из Турции, молочка из Белоруссии
08:17:09 03-11-2024
Афиноген (10:33:18 02-11-2024) Ну а что же, рекордный урожай никак не способствует развитию... Часть зерна с урожая можно направить на фураж.. Оно у нас 90 % фураж. Корм скоту, которого у нас нет.
10:44:25 02-11-2024
Сталин решал такие вопросики
11:32:43 02-11-2024
Гость (10:44:25 02-11-2024) Сталин решал такие вопросики... Сталин и не такие вопросики решал.
12:52:20 02-11-2024
Гость (10:44:25 02-11-2024) Сталин решал такие вопросики... Я вот фигею с таких уверенных завлений, чего там делал Сталин. Мои покойные старики были 1916-1923 гг рождения, и я слушал их рассказы про то время. И то, на период правления Сталина они были молодежью еще неопытной. Откуда вы, блин, черпаете уверенные знания о том, чего там Сталин решал и чего не решал? Вам по 200 лет что-ли? Или книжек начитались?
13:13:29 02-11-2024
Гость (12:52:20 02-11-2024) Я вот фигею с таких уверенных завлений, чего там делал Стали... Или книжек начитались? -- а вы откуда знаете законы физики, сами их открывали или из книжек?
13:18:26 02-11-2024
Гость (13:13:29 02-11-2024) Или книжек начитались? -- а вы откуда знаете законы физики, ... Законы физики - это описание природных явлений, проявление которых от интерпретации рассказчика не зависит. Вся наука делится на физику и на коллекционирование марок.
13:28:47 02-11-2024
Гость (13:18:26 02-11-2024) Законы физики - это описание природных явлений, проявление к... Законы истории такие же объективные, как и законы физики, когда их начинают перевирать, так же влетают по полной, как при нарушении законов природы. Законы развития общества лучше знать также хорошо, как законы окружающего нас мира, потому что общество его часть
13:45:19 02-11-2024
Гость (13:28:47 02-11-2024) Законы истории такие же объективные, как и законы физики, ко... Законы - законами. Но не зря физика относится к ТОЧНЫМ наукам. А законы истории - такое дело, что, как вы говорите "влетают по полной" неизменно и регулярно. И все описания жизни общества лично я могу уверенно оценивать только из рассказов очевидцев событий, или людей имеющих доступ к архивным документам. Вот у меня сомнения, что здешние комментаторы имеют возраст более 100 лет или допуск к работе с архивами.
13:38:56 02-11-2024
Гость (12:52:20 02-11-2024) Я вот фигею с таких уверенных завлений, чего там делал Стали... Малолетки необразованные. Истории не знают. Либо у корыта Сталинского сидели.
13:11:42 02-11-2024
Гость (10:44:25 02-11-2024) Сталин решал такие вопросики... Решал, только потом от голода умирали почему-то
11:02:38 02-11-2024
Надо государству возрождать колхозы,строить молочные фермы, вернуть в эти колхозы поля, луга когда-то розданные фермерам , и будет вам молоко и масло, будет работа сельским жителям, будет развитие сёл в реальности, а не на бумаге, и отчётах губернатора в Москву как мы тут живём хорошо и счастливо.
11:37:15 02-11-2024
Сергей (11:02:38 02-11-2024) Надо государству возрождать колхозы,строить молочные фермы, ... Не останавливайтесь, прошу вас, продолжайте. А еще каждой бабе по мужику, а каждому мужику по три бабы. Каждому по миллиону зарплату. Всем по квартире в Москве. И вообще всему населению страну трехгодичный отпуск на Канарах. Отпуск оплачиваемый. И еще и суточные в валюте выдать!
12:10:04 02-11-2024
Гость (11:37:15 02-11-2024) Не останавливайтесь, прошу вас, продолжайте. А еще каждой ба... Ага, обещали уже 25млн рабочих мест, зарплату как в Европе, продолжайте дальше!!! 😂😂😂
13:00:12 02-11-2024
Гость (11:37:15 02-11-2024) Не останавливайтесь, прошу вас, продолжайте. А еще каждой ба... Можно я маслом возьму? И яйцами
13:18:20 02-11-2024
Гость (11:37:15 02-11-2024) Не останавливайтесь, прошу вас, продолжайте. А еще каждой ба... Есть такая прослойка людей и часть страны -Москва и мвд
11:39:46 02-11-2024
Я из другого региона. И у нас в точности всё то же самое. И всё идёт по тому же сценарию, как и с ценами на яйца. Цены выросли, никто ничего не берёт, товар протухает, его массово выбрасывают. Но цены упорно продолжают держать и даже повышать. Это называется картельный сговор. И такое уже было - перед самым развалом СССР.
11:58:18 02-11-2024
Гость (11:39:46 02-11-2024) Я из другого региона. И у нас в точности всё то же самое. И ... Товарищ другорегионист, называйте это уже своими словами: это не картельный сговор, это карательный сговор фашистов. Может быть даже и сионистов - ну а кто знает? Вот они обколються этой своей марихуаной и потом плетут заговоры.
12:42:47 02-11-2024
Гость (11:58:18 02-11-2024) Товарищ другорегионист, называйте это уже своими словами: эт... Ты что юродствуешь,юродивый?
13:22:36 02-11-2024
Афиноген (12:42:47 02-11-2024) Ты что юродствуешь,юродивый?... в каждой шутке только доля шутки(((
13:27:11 02-11-2024
Афиноген (12:42:47 02-11-2024) Ты что юродствуешь,юродивый?... Тебя это как- то трепет? Или ты что то мне предъявить пожелал? Так не стесняйся своих желаний - выплевывай их здесь прилюдно. Я со своей стороны обеспечу тебе веселое и хорошее настроение.
09:33:49 05-11-2024
Гость (13:27:11 02-11-2024) Тебя это как- то трепет? Или ты что то мне предъявить пожела... Не люблю лживых ботов.
12:43:41 02-11-2024
Гость (11:58:18 02-11-2024) Товарищ другорегионист, называйте это уже своими словами: эт... Ботоферму вроде разогнали же, или ты так, по привычке?
12:37:44 03-11-2024
Сергей (12:43:41 02-11-2024) Ботоферму вроде разогнали же, или ты так, по привычке?... он под каждой новостью по 40 коментов строчит круглые сутки, врядли бесплатно, иначе с голоду помрет, работать то когда с таким плотным графиком...
12:46:16 02-11-2024
Гость (11:39:46 02-11-2024) Я из другого региона. И у нас в точности всё то же самое. И ... Настоящих признаков предстоящего развала море.
12:03:57 02-11-2024
Чтобы приготовить 1 кг масла. Понадобится 23 литра молока.
На 1 кг сыра понадобится 9 литров молока.
На 1 кг творога понадобится 10 литров молока.
На 1 кг сметаны понадобится 8 литров молока.
На 1 кг йогурта понадобится 1,3 литра молока.
На кефир и ряженку понадобится 1,2 литра молока.
12:03:59 02-11-2024
Вы какието интересные. Ну так всегда.. сейчас догонят цены до нужной а потом с барского плеча и так оставят..
Поймите, это же рынок!!!
А на нем два ,,дурака,, один торгует , другой покупает.. и все довольны, все смеються.. вот......
12:53:17 02-11-2024
Капитализм сдохнет, недолго осталось, не вечный и капитал.
13:09:09 02-11-2024
На масло сливочное не похоже, не встречал давно
13:28:47 02-11-2024
🤑 (13:09:09 02-11-2024) На масло сливочное не похоже, не встречал давно... Так маслА не в Фитсервисе пробовать надо, а в продовольственном. Тогда вероятность вашей встречи была бы значительно выше.
14:03:22 02-11-2024
Я не пойму. Коль активно вырезали скот, должно было быть перенасыщение рынка говядины и она должна была подешеветь. Но цена и на говядину же улетела в космос! Как так?
14:08:11 02-11-2024
за чем замещать импортом? когда свое есть правда его вагонами грузят с завода в Кулунде который хотят закрыть, сейчас от туда грузят масло вагонами и отправляют. магазин при заводе мосла нет, а когда поступит сказано продавать не более 5 кг в руки вот так
14:41:47 02-11-2024
надо заменить масло спредом "рама" и всё