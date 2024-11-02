Еще плюс 22 рубля. На Алтае продолжает стремительно дорожать сливочное масло

С начала года средняя цена за килограмм выросла почти на 400 рублей

02 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

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Взрывной рост цен на сливочное масло продолжается в Алтайском крае. Это следует из отчета Алтайкрайстата за 28 октября, в котором средняя стоимость килограмма вновь выросла.

Резкий рост

В актуальном отчете статистического ведомства средняя цена за килограмм сливочного масла в магазинах региона составляет 1127,71 рубля. Это почти на 22 рубля больше, чем неделей ранее: к 21 октября цена составляла 1105,97 рубля. А 14 октября она была еще ниже – 1066,16 рубля.

Таким образом, сейчас средняя стоимость сливочного масла на 53,3% выше, чем в начале января 2024 года. Другими словами, в Алтайском крае за десять месяцев продукт подорожал более чем в полтора раза.

Начало дорожать летом

Ощутимый рост цены на сливочное масло начался летом 2024 года, следует из отчетов Алтайкрайстата. Если в начале июня килограмм обходился примерно в 788 рублей, то к концу августа стоимость поднялась до 920 рублей. Ну а осенью подорожание приобрело "взрывной" характер. Так, 23 сентября цена составляла 991 рубль, 7 октября – 1056 рублей, а теперь уже превышает 1100 рублей за килограмм.

Только с начала лета стоимость увеличилась на 43%.

Почему дорожает масло?

Сливочное масло дорожает по всей стране. Как рассказали amic.ru местные переработчики, во многом рост цен происходит из-за серьезной нехватки сырья. Об этом же федеральным изданиям сообщали и производители из других регионов.

О том, почему раньше на рынке был переизбыток молока, а теперь заводы вынуждены сражаться за каждую партию, – читайте в нашем материале.Власти уже начали предпринимать меры для того, чтобы стабилизировать цены. В качестве рычага регулирования цен они выбрали увеличение импорта – в некоторых регионах на прилавках уже появилось турецкое масло. Также ожидаются поставки из других дружественных стран: Индии и Ирана. Ожидается, что это поможет немного выровнять цены на прилавках отечественных супермаркетов.