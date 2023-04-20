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Алтайский край лишился возможности поставлять зерно в Казахстан автотранспортом

В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов

20 апреля 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минсельхоз Казахстана ввёл запрет на импорт российского зерна автотранспортом. Как сообщают "Вести Алтай", 85% зернового экспорта из Алтайского края приходится на эту республику, а 60% из него везут фурами.

В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов. В России проблема решается с помощью федеральной системы "Зерно" и контроля фитосанитарных норм Россельхознадзором.

Соседям ещё предстоит внедрить нечто подобное. Однако уже в эти минуты аграрии края меняют структуру посевов. Неизвестно, сколько у них останется зерна на продажу спустя полгода, когда истечёт срок действия этого запрета.

Комментарии 6

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Гость

08:36:51 20-04-2023

что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов." Что свистеть-то? Есть таможня-проверяй. В вагонах значит оплачены налоги? Видать казахам посоветовали- они исполнили.

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Гость

09:05:50 20-04-2023

Гость (08:36:51 20-04-2023) что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальн... в вагонах намутить сложнее

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Гость

08:44:46 20-04-2023

Очень плохая новость для алтайских аграриев. Цена на пшеницу может ещё просесть, хотя казалось бы куда уж ниже

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гость

08:50:28 20-04-2023

Роняют ценник, ну ну. Как бы потом не пришлось пожалеть!!!

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Гость

09:03:57 20-04-2023

Может фермеру дешевле один сезон не сеять,если не обременён кредитами?

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Гость

09:10:59 20-04-2023

Ну хоть фур-сараев на дорогах меньше станет, все дороги уже раздолбали своими колымагами. Пусть возят железкой.

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