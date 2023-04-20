Алтайский край лишился возможности поставлять зерно в Казахстан автотранспортом
В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов
20 апреля 2023, 08:29, ИА Амител
Минсельхоз Казахстана ввёл запрет на импорт российского зерна автотранспортом. Как сообщают "Вести Алтай", 85% зернового экспорта из Алтайского края приходится на эту республику, а 60% из него везут фурами.
В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов. В России проблема решается с помощью федеральной системы "Зерно" и контроля фитосанитарных норм Россельхознадзором.
Соседям ещё предстоит внедрить нечто подобное. Однако уже в эти минуты аграрии края меняют структуру посевов. Неизвестно, сколько у них останется зерна на продажу спустя полгода, когда истечёт срок действия этого запрета.
08:36:51 20-04-2023
что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов." Что свистеть-то? Есть таможня-проверяй. В вагонах значит оплачены налоги? Видать казахам посоветовали- они исполнили.
09:05:50 20-04-2023
Гость (08:36:51 20-04-2023) что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальн... в вагонах намутить сложнее
08:44:46 20-04-2023
Очень плохая новость для алтайских аграриев. Цена на пшеницу может ещё просесть, хотя казалось бы куда уж ниже
08:50:28 20-04-2023
Роняют ценник, ну ну. Как бы потом не пришлось пожалеть!!!
09:03:57 20-04-2023
Может фермеру дешевле один сезон не сеять,если не обременён кредитами?
09:10:59 20-04-2023
Ну хоть фур-сараев на дорогах меньше станет, все дороги уже раздолбали своими колымагами. Пусть возят железкой.