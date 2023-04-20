Алтайский край лишился возможности поставлять зерно в Казахстан автотранспортом

В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов

20 апреля 2023, 08:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минсельхоз Казахстана ввёл запрет на импорт российского зерна автотранспортом. Как сообщают "Вести Алтай", 85% зернового экспорта из Алтайского края приходится на эту республику, а 60% из него везут фурами.

В Астане объяснили, что приняли решение из-за необходимости бороться с нелегальным ввозом зерна в страну без уплаты налогов. В России проблема решается с помощью федеральной системы "Зерно" и контроля фитосанитарных норм Россельхознадзором.

Соседям ещё предстоит внедрить нечто подобное. Однако уже в эти минуты аграрии края меняют структуру посевов. Неизвестно, сколько у них останется зерна на продажу спустя полгода, когда истечёт срок действия этого запрета.