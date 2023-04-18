Почему крестьяне в Алтайском крае сеют импортные семена и смогут ли от них отказаться

По таким культурам, как сахарная свёкла, подсолнечник, рапс, кукуруза, семена российской селекции есть, но аграрии говорят, что они менее эффективны

18 апреля 2023, 07:14, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Посевная кампания в Алтайском крае начнётся через две недели, но в этом году не все хозяйства смогут её провести. Крестьяне не продали урожай 2022 года и закупить новые семена им просто не на что. У других хозяйств деньги вроде и есть, но цены на посадочный материал так кусаются, что изначально понятно – по некоторым культурам рентабельность будет отрицательной. А есть и те, кто ещё с осени оплатили иностранные семена, но до сих пор, как на иголках, ждут поставки этих гибридов. Сможет ли аграрный регион провести в прежних объёмах эту посевную и какие проблемы есть у нас с посевным материалом, выяснял amic.ru.

В эту посевную войдут не все

В одном из крестьянских (фермерских) хозяйств Кытмановского района закупили ещё не все семена. В частности, возникли проблемы с сортовой соей. Иностранный посевной материал, который даёт хорошую урожайность, сейчас в большом дефиците, а тот, что в наличии в Барнауле, – стоит баснословных денег. На этом этапе руководителю понятно, что игра просто не стоит свеч.

"Те семена, что есть в продаже, стоят слишком дорого. Представляете, тонну товарной сои мы можем продать в районе 30 тысяч рублей, а за её семена просят 150. Сильно большая разница – в пять раз, а затраты на гектар дикие. Предлагают варианты и за 100 тысяч, однако и это дорого. Посевной материал дороже 70 тысяч рублей наше хозяйство не потянет. Мы гарантированно сработаем в убыток, а зачем вообще тогда выращивать", – говорит руководитель хозяйства, который предпочёл не называть своё имя.

Но если в этом КФХ ещё думают, стоит ли сеять сою, то есть и такие, где выбора, кажется, не осталось. Хозяйства до сих пор не могут полностью реализовать богатый урожай 2022 года по ценам даже ниже себестоимости. В итоге денег нет ни на солярку, ни на химию, ни на семена. Выходом из положения могли бы стать кредиты, но и их выдают не всем, отмечает собеседник агентства.

"Произошло серьёзное падение цен по всем культурам, и цепочка потянулась. И, как всегда, срабатывает механизм: чем больше нужен кредит, тем сложнее его получить. С семеноводами разговаривали, у некоторых объёмы продаж упали в пять раз. Знаю, что по зерновым семена сейчас очень плохо покупают. А всё потому, что у крестьян просто нет денег. Худо-бедно основная масса хозяйств в этом году посеет, но сделать это смогут уже не все. У нас есть хозяйства, которые сейчас обанкрочиваются", – рассказал глава КФХ.

В Алтайском крае уже ведутся предшествующие посевной работы, но во многих хозяйствах семенного материала или недостаточно, или некоторые культуры отсутствуют вовсе. В этом году наблюдается тенденция на сокращение посевных площадей, сообщила директор агроконсалтинговой компании "Платинум" Кира Васильева. Она подтвердила, что объём продаж семян в этом году снизился. У фермеров нет денег, и многие купить или обновить семена просто не могут. Крестьяне просят поставить их с отсрочкой платежа до осени. Но так рисковать компания не может.

"У фермеров, правда, огромные проблемы. Я много лет работаю в сфере сельского хозяйства, но этот год прямо-таки патовый. И я не знаю, чем помочь производителям. Они звонят, просят продать семена “под осень”, но это для нас повышение вероятности дебиторской задолженности. Семена – позиция, которая, как правило, поставляется со 100% оплатой", – пояснила директор компании, специализирующейся на поставке семян.

Большая зависимость от иностранных семян

На фоне санкций и ограничений, введённых западными странами, цены на иностранные семена серьёзно подскочили ещё в 2022 году. А в начале февраля 2023-го стало известно, что крупные зарубежные производители этих товаров – Syngenta, Bayer, Nuseed – уведомили российских клиентов о приостановке приёма заявок на покупку гибридов подсолнечника и пересмотре цен. Меры производители объяснили ограничениями на импорт семян со стороны Россельхознадзора, писал РБК.

В Минсельхозе указывали, что работа с иностранными компаниями не прекращалась, а точечные ограничения касались поставок с отдельных производств, где была обнаружена продукция, заражённая одним из опасных заболеваний подсолнечника – фомопсисом. Оно может приводить к потере до 80% урожая. В ведомстве напомнили, что осенью 2022 года по той же причине запретила импорт семян с двух других площадок Syngenta – в Испании и Франции.

В итоге семена начали поступать с задержками, а некоторые не пришли до сих пор. Есть хозяйства, которые не получили посевной материал, который оплатили ещё летом и осенью 2022 года, говорит генеральный директор ООО "Агросфера" (официальный дистрибьютор продукции Syngenta, Bayer, Sumi Agro, Cropex, Lidea и др.) Андрей Ситников.

"Сложности с поставками мы наблюдаем и сейчас. Семена рапса, кукурузы, подсолнечника на сегодняшний день есть, но не все гибриды из Европы приходят. Меняем их на продукцию других зарубежных компаний. Если замены нет – тогда на российские семена с материнскими европейскими формами", – говорит Андрей Ситников.

При этом зависимость от иностранного посевного материала в нашей стране по некоторым сельхозкультурам сейчас очень серьёзная. Есть проблемы с кукурузой, рапсом и подсолнечником. Ещё тяжелее обстоят дела с собственными семенами картофеля в России – 9% от общего объёма, а сахарной свёклы и вовсе только 3%, подтвердил неутешительные данные "Коммерсанту" в марте глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы рассчитались за немецкие гибриды сахарной свёклы ещё летом. Пока нам их не поставили, но 95%, что это всё же случится. Цены на них ещё в прошлом году подскочили, а в этом стали выше ещё на 10%, плюс за доставку ещё 15%. Есть и российские семена сахарной свёклы, но урожайность осенью мы получаем значительно ниже", – рассказывает глава КФХ Юрий Бакушкин.

В своём хозяйстве в Ребрихинском районе фермер не первый год на одной из плантаций проводит демоопыты. На участке он высевает несколько сортов гибридов сахарной свёклы, как российской, так и немецкой селекции. При равных условиях урожайность иностранных гибридов с одного гектара в среднем в 1,5-2 раза выше, чем отечественных. Да и качество самого иностранного корнеплода лучше.

"Российские корнеплоды вырастают разнокалиберные, один “сидит” глубоко в земле, другой выступает сантиметров на пять из неё. Когда техника проходит, часть ботвы срезается, но не вся. В итоге зелени остаётся много и такой кагат может полностью сгореть. Процент рефакции (сорности) у наших корней 10-12%, у немецких – в два раза меньше. А это, считайте, минус 5% от стоимости. Мы сеем также пшеницу и подсолнечник. Честно скажу, у меня практически нет отечественных семян – всё импортное. Хотели бы сеять наши, но пока у них потенциал значительно ниже", – объясняет Бакушкин.

Французские гибриды подсолнечника ждали и в ООО "Вектор" (Троицкий район). Однако поставщики сообщили, что прийти они могут уже после посевной, поэтому директору Михаилу Авдееву срочно пришлось искать им отечественную замену. Кстати, по стоимости они не особо ниже, а вот насчёт урожайности пока полная неизвестность, говорит аграрий.

"Российские гибриды подсолнечника появились, как они себя покажут, будет видно осенью. Те, что мы брали раньше, уступали по равномерности созревания", – говорит Михаил Авдеев.

Гибриды подсолнечника иностранной селекции в этом году, хоть и с большими задержками, частично получил генеральный директор табунского хозяйства "Степное" Отто Гросс. 15% заграничных семян ещё где-то в пути. В этом году тут будут сеять и российские семена. Но глава хозяйства также отмечает, что иностранный посевной материал даёт более равномерные всходы, которые дружно созревают, а значит, они проще в уборке. При этом растения устойчивы к болезням и продуктивны – выход масла у них выше, чем у российского подсолнечника. Да и сами маслозаводы куда активнее ведут закуп именно "иностранной" семечки.

В том, что эту посевную кампанию в хозяйстве проведут благополучно, Отто Гросс сейчас не сомневается. Куда больше у него опасений за 2024 год. Дело в том, что в ближайшие три года Минсельхоз планирует сократить импорт семян. В частности, квоту собираются установить на зарубежные семена пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы и картофеля.

"В этот сезон нам ничего не грозит, а что будет на следующий год, ясности никакой. Импортные гибриды пока превосходят наши. Не будет иностранных, посеем наши, урожайность будет ниже, но и с голода не помрём. Российская наука не стоит на месте, многие компании сейчас включились и начали разрабатывать свою селекцию. Будем надеяться на лучшее", – говорит Гросс.

Ставка – на российскую селекцию

По семенам всех основных сельхозкультур Алтайских край не имеет глобальной импортозависимости, убеждён глава регионального Минсельхоза Сергей Межин. В ходе онлайн-конференции 11 апреля он сообщил, что по зерновым и зернобобовым культурам в арсенале хозяйств есть достойные сорта российской, в том числе местной, алтайской селекции. А по сахарной свёкле и картофелю аграрии имеют возможность выбрать как отечественный, так и зарубежный семенной материал. Семена сортов подсолнечника, кукурузы, рапса производятся на территории края, а семена гибридов завозятся в основном из южных регионов России, сказал глава ведомства.

В этом году, по предварительным данным регионального Минсельхоза, структура посевных площадей в сравнении с прошлым годом не претерпит глубоких изменений. Относительно масличных культур ожидается, что в предстоящем сезоне они займут порядка 1,39 млн гектаров, что на уровне 2022 года.

"По подсолнечнику 75% семенного материала, высеваемого в этом году, составит российская селекция. Более того, в нашем регионе селекционно-семеноводческое направление по гибридам подсолнечника успешно развивается в последние годы. Компания "СибАгроЦентр" создала уже несколько высокоурожайных гибридов, пригодных для выращивания в степных условиях региона", – сообщил министр.

Однако по словам заведующего кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений АГАУ, кандидата сельскохозяйственных наук Михаила Мальцева, всё-таки зависимость по некоторым культурам у нас весьма значительная. Помимо сахарной свёклы, в регионе велика доля посевных площадей импортных сортов и гибридов технических и масличных культур. А причина уходит корнями в 1990-2000 годы, тогда в стране закрылись многие селекционные центры.

"По некоторым культурам у нас селекционеры работают хорошо. Например, с пшеницей, овсом, гречихой, рисом обстановка вполне удовлетворительная. К сожалению, по подсолнечнику и сахарной свёкле ситуация гораздо хуже. Селекционные работы по этим культурам сокращены. В те годы было выгоднее завезти из-за рубежа, поэтому почти полностью перешли на импорт. Теперь всё это с нуля практически придётся поднимать. В итоге по рапсу сейчас доля импортных семян более 70%, по подсолнечнику – 50/50", – говорит учёный.

Логично, что сейчас наши сельхозтоваропроизводители выбирают семена, которые дают более высокий урожай. Однако в федеральном Минсельхозе настроены на ускоренное импортозамещение – как через инструменты поддержки, так и с помощью квотирования импорта, пишет "Российская газета". Помимо этого, ведомство планирует изменить критерии оценки эффективности проектов – будет сформирован план по доле отечественных сортов и гибридов, созданных в рамках госпрограммы, в общей доле высева соответствующих культур. Это позволит поддерживать проекты, демонстрирующие реальную эффективность и востребованность у сельхозтоваропроизводителей, рассчитывают в ведомстве.