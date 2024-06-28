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Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

По словам губернатора, регион также развивает сотрудничество с КНР в сферах образования, культуры и спорта

28 июня 2024, 09:25, ИА Амител

Сбор урожая / Фото: unsplash.com
Сбор урожая / Фото: unsplash.com

Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в КНР, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, сейчас регион является одним из лидеров Сибири по совокупной стоимости экспорта, а "Китай – один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров". За последние пять лет объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия из Алтайского края в Китай "выросли в разы".

"Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта – рапсовое и подсолнечное масло, гречиха, крупы, жмых, овес и горох", – отметил глава региона.

Также край развивает сотрудничество с Китаем в сферах образования, культуры и спорта, добавил Томенко. В частности, алтайские спортсмены успешно выступили на зимних играх "Большой Алтай" в Китае, а студенты из КНР поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых на Алтае.

Ранее рассказали, как алтайские аграрии завоевывают китайский рынок.

Виктор Томенко Алтайский край сельское хозяйство международные отношения Китай
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Комментарии 8

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Гость

09:56:38 28-06-2024

Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день пишут про рост производства, высокие темпы строительства. Так все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО в крае!

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Мусик

10:00:35 28-06-2024

Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... да.

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Гость

10:06:18 28-06-2024

Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... Вырастет сам знаешь что... Продукция более высокого качества уйдёт в Китай а нам как всегда и втридорога...

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Мусик

10:28:43 28-06-2024

Гость (10:06:18 28-06-2024) Вырастет сам знаешь что... Продукция более высокого качества... наблюдение: поставил позавчера квас на бородинском (из МР) и изюме.
багтерии на сегодня съели почти всю середку в изюме.
визуально объем/масса хлеба не изменились.
и вот что это значит?

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Гость

10:52:31 28-06-2024

Мусик (10:28:43 28-06-2024) наблюдение: поставил позавчера квас на бородинском (из МР) и... Значит что ты идиот с несуразными мыслями. Таблеток выпей.

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Мусик

11:58:07 28-06-2024

Гость (10:52:31 28-06-2024) Значит что ты идиот с несуразными мыслями. Таблеток выпей.... в вас еще не выдохся коновал - вам таблетки не помогут. только ампутация по самую майку.

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Гость

17:43:47 28-06-2024

Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... Зарплаты вырастут у бизнеса который торговлей такой занимается в иностранных государствах , у остальных зарплаты останутся прежними . Можно было Алтайский край не причислять к торговле , если речь о бизнесе принадлежностью неким индивидам . Мы все должны порадоваться в крае и похлопать в ладоши за их карманы , и кошельки для денег ? Для живущих в крае жизнь не улучшится от этого .

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Гость

11:07:23 02-07-2024

Жаль, такой уникальный край ,а жители нищие !!

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