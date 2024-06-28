Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай

По словам губернатора, регион также развивает сотрудничество с КНР в сферах образования, культуры и спорта

28 июня 2024, 09:25, ИА Амител

Сбор урожая / Фото: unsplash.com

Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в КНР, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

По его словам, сейчас регион является одним из лидеров Сибири по совокупной стоимости экспорта, а "Китай – один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров". За последние пять лет объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия из Алтайского края в Китай "выросли в разы".

"Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта – рапсовое и подсолнечное масло, гречиха, крупы, жмых, овес и горох", – отметил глава региона.

Также край развивает сотрудничество с Китаем в сферах образования, культуры и спорта, добавил Томенко. В частности, алтайские спортсмены успешно выступили на зимних играх "Большой Алтай" в Китае, а студенты из КНР поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых на Алтае.

Ранее рассказали, как алтайские аграрии завоевывают китайский рынок.