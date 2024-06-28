Томенко: Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в Китай
По словам губернатора, регион также развивает сотрудничество с КНР в сферах образования, культуры и спорта
28 июня 2024, 09:25, ИА Амител
Алтайский край наращивает экспорт сельхозпродукции в КНР, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.
По его словам, сейчас регион является одним из лидеров Сибири по совокупной стоимости экспорта, а "Китай – один из наших ключевых внешнеэкономических партнеров". За последние пять лет объемы поставок сельхозпродукции и продовольствия из Алтайского края в Китай "выросли в разы".
"Сейчас среди драйверов роста нашего экспорта – рапсовое и подсолнечное масло, гречиха, крупы, жмых, овес и горох", – отметил глава региона.
Также край развивает сотрудничество с Китаем в сферах образования, культуры и спорта, добавил Томенко. В частности, алтайские спортсмены успешно выступили на зимних играх "Большой Алтай" в Китае, а студенты из КНР поучаствовали в Международной летней школе молодых ученых на Алтае.
Ранее рассказали, как алтайские аграрии завоевывают китайский рынок.
09:56:38 28-06-2024
Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день пишут про рост производства, высокие темпы строительства. Так все ЗАМЕЧАТЕЛЬНО в крае!
10:00:35 28-06-2024
Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... да.
10:06:18 28-06-2024
Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... Вырастет сам знаешь что... Продукция более высокого качества уйдёт в Китай а нам как всегда и втридорога...
10:28:43 28-06-2024
Гость (10:06:18 28-06-2024) Вырастет сам знаешь что... Продукция более высокого качества... наблюдение: поставил позавчера квас на бородинском (из МР) и изюме.
багтерии на сегодня съели почти всю середку в изюме.
визуально объем/масса хлеба не изменились.
и вот что это значит?
10:52:31 28-06-2024
Мусик (10:28:43 28-06-2024) наблюдение: поставил позавчера квас на бородинском (из МР) и... Значит что ты идиот с несуразными мыслями. Таблеток выпей.
11:58:07 28-06-2024
Гость (10:52:31 28-06-2024) Значит что ты идиот с несуразными мыслями. Таблеток выпей.... в вас еще не выдохся коновал - вам таблетки не помогут. только ампутация по самую майку.
17:43:47 28-06-2024
Гость (09:56:38 28-06-2024) Наверное,зарплаты в крае сильно вырастут? Почти каждый день ... Зарплаты вырастут у бизнеса который торговлей такой занимается в иностранных государствах , у остальных зарплаты останутся прежними . Можно было Алтайский край не причислять к торговле , если речь о бизнесе принадлежностью неким индивидам . Мы все должны порадоваться в крае и похлопать в ладоши за их карманы , и кошельки для денег ? Для живущих в крае жизнь не улучшится от этого .
11:07:23 02-07-2024
Жаль, такой уникальный край ,а жители нищие !!