С видом на Восток. Как алтайские аграрии завоевывают рынок Китая и не только

Каждая страна предъявляет свои требования к качеству ввозимых товаров – все они предварительно должны пройти строгий контроль

20 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Вагоны / Фото: unsplash.com/ Design4business

Ежегодно Алтайский край экспортирует порядка двух миллионов тонн продукции растительного происхождения. Практически 40% отгрузок приходится на зерновые и зернобобовые культуры. Также востребованы наши семечки, лен, рапс, растительное масло, продукты переработки зерна. С чего начать экспортную деятельность и под силу ли это среднестатистическим хозяйствам, на пресс-конференции рассказали руководители регионального Россельхознадзора Андрей Миронов и директор алтайского филиала Центра оценки качества зерна Мария Шостак.

Что китайцу хорошо, то русскому прибыль

Поставки растениеводческой продукции из Алтайского края идут в 50 стран мира, а на первое место по объемам отгрузок вышел Китай – именно это направление теперь вызывает наибольшую заинтересованность у предпринимателей, отметил Андрей Миронов. Экспортом в эту страну сегодня занимаются более 300 алтайских компаний и их количество с каждым годом растет: продать за границу товар можно на более выгодных условиях, чем на внутреннем рынке.

"В прошлом году наблюдалось огромное увеличение экспортного потенциала. По Сибирскому федеральному округу Алтай впереди. Было отгружено 29 наименований продукции. Россельхознадзор ведет большую работу по направлению поставок продукции в Китай", – сказала Мария Шостак.

Однако найти потенциального клиента за пределами Российской Федерации – это полдела, отмечает Андрей Миронов. Важно оформить сопроводительные документы и получить разрешение на отправку, а также аттестовать предприятие. Сегодня в управление Россельхознадзора поступает масса обращений от аграриев, и главный вопрос: "С чего начать?"

Но универсального ответа здесь нет, потому что предъявляемые требования к ввозу товаров и аттестации предприятий-поставщиков везде разные, объяснил руководитель ведомства. По каждому конкретному направлению специалисты управления консультируют предпринимателей как по телефону, так и лично, а также во время профилактических визитов.

С чего начинается экспорт?

Для экспортных поставок предприятие обязательно должно быть зарегистрировано в автоматизированной системе "Цербер". Это сегмент государственной информационной системы в области ветеринарии "ВетИС", в котором содержится информация обо всех предприятиях, в том числе о предприятиях-экспортерах. Подать заявление для регистрации в Россельхознадзор можно лично. Есть возможность сделать это дистанционно. Для этого потребуется электронная цифровая подпись, объясняет Андрей Миронов.

Чтобы пройти аттестацию в системе, комиссия Россельхознадзора проводит выездное обследование. Оценивается санитарное состояние предприятия, его биологическая безопасность, прослеживаемость сырья и готовой продукции, а также лабораторный контроль. Если выявляются нарушения, их требуется устранить, после чего будет проведено повторное обследование.

И только после получения положительного заключения акт обследования направляется в Центральный аппарат Россельхознадзора. Некоторые страны самостоятельно участвуют в обследовании, а также формируют свои списки для разрешения ввоза продукции в страну. В их числе Китай, к которому сейчас компании Алтайского края проявляют повышенный интерес.

"Китай ввел свой список "Цайфер", включающий в себя предприятия, которые могут экспортировать к ним продукцию. И здесь есть определенная сложность. После нашей аттестации предприятие подписывает акт обследования, он перенаправляется в Китай, и только когда страна внесет этот акт в свой список, начинается экспорт продукции. На это уходит от недели до трех месяцев", – говорит Миронов.

Но даже попадание в этот список – не панацея, отметил докладчик. Он постоянно контролируется и корректируется. Россельхознадзор отслеживает предприятия через электронную систему, которая включает в себя программы "Сатурн", "Меркурий" и "Аргус-Фито". В случае выявления нарушения аттестация аннулируется и ее придется проходить повторно.

Китайский мониторинг

При этом Мария Шостак подчеркнула, что Китай весьма щепетильно подходит к проверке качества ввозимой продукции. Она должна соответствовать предъявляемым КНР требованиям по качеству и безопасности на пути от семян до конечной продукции. Такой мониторинг проводится в три этапа. Исследуют семена, вегетативную форму растений и в завершении саму продукцию.

От российского китайский мониторинг отличается более расширенным списком по запрещенным пестицидам и карантинным объектам. Мария Шостак признает, что это весьма серьезная нагрузка, но без выполнения данного условия начать экспорт в Поднебесную не получится. Однако оно стоит того, отмечает эксперт: благодаря этому крестьяне могут существенно повысить цену своей продукции.

И если раньше экспортом занимались исключительно элеваторы и трейдеры, которые перекупают у фермеров пшеницу, теперь к этому направлению начинают подключаться и крупные фермеры.

"Отрадно, что наконец наши сельхозтоваропроизводители, а не трейдеры обращаются к нам в учреждение, чтобы сделать китайский мониторинг. Это дает возможность продать продукцию гораздо дороже. Сейчас мы уверенно смотрим в сторону КНР", – сказала Шостак.

Андрей Миронов рекомендовал средним хозяйствам также рассмотреть возможности экспортных отправок. А чтобы отгрузки были регулярными и объемов хватало, как вариант, можно объединить усилия нескольких предприятий.