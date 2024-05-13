Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по вводу жилья

Эксперты сравнили регионы по количеству квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя

13 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Новостройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 74-е место из 85 в рейтинге регионов России по вводу жилья в 2023 году, сообщает РИА Новости.

Для оценки темпов жилищного строительства эксперты сравнили регионы по количеству квадратных метров жилья в пересчете на одного жителя.

"В Алтайском крае ввод жилья в 2023 году на одного жителя – 0,447 кв. м общей площади жилья на человека. Объем введенного жилья в 2023 году – 946 тыс. кв. м", – говорится в исследовании.

Соседняя Республика Алтай заняла 12-е место в рейтинге. Здесь в прошлом году на одного жителя ввели 0,903 кв. м жилья.

Среди регионов Сибири самый лучший результат показала Новосибирская область, где в 2023 году на одного жителя ввели 1,081 кв. м жилья.

Лидером рейтинга стала Ленинградская область, которая по итогам прошедшего года перешагнула рубеж 2 кв. м на человека. Меньше всего жилья в пересчете на жителя ввели в Магаданской области (0,09 кв. м) и Мурманской области (0,092 кв. м).