Алтайский край оказался в лидерах по росту интереса на новогодние корпоративы
По мнению экспертов, число подобных событий впервые с 2020 года выйдет на допандемийный уровень
17 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
За год в России вдвое вырос спрос на новогодние корпоративы. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Услуги", сообщает Business FM Барнаул.
Спрос на кейтеринг и организацию профильных банкетов увеличился в два раза, на фотографов – на 87%, на трансфер к месту празднования – на 77%. Ведущих мероприятий стали искать втрое чаще. При этом затраты на праздник стали больше примерно на 20%. Лидер среди регионов Сибири – Алтайский край: в регионе интерес к декабрьскому увеселению вырос сразу в четыре раза.
По мнению экспертов, число новогодних событий впервые с 2020 года выйдет на допандемийный уровень. Возросший интерес к корпоративам объясняют тем, что в прошлые годы компании находились в большей неопределенности и принимали решения с учетом событий в стране и мире. В свою очередь, HR-специалисты считают, что мотивационные и развлекательные мероприятия для сотрудников важны в условиях дефицита кадров.
07:09:32 17-11-2023
Денег тут у населения много и любят их тратить на веселье
07:56:13 17-11-2023
Гость (07:09:32 17-11-2023) Денег тут у населения много и любят их тратить на веселье... потому что пофиг уже на всё, пляшем
07:23:43 17-11-2023
Зин! Если пошла такая пьянка, режь последний огурец....
07:48:59 17-11-2023
Это так по алтайски) тут все стонут что работают за копейки, еды купить не на что. Курица для них деликатес, мяса они годами не видят) зато все заведения на новогодние праздники заказаны - найти свободную дату нереально. А вы знаете сколько сейчас стоит аренда беседки на предновогоднюю неделю - 5 штук за час, заказывать надо минимум от 6 часов. То есть просто за место отдать тридцатник.
10:00:52 17-11-2023
Гость (07:48:59 17-11-2023) Это так по алтайски) тут все стонут что работают за копейки,... Так это все работодатель оплачивает. Во всяком случае у нас так.
07:49:26 17-11-2023
Там в Москве ни чего снова не напутали между Алтаями? В Алтайский край даже ДедМороз отказался заезжать на паравозе .
07:59:16 17-11-2023
Гость (07:49:26 17-11-2023) Там в Москве ни чего снова не напутали между Алтаями? В Алта... А тебе отсутствие деда мороза как то мешает деньги пробухивать?
08:34:46 17-11-2023
как то мешает деньги пробухивать?=============Когда все кругом верх дном, то пусть все сгорит синим пламенем.
08:58:35 17-11-2023
Гость (07:59:16 17-11-2023) А тебе отсутствие деда мороза как то мешает деньги пробухива... А у меня будет Дед-Мороз с тремя снегурочками. Я себя хорошо вёл, он ко мне приедет. А ты пробухивай сбережения со старой своей кашолкой, без него
08:25:25 17-11-2023
Разгул нищебродов
08:38:20 17-11-2023
Все эти корпоративы - праздники изнывающего от скуки и отсутствия смысла жизни офисного планктона, занимающегося абсолютно бессмысленным распечатыванием и складированием бесконечных никем не читаемых бюрократических отчётов. Причём такого не было в докомпьютерную эпоху, когда страна ещё была способна реально производить собственные изделия и была второй индустриальной сверхдержавой мира.
08:42:30 17-11-2023
Не, щас на полном серьёзе- денег у подавляющей части населения Алтайского края в данное время настолько много, что тут мировых звёзд эстрады пачками выписывать можно на корпоративы