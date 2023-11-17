Алтайский край оказался в лидерах по росту интереса на новогодние корпоративы

По мнению экспертов, число подобных событий впервые с 2020 года выйдет на допандемийный уровень

17 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За год в России вдвое вырос спрос на новогодние корпоративы. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Услуги", сообщает Business FM Барнаул.

Спрос на кейтеринг и организацию профильных банкетов увеличился в два раза, на фотографов – на 87%, на трансфер к месту празднования – на 77%. Ведущих мероприятий стали искать втрое чаще. При этом затраты на праздник стали больше примерно на 20%. Лидер среди регионов Сибири – Алтайский край: в регионе интерес к декабрьскому увеселению вырос сразу в четыре раза.

По мнению экспертов, число новогодних событий впервые с 2020 года выйдет на допандемийный уровень. Возросший интерес к корпоративам объясняют тем, что в прошлые годы компании находились в большей неопределенности и принимали решения с учетом событий в стране и мире. В свою очередь, HR-специалисты считают, что мотивационные и развлекательные мероприятия для сотрудников важны в условиях дефицита кадров.