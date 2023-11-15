Вау-эффект. Как необычно провести новогодний корпоратив?

Корпорация творчества EventCorpLife делится идеями по организации вечеринок в компании

15 ноября 2023, 15:00, ИА Амител erid: LjN8JyMgE

Команда Корпорация творчества EventCorpLife / Фото предоставлено компанией

Большинство корпоративов из года в год проходят в одном и том же формате: ужин, конкурсы от ведущего и подарки от начальства. А многим из нас давно уже хочется чего-то нового, такого, что вызовет эмоции и будет вспоминаться минимум до следующего совместного празднования.

Настала пора остановить круговорот однотипных событий! Но на что менять новогодние застолья? Что такого придумать, чтобы идея не выгорела в ходе реализации?

Корпорация творчества EventCorpLife* предлагает посмотреть на новогодний корпоратив под новым углом и делится двумя вариантами празднования, которые можно успеть реализовать в этом году, покорив свою команду на все 100%, нет, даже 200%.

Вариант № 1 – "Банный"

Начнем с того, что особенно придется по вкусу сибирякам, – банный новогодний клуб. Это отличный формат, чтобы объединить приятное с полезным. Каждый член вашей команды пройдет полный банный комплекс, в ходе которого будет выполнять "особенные испытания". Какие именно, напрямую зависит от имеющихся корпоративных фишек, необходимости освоения тех или иных составляющих командной работы (например, сплочения или действия в экстренных ситуациях), а также театрализованной части мероприятия. Вы можете добавить персонажей, костюмированную вечеринку, окунуться в старославянские традиции – в общем, сделать программу уникальной.

"Мы хотим уйти от типичного представления о корпоративах на Новый год. Обычные застолья больше не вызывают вау-эффект, это факт. Поэтому мы, event-специалисты, стараемся придумывать события, в которых есть изюминка, идея, антураж. Понимаю, что когда само руководство или hr*-отдел полностью занимается подготовкой к празднику, то зачастую бывает сложно добиться качественной реализации, при том что задумка может быть очень интересной. Поэтому на этапе концепции важно честно ответить себе, а все ли идеи из предложенных будут рабочие", – рассказывает руководитель Корпорации творчества EventCorpLife Виктория Романова.

Вариант № 2 – "Киношный"

Да-да, мы сейчас про корпоративные походы в кино. Но не спешите возмущаться, что эта идея не нова, ведь важно то, как ее преподнести. Дело не в том, чтобы просто всем вместе посетить кинотеатр. Вы можете сделать из этого event в стиле лучших закрытых вечеринок. Велком-зона, брендированная фотозона, фотографы, ведущий, артисты. И, конечно, хороший фильм. Из всего этого может сложиться отличное мероприятие, которое запомнится вашей команде своей эксклюзивностью и фишками.

"В нашей жизни достаточно риска, чтобы пускать подготовку к мероприятию на самотек. Поэтому на помощь руководителям компаний часто приходят высококвалифицированные event-специалисты. Они полностью контролируют весь ход до, во время и после события, тем самым перенимая у заказчиков все возможные задачи по организации. К тому же о качестве работы можно не волноваться, т.к. у опытного агентства уже есть своя база проверенных подрядчиков. Так что вам достаточно согласовать общую концепцию, рассказать о корпоративных фишках, чтобы позже наслаждаться захватывающим праздником", – подытоживает event-организатор.

Хотите особенный новогодний корпоратив? Тогда Корпорация творчества EventCorpLife берется за дело!

Корпорация творчества EventCorpLife

Адрес: Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1, 3 этаж

Телефон: +7 (3852) 60-91-11

Почта: Romanova@altfm.ru

WA: +7 913-210-91-11

Сайт*EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф"); hr ("эйчар").

ИП Романова В.Е.

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