Алтайский край отправил в Китай более 280 тысяч тонн растительной продукции
Экспорт увеличился на 16%
09 апреля 2025, 22:25, ИА Амител
Темпы экспорта продукции растительного происхождения из Алтайского края в Китай значительно выросли в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК.
Поставки зерновых и зернобобовых культур увеличились на 31% и составили более 111 тысяч тонн, в первом квартале прошлого года было 84,7 тысячи. Экспорт продуктов переработки зерна вырос на 4%, составив 23,8 тысячи тонн (22,9 тысячи в 2023-м), фуражных грузов – на 130%, то есть 37,8 тысячи тонн (16,4 тысяч годом ранее).
"В целом темпы поставок растительной продукции из региона в Поднебесную выросли на 16%, объем отгрузок составил 281 тысячу тонн", – говорится в материале.
Основной объем экспорта – гречиха (поставки увеличились на 157% и составили 78,2 тысячи тонн), растительные масла (на 2%, 80 тысяч тонн), жмых (130%, 37,8 тысячи тонн), хлопья (379%, 6 тысяч тонн) и ядро подсолнечника (2%, 8,1 тысячи тонн).
В Китай из Алтайского края также отправили 10 тонн лекарственного сырья, 44 тонны очесов льна и 15 тонн побегов папоротника.
КНР второй год подряд остается главным импортером сельхозпродукции из Алтайского края и других регионов Сибири.
22:28:18 09-04-2025
Линку на эту новость надо Трампу переслать.
Вот он вам ужо того!
00:45:31 10-04-2025
Авансом за новые китайские заразы ?
08:00:51 10-04-2025
Почему не сообщается, по какой цене отправлена отборная продукция? Дело ясное- валюта нада, хоть какая... Правда народу это побоку, ему не увидеть и не понять всей глубины вынужденных сделок.
17:56:25 10-04-2025
Селёдка и скумбрия то же в Китай пошла, пролетарская рыба в цене зашкаливает, скоро сёмгу догонит.
09:37:21 11-04-2025
А то что этот экспорт гречихи фактически уничтожает Алтайских производителей гречневой крупы всем наплевать!