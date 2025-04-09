Алтайский край отправил в Китай более 280 тысяч тонн растительной продукции

Экспорт увеличился на 16%

09 апреля 2025, 22:25, ИА Амител

Фото: Johnny McClung / unsplash.com

Темпы экспорта продукции растительного происхождения из Алтайского края в Китай значительно выросли в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК.

Поставки зерновых и зернобобовых культур увеличились на 31% и составили более 111 тысяч тонн, в первом квартале прошлого года было 84,7 тысячи. Экспорт продуктов переработки зерна вырос на 4%, составив 23,8 тысячи тонн (22,9 тысячи в 2023-м), фуражных грузов – на 130%, то есть 37,8 тысячи тонн (16,4 тысяч годом ранее).

"В целом темпы поставок растительной продукции из региона в Поднебесную выросли на 16%, объем отгрузок составил 281 тысячу тонн", – говорится в материале.

Основной объем экспорта – гречиха (поставки увеличились на 157% и составили 78,2 тысячи тонн), растительные масла (на 2%, 80 тысяч тонн), жмых (130%, 37,8 тысячи тонн), хлопья (379%, 6 тысяч тонн) и ядро подсолнечника (2%, 8,1 тысячи тонн).

В Китай из Алтайского края также отправили 10 тонн лекарственного сырья, 44 тонны очесов льна и 15 тонн побегов папоротника.

КНР второй год подряд остается главным импортером сельхозпродукции из Алтайского края и других регионов Сибири.