Сырье и культура. Как Алтайский край сотрудничает с Восточно-Казахстанской областью?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым, вместе они обсудили сотрудничество двух регионов

03 декабря 2024, 06:40, ИА Амител

Встреча делегаций Алтайского края и Восточно-Казахстанской области / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел переговоры с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым на XX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе. Они обсудили взаимодействие двух регионов и проведение Международного фестиваля искусств "Наш дом – Алтай" 26-27 ноября 2025 года.

Как сотрудничают регионы?

Прошедший форум стал юбилейным. Там работало рекордное за всю историю мероприятия число участников, а именно более трех тысяч человек из 30 регионов России и Казахстана. В их числе были и делегации из Алтайского края и Восточно-Казахстанской области. Сейчас эти два региона развивают торгово-экономические, научно-технические и гуманитарные связи. Основные отрасли экономического сотрудничества – сельское хозяйство, промышленность и туризм. Эти сферы и обсуждали делегации.

"Традиционно наши контакты выстраиваются по широкому спектру продукции и различных услуг. Мы поставляем в республику пшеницу, семена, масло и многие виды продукции сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Со стороны Республики Казахстан в Алтайский край традиционно идут поставки металла, в первую очередь – алюминия", – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Так, Алтайский край с 2019 по 2023 год увеличил в 4,6 раза экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия в Казахстан. В соседнюю страну из Алтайского края поставляется 130 видов продукции АПК, самую большую долю занимают семена подсолнечника (29,1 %), пшеница (27,7%), соевые бобы, биологически активные добавки к пище и ячмень. Казахстан же поставляет в Алтайский край овощи (огурцы и томаты), фрукты (дыни, арбузы, яблоки, груши) и кондитерские изделия.

Виктор Томенко на встрече с казахскими партнёрами/ Фото: altairegion22.ru

Промышленные предприятия Алтайского края поставляют в казахстанские регионы сельхозтехнику и котельное оборудование, вагоны и шины, пластмассовые изделия и бытовую химию.

В 2024 году в Казахстан из Алтайского края отправили более 100 лошадей новоалтайской породы, племенных быков герефордской и казахской белоголовой породы. Также в Казахстан поставляется криоконсервированная биопродукция для воспроизводства стада молочных и мясных пород крупного рогатого скота.

Алтайский край сотрудничает с Казахстаном и в сфере энергостроения. На крупных казахстанских ТЭЦ востребована продукция ООО "Сибэнергомаш-БКЗ", ООО "Барнаульский котельный завод", ЗАО "Редукционно-охладительные установки".

Машиностроительные предприятия Алтайского края ("Алтайвагон", Барнаульский вагоноремонтный завод) поставляют на рынок Казахстана железнодорожные вагоны. Также Казахстан заказывает на Алтае системы пожаротушения (от АО "Источник плюс"), шины для сельскохозяйственной и индустриальной техники и для грузовых и легковых автомобилей (через дилерскую сеть Алтайского шинного комбината). Предприятия химической промышленности ("Мартика" и "Ренессанс Косметик") поставляют в торговые сети Казахстана изделия из пластмассы (более 300 наименований), а также товары бытовой химии, моющие средства бытового назначения, парфюмерные и косметические средства.

Столица Казахстана Астана/ Фото: amic.ru

Дальнейшее сотрудничество

Так как в Алтайском крае были увеличены объемы производства растительного масла, круп и зерновых хлопьев, на форуме было предложено нарастить отгрузки этих товаров в Казахстан. Еще одно перспективное направление – поставки комбикормов и кормов для домашних животных, а также БАДов и другой оздоровительной продукции, отметили представители делегаций.

Кроме того, сейчас продолжается сотрудничество специалистов профильных организаций Алтайского края и Восточно-Казахстанской области в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных и садовых культур. Совместно регионы продолжат бороться с распространением особо опасных вредителей и болезней растений.

"Наши предприятия представили на выставке в рамках форума свою технику. Она пользуется большим интересом, и, думаю, новые контакты обязательно появятся, в том числе с казахстанскими потребителями. Речь идет о высокотехнологичных контейнерах, сушильном оборудовании и других", – рассказал Виктор Томенко.

Флаг Казахстана / Фото: amic.ru

Фестиваль искусств

Одной из главных тем разговора Виктора Томенко с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым стал Международный фестиваль искусств "Наш дом – Алтай". Его решено провести в Алтайском крае с 30 августа по 4 сентября 2025 года. На мероприятие приедут профессиональные творческие коллективы, хореографические и вокальные ансамбли, оркестры, представляющие регионы Большого Алтая (из России, Китая, Казахстана и Монголии).

Цель фестиваля – приобщить представителей различных культур к традиционному и современному искусству, расширить взаимодействие и укрепить гуманитарные связи между странами. Программа фестиваля включает в себя торжественную церемонию открытия, концертные программы, хореографические спектакли и гала-концерт.

"Перспективы нашего сотрудничества основываются на том, что есть единство целей и многолетние надежные традиции взаимодействия, совместного решения многих задач. На форуме было отмечено особо, что России и Казахстану сегодня выгодно и правильно не столько самостоятельно конкурировать на внешних рынках, сколько объединять усилия и выстраивать свою позицию в отношениях с третьими странами так, чтобы получить максимальную выгоду. Будем в этом направлении работать", – подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Отметим, что международный координационный совет "Наш общий дом – Алтай" появился в 2003 году, он объединяет восемь регионов четырех стран: Алтайский край, Республику Алтай и Республику Тыва России, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, Восточно-Казахстанскую область Казахстана, а также Баян-Ульгийский, Убсунурский и Кобдоский аймаки Монголии. Более 20 лет указанные регионы вместе реализуют проекты в области культуры, образования и туризма. С 2024 по 2025 год в координационном совете председателем является Алтайский край.