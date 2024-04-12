Алтайский край получит 21,7 млрд рублей на новые гостиницы и горнолыжные комплексы

Губернатор региона отметил, что новые объекты помогут ежегодно увеличивать поток туристов

12 апреля 2024, 14:27, ИА Амител

Территория Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский край ожидают серьезные вложения в туристическую инфраструктуру, которые помогут и дальше ежегодно увеличивать поток туристов и подтверждать статус одного из самых гостеприимных регионов России, рассказал в своем Telegram-канале губернатор края Виктор Томенко.

"Семь проектов прошли отбор Минэкономразвития и на их реализацию будут предоставлены льготные кредиты на сумму 21,7 миллиарда рублей", – подчеркнул глава региона.

Так, в "Бирюзовой Катуни" запланировано строительство сразу нескольких гостиничных комплексов и отеля с клиникой адаптационной медицины премиального уровня.

На территории "Белокурихи горной" начнется строительство горнолыжного комплекса "Гора Глухариная". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы.