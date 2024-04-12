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Алтайский край получит 21,7 млрд рублей на новые гостиницы и горнолыжные комплексы

Губернатор региона отметил, что новые объекты помогут ежегодно увеличивать поток туристов

12 апреля 2024, 14:27, ИА Амител

Территория Алтайского края / Фото: amic.ru
Территория Алтайского края / Фото: amic.ru

Алтайский край ожидают серьезные вложения в туристическую инфраструктуру, которые помогут и дальше ежегодно увеличивать поток туристов и подтверждать статус одного из самых гостеприимных регионов России, рассказал в своем Telegram-канале губернатор края Виктор Томенко.

"Семь проектов прошли отбор Минэкономразвития и на их реализацию будут предоставлены льготные кредиты на сумму 21,7 миллиарда рублей", – подчеркнул глава региона.

Так, в "Бирюзовой Катуни" запланировано строительство сразу нескольких гостиничных комплексов и отеля с клиникой адаптационной медицины премиального уровня.

На территории "Белокурихи горной" начнется строительство горнолыжного комплекса "Гора Глухариная". На площадке "Сибирской монеты" также создадут горнолыжные трассы.

"К концу этого года мы ожидаем, что наш Алтай примет около 2,4 миллиона гостей. Уже в этом месяце дадим старт летнему туристическому сезону, который, уверен, будет успешным для всех наших предприятий, работающих в этой сфере", – отметил Томенко.

Источник фото: unsplash.com

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В тройку также вошли Горный Алтай и Новосибирская область
НОВОСТИАлтай
Виктор Томенко Алтайский край Туризм

Комментарии 14

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Ирина

14:41:16 12-04-2024

Да уж... Понастроят премиальных отелей и т.п., обычным смертным отдохнуть, похоже, будет негде(((

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Гость

15:03:53 12-04-2024

Ирина (14:41:16 12-04-2024) Да уж... Понастроят премиальных отелей и т.п., обычным смерт... На основании печального опыта, есть опасения, что все пойдет в убытки.

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Гость

14:57:37 12-04-2024

А на строительство, ремонт детсадов, школ, поликлиник и больниц? Сегодня председатель АКЗС призывал к приоритетам для школ. Басня Ивана Андреевича Крылова про рака и щуку.

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Андрей

20:11:45 13-04-2024

Гость (14:57:37 12-04-2024) А на строительство, ремонт детсадов, школ, поликлиник и боль... Это же кредиты, а не целевые деньги на финансирование строительства соц. объектов

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Гость

21:43:10 14-04-2024

Андрей (20:11:45 13-04-2024) Это же кредиты, а не целевые деньги на финансирование строит... Если Вы не поняли или не знаете, поясню: Кредиты и льготные проценты необходимо вернуть кредитору в срок и все до копеечки из бюджета Алтайского края.

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Владимир

17:30:38 12-04-2024

Что то не понял, вроде всё частное, а деньги выделяют из бюджета? Может кто-то пояснить мне.

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Боб Бобов

08:42:36 13-04-2024

Владимир (17:30:38 12-04-2024) Что то не понял, вроде всё частное, а деньги выделяют из бюд... Это льготные кредиты, а не подарок. Хоть и льготный, но кредит. Риски остаются все равно большими.

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Гость

08:56:48 13-04-2024

Владимир (17:30:38 12-04-2024) Что то не понял, вроде всё частное, а деньги выделяют из бюд... Да, есть гранты. Имеющие просто участки, могут подать бизнес план и получить грант.

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Андрей

20:12:57 13-04-2024

Владимир (17:30:38 12-04-2024) Что то не понял, вроде всё частное, а деньги выделяют из бюд... Это кредиты. Только с льготной ставкой

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Гость

17:45:09 13-04-2024

Не Алтайский край получит, а богатеи из не резиновой построят свою недвижимость в Алтайском крае и будут стричь бабло с богатых туристов. Налоги будут уходить часть в Москву, а часть вообще не платиться. Зачем народ обманывать. Государство ни копейки не выделило, все частные вливания, которые быстро окупятся и начнут приносить богатеям прибыль. Народу как всегда шиш.

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Андрей

20:15:37 13-04-2024

Гость (17:45:09 13-04-2024) Не Алтайский край получит, а богатеи из не резиновой построя... А народ то тут при чем? Бери землю, продавай квартиру свою, родителей и др., бери кредит и строй отель. Сдавай богатым и будет тебе счастье.

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Гость

21:53:38 14-04-2024

Андрей (20:15:37 13-04-2024) А народ то тут при чем? Бери землю, продавай квартиру свою, ... Народ при том, что кредит берет народный бюджет и возвращать его из народного бюджета. Для жителей Алтайского края сегодня другие приоритеты расходования бюджета.

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Гость

20:34:23 13-04-2024

Вложение в не производственную сферу это убыточный вариант. Туристы (физические лица) умеют считать деньги.

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Светланка

11:05:30 14-04-2024

Лучше бы дороги сделали в Алтайском крае ,а то не знаем за что налоги плотим , новерное за ямы.

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