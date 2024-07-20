Алтайский край получит 40 школьных автобусов от Мишустина

Транспорт будет работать в сельских школах

20 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Школьные автобусы / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Алтайский край до конца 2024 года получит 40 школьных автобусов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в регион поставят:

10 автобусов вместимостью 13-20 человек;

15 автобусов вместимостью 21-24 человека;

15 автобусов вместимостью 25-31 человек.

В целом по стране ожидаются поставки более 2,6 тысячи машин. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.