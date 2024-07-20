Алтайский край получит 40 школьных автобусов от Мишустина
Транспорт будет работать в сельских школах
20 июля 2024, 18:15, ИА Амител
Школьные автобусы / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22
Алтайский край до конца 2024 года получит 40 школьных автобусов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, в регион поставят:
- 10 автобусов вместимостью 13-20 человек;
- 15 автобусов вместимостью 21-24 человека;
- 15 автобусов вместимостью 25-31 человек.
В целом по стране ожидаются поставки более 2,6 тысячи машин. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.
"Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы", – отметили в кабмине.
18:18:20 20-07-2024
т.е. сельские школы развивать ни кто не собирается...!?
18:47:19 20-07-2024
Лучше бы 40 новых школ...
15:08:53 21-07-2024
Марк (18:47:19 20-07-2024) Лучше бы 40 новых школ... ... И кто работать туда пойдет? Ты? Твоя жена на 12 тысяч?
19:42:49 20-07-2024
Так уж и от мишустина... Неужели он из своего кармана оплатил автобусы?
Из своих же налогов налогоплательщики получили эти автобусы!!!
При посредничестве нескольких промежуточных звеньев.
21:13:40 20-07-2024
Так то, чиновник только свою подпись на распоряжении поставил. Вот если бы он за свои личные деньги эти автобусы купил, тогда и было бы от Мишустина
12:59:21 21-07-2024
На край всего 40 из 2,6 тыс.? Маловато((((