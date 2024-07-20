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Алтайский край получит 40 школьных автобусов от Мишустина

Транспорт будет работать в сельских школах

20 июля 2024, 18:15, ИА Амител

Школьные автобусы / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22
Школьные автобусы / Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Алтайский край до конца 2024 года получит 40 школьных автобусов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в регион поставят:

  • 10 автобусов вместимостью 13-20 человек;
  • 15 автобусов вместимостью 21-24 человека;
  • 15 автобусов вместимостью 25-31 человек.

В целом по стране ожидаются поставки более 2,6 тысячи машин. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 10 млрд рублей.

"Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы", – отметили в кабмине.

Алтайский край Хорошие новости автобусы

Комментарии 6

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Гость

18:18:20 20-07-2024

т.е. сельские школы развивать ни кто не собирается...!?

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Марк

18:47:19 20-07-2024

Лучше бы 40 новых школ...

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Гость

15:08:53 21-07-2024

Марк (18:47:19 20-07-2024) Лучше бы 40 новых школ... ... И кто работать туда пойдет? Ты? Твоя жена на 12 тысяч?

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Налогоплательщик

19:42:49 20-07-2024

Так уж и от мишустина... Неужели он из своего кармана оплатил автобусы?
Из своих же налогов налогоплательщики получили эти автобусы!!!
При посредничестве нескольких промежуточных звеньев.

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Гость

21:13:40 20-07-2024

Так то, чиновник только свою подпись на распоряжении поставил. Вот если бы он за свои личные деньги эти автобусы купил, тогда и было бы от Мишустина

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Гость

12:59:21 21-07-2024

На край всего 40 из 2,6 тыс.? Маловато((((

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