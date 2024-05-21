Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей

Конкретная марка не обозначена, однако вместимость автобусов должна быть не меньше 9-15 человек

21 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Автобус № 76 / Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта. Согласно данным с сайта госзакупок, в общей сложности на приобретение трех автобусов готовы потратить 30 млн рублей.

КГБУ объявило тендер на три транспортных средства категории микроавтобуса с дизельным двигателем мощностью порядка 149,6 л. с., "ЭРА-ГЛОНАСС" и прочими системами. Конкретная марка не обозначена, однако вместимость должна быть не меньше 9-15 человек.

Стоимость одной машины в рамках контракта оценили в 10 млн рублей. Заявки будут принимать до 28 мая, а итоги процедуры подведут через два дня – 30 мая.