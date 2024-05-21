Автохозяйство алтайского правительства решило закупить автобусы на 30 млн рублей
Конкретная марка не обозначена, однако вместимость автобусов должна быть не меньше 9-15 человек
21 мая 2024, 08:15, ИА Амител
КГБУ "Автохозяйство № 1", находящееся в подведомственности управделами губернатора и правительства Алтайского края, объявило конкурс на закупку нового транспорта. Согласно данным с сайта госзакупок, в общей сложности на приобретение трех автобусов готовы потратить 30 млн рублей.
КГБУ объявило тендер на три транспортных средства категории микроавтобуса с дизельным двигателем мощностью порядка 149,6 л. с., "ЭРА-ГЛОНАСС" и прочими системами. Конкретная марка не обозначена, однако вместимость должна быть не меньше 9-15 человек.
Стоимость одной машины в рамках контракта оценили в 10 млн рублей. Заявки будут принимать до 28 мая, а итоги процедуры подведут через два дня – 30 мая.
08:20:15 21-05-2024
Всех в Газели!!!!
08:49:38 21-05-2024
А что того десятка автобусов разного типа что сейчас возят чиновников уже не хватает ?
09:12:47 21-05-2024
Т.е. свои попы возить 30 млн, а 29 автобус пустить ни денеХ, ни водителей
09:50:44 21-05-2024
Гость (09:12:47 21-05-2024) Т.е. свои попы возить 30 млн, а 29 автобус пустить ни денеХ,... А с какого "перепугу" подведомственная краю контора должна организовывать маршруты в Барнауле, тут частников полно. И вообще этот вопрос к Ведяшкину адресуйте!)))))
09:58:30 21-05-2024
А почему не автозаки?
13:11:05 21-05-2024
Гость (09:58:30 21-05-2024) А почему не автозаки? ... Автозаками МВД ведает. Выезжаем за вами.
14:09:08 21-05-2024
... не меньше 9-15 человек.
По-моему это вредительство! Надо работать на перспективу и думать о людях, а не о ...
15:53:59 21-05-2024
Гость (14:09:08 21-05-2024) ... не меньше 9-15 человек.По-моему это вредительство! Н... Эти автобусы (категории "микро", так в новости) будут чиновников на работу возить возить, а не пассажиров. Доколе! Начинай истерить.