Алтайский край попал в лидеры рейтинга регионов по росту числа работающих

Занятость за год выросла почти на 68 тысяч человек

17 апреля 2023, 12:17, ИА Амител

Предприятие в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Алтайский край занял второе место из 89 в рейтинге регионов по росту числа занятых, сообщает РИА Новости.

Динамика рынка труда определялась как прирост (снижение) количества занятых в возрасте 15-72 года в 2022 году по отношению к 2021-му в каждом регионе России.Второе место по абсолютному приросту числа занятых в 2022 году занял Алтайский край, где занятость за год выросла на 67,9 тыс. человек. Число работающих увеличилось на 6,5%.

"В Алтайском крае доля безработных – 3,7%. Число работающих – 1,12 млн человек", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай, по данным аналитиков, ситуация по числу работающих за год не изменилась. Доля безработных – 9,8%.

Лидером по абсолютному приросту числа занятых в 2022 году стала Республика Дагестан. В этом регионе количество занятых увеличилось на 92,5 тыс. (на 8%).

Москва заняла в рейтинге последнее место, там число занятых сократилось на 51 тыс. человек (уменьшилось на 0,7%).