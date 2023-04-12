Число вакансий на заводах Алтайского края выросло на 1,4 тысячи с начала 2023 года

Сегодня на промышленных предприятиях региона 5,6 тысячи вакантных мест

12 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Предприятие в Алтайском крае / Фото: amic.ru

С начала 2023 года на промышленных предприятиях Алтайского края стало на 1,4 тысячи вакансий больше. Всего на данный момент в службе занятости Алтайского края зарегистрировано более 21 тысячи предложений от работодателей, из них 5,6 тысячи – места на промышленных предприятиях региона. Об этом рассказала начальник управления по труду и занятости населения Надежда Капура на пресс-конференции 12 апреля.

Сейчас предприятия Алтайского края испытывают дефицит в представителях рабочих и инженерных специальностей, в том числе занятых в АПК, отметила глава управления. Это, например, механики и ремонтники производственного оборудования, станочники и наладчики металлообрабатывающих станков и токари. По словам Надежды Капуры, каждая пятая вакансия в регионе сейчас касается промышленности.

Растёт и количество вакансий в сельском хозяйстве. В управлении сообщили, что с начала 2023 года их число выросло в два раза и сейчас составляет 2,6 тысячи вакансий. На сельхозпредприятия требуются трактористы, животноводы, операторы машинного доения, ветеринары и агрономы.

Кроме того, сейчас в регионе востребованы медики, педагоги, работники сферы туризма и другие специалисты.

"Сегодня спрос на квалифицированные кадры растёт. И это не только квалифицированные рабочие, педагоги, инженеры, врачи. От отрасли торговли у нас более 280 вакансий. Мы видим, что сегодня предприятиям требуются токари, слесари, операторы станков с опытом управления, фрезеровщики, бухгалтеры, водители. Нужны кадры на самые разные профессии с разным уровнем образования и квалификации", – пояснила Надежда Капура.

Также чиновница отметила, что в службу занятости края с начала 2023 года обратилось более 8 тысяч человек, из них 5 тысяч соискателей уже трудоустроились. Надежда Капура подчеркнула, что ежегодно центры занятости помогают найти работу не менее 35 тысячам жителей Алтайского края. Это порядка 65% от общего числа тех, кто обращается в центры.

Напомним, что 14 апреля в Алтайском крае пройдёт первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". В ней будут участвовать более 250 работодателей. В Барнауле мероприятие пройдёт в 11 часов в спорткомплексе "Титов-Арена", на площадке краевой столицы более 50 работодателей представят свыше 2,5 тысячи вакансий.