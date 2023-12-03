Алтайский край поставил в 2023 году новый рекорд по сбору гречихи

На фоне богатого урожая цены на гречку в магазинах уже начали снижаться

03 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: amic,ru

Алтайский край поставил новый рекорд по сбору гречихи: в закромах ее уже 840 000 тонн, не считая переходящих остатков, об этом amic.ru рассказал заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов. Для сравнения: в 2022 году, когда регион получил 820 000 тонн этой сельхозкультуры, 64% всей российской гречихи было выращено на Алтае. Такой богатый урожай позволяет не только удовлетворить потребности региона, но и наращивать экспортные поставки.

"Четыре-пять лет назад считалось очень здорово, когда Алтайский край намолачивал 320-380 тысяч тонн гречихи в год. Тогда регион закрывал около 50% гречневой крупы в России. Сейчас объемы увеличились больше чем в два раза. Мы стали более активно продавать и гречневую крупу, и гречиху, в том числе и на экспорт", – рассказывает Александр Лукьянов.

Гречку активно закупает у Алтайского края Китай и Казахстан. Небольшие партии уходят в Прибалтику, где в странах ЕС проживает русскоязычное население, которое любит эту крупу. А в Японии гречку не едят, но готовят из гречневой муки лепешки – эта страна покупает порядка 10 тыс. тонн необработанной гречихи, которую еще называют зеленой, отметил Александр Лукьянов.

О том, каких результатов удалось добиться алтайским аграриям в 2023 году по другим сельхозкультурам, какие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут реализованы в регионе и многом другом, читайте в большом интервью с Александром Лукьяновым на amic.ru.