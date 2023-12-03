Алтайский край поставил в 2023 году новый рекорд по сбору гречихи
На фоне богатого урожая цены на гречку в магазинах уже начали снижаться
03 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Алтайский край поставил новый рекорд по сбору гречихи: в закромах ее уже 840 000 тонн, не считая переходящих остатков, об этом amic.ru рассказал заместитель председателя регионального правительства Александр Лукьянов. Для сравнения: в 2022 году, когда регион получил 820 000 тонн этой сельхозкультуры, 64% всей российской гречихи было выращено на Алтае. Такой богатый урожай позволяет не только удовлетворить потребности региона, но и наращивать экспортные поставки.
"Четыре-пять лет назад считалось очень здорово, когда Алтайский край намолачивал 320-380 тысяч тонн гречихи в год. Тогда регион закрывал около 50% гречневой крупы в России. Сейчас объемы увеличились больше чем в два раза. Мы стали более активно продавать и гречневую крупу, и гречиху, в том числе и на экспорт", – рассказывает Александр Лукьянов.
Гречку активно закупает у Алтайского края Китай и Казахстан. Небольшие партии уходят в Прибалтику, где в странах ЕС проживает русскоязычное население, которое любит эту крупу. А в Японии гречку не едят, но готовят из гречневой муки лепешки – эта страна покупает порядка 10 тыс. тонн необработанной гречихи, которую еще называют зеленой, отметил Александр Лукьянов.
О том, каких результатов удалось добиться алтайским аграриям в 2023 году по другим сельхозкультурам, какие крупные инвестиционные проекты в сфере АПК будут реализованы в регионе и многом другом, читайте в большом интервью с Александром Лукьяновым на amic.ru.
09:17:52 03-12-2023
И что нам - крестьянам, рабочим, педагогам и врачам от этого? С 80-го места в рейтинге тоже сдвинемся?
14:21:09 03-12-2023
Ждём повышения цен на гречку.
08:50:29 04-12-2023
Здесь бьём рекорды ,а кормами себя обеспечить не можем?Почему государство не поддерживает местного сельхозпроизводителя фуражным зерном?Урожай зерновых рекордный ,а выделить зерно на корма никак нельзя,пусть лучше вырезают коров на мясо.Это что за вредительство?