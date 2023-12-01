Всем бурям назло. Зампред Лукьянов об урожае, непогоде и крупных инвестпроектах в АПК

Зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов рассказал amic.ru об итогах уборочной кампании, рынках сбыта и крупных инвестиционных проектах в сфере АПК

01 декабря 2023, 08:15, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый аграрный год стал настоящим испытанием для крестьян Алтайского края. Холодная весна, засушливое лето и проливные дожди осенью снизили урожайность многих культур, а в ряде районов даже не смогли в полном объеме заготовить корма для животных: трава просто сгорела, и там власти были вынуждены ввести режим ЧС. На фоне этих аномалий всех волнует один вопрос: смог ли регион обеспечить себя продовольствием. Об этом и многом другом amic.ru беседует с заместителем председателя правительства Алтайского края Александром Лукьяновым.

Итоги уборочной кампании и новые рекорды

– Александр Николаевич, урожай в Алтайском крае практически собран. Как вы оцениваете итоги уборочной кампании 2023 года?

– Конечные цифры по уборочной нам будут известны в декабре, но предварительные итоги с учетом экстремальной погоды, я считаю, превзошли ожидания. Например, объем производства зерновых и зернобобовых культур прогнозируется на уровне 4,6-4,7 млн тонн, в том числе 2,6 млн тонн пшеницы, около 700 тыс. тонн зернофуражных культур. Мы полностью и даже с излишком закрываем потребности в зерне и для населения, и для переработки, и показатели, которые мы должны выполнить по экспорту.

– А насколько реальны цифры, которые вы называете. Иногда приходится слышать от крестьян, что данные, на которые ссылаются власти, не соответствуют действительности…

– Подчеркну, сейчас мы располагаем предварительными данными от районных управлений сельского хозяйства, которые составляют отчеты на основе полученных данных от сельхозтоваропроизводителей. Но хочу отметить, что наши предприятия стали показывать более реальные цифры, чем это было еще несколько лет назад. Дело в том, что контроль государства по этому вопросу серьезно ужесточился.

Для этого, в том числе, была создана программа ФГИС "Зерно". Если крестьянин не показал весь объем зерна, которое намолотил, не получил заключение в Центре оценки качества зерна, он останется без сопроводительных документов для его реализации. Без них зерно не возьмут в переработку для изготовления крупы или муки, потому что вход в торговые сети без сопроводительной документации уже для переработчиков будет закрыт. Я считаю, что это правильно. А то у нас получается так: молока произвели 0, а выработали 20 тонн сыра. Откуда? Зерна нет, но произвели муку, а из чего? Поэтому сейчас наши предприятия показывают более реальные цифры, которые идут в сторону увеличения.

– Получается, по сравнению с рекордным 2022-м, мы получим примерно на миллион тонн меньше?

Приблизительно так. Алтайский край плавно увеличил посевы по подсолнечнику, рапсу, сое, масличному льну. Рентабельность их производства выше, чем у зерновых. На агрономических конференциях с участием ученых на протяжении нескольких лет мы неоднократно обсуждали, что от монокультуры пшеницы необходимо уходить. И последние два года мы получали по масличным культурам в общей сложности не менее 1,6-1,7 млн тонн. В этом году, думаю, будет более 1,5 млн тонн. Урожай соберем чуть меньше, но при таких климатических условиях это очень хороший результат.

Чем мы точно можем гордиться, это гречихой. В прошлом году 64% всей российской гречихи было выращено в Алтайском крае: урожай тогда составил 820 тыс. тонн. В 2023 году мы перешагнули этот показатель. Сегодня 840 тыс. тонн уже засыпано в амбар и это без учета переходящих остатков.

По нашим расчетам, валовой сбор по сахарной свекле может составить 1270 тыс. тонн. Это примерно на 50 тыс. тонн больше, чем урожай в 2022 году. Переработаем мы больше, но при этом выход сахара на 2-2,5% буде ниже, чем в прошлом году.

– Почему при таком богатом урожае сахарной свеклы сахара будет меньше и обеспечит ли регион потребность в этом продовольственном товаре?

– Потребность Алтайского края по сахару на год составляет 76-80 тысяч тонн. В производстве мы ежегодно получаем от 155 до 187 тыс. тонн сахара, так что даже другим регионам хватит. Остатки чаще всего уходят в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. Сокращение объемов производства сахара связано с нехваткой влаги летом. За счет обильных дождей в сентябре корень хорошо набрался, а сахаристость не успела.

Испытание морозами, жарой, ливнями и ураганами

– Как затяжные дожди сказались на качестве зерна?

– Из-за затяжных дождей в начале осени качество зерновых пострадало. По некоторым районам месячная норма осадков была превышена в 2,5-3,5 раза. Сушить приходилось каждую вторую тонну.

Зачастую отличная пшеница третьего класса из-за повышенной влажности переходила в четвертый, а четвертый класс – в фураж. Кое-где пшеница даже прорастала в колосе на корню. На протяжении последних нескольких лет показатель продовольственной пшеницы составлял 86-92% от общего урожая. В этом году он будет на 10-12% ниже.

– Крестьяне очень жалуются на этот год, мол, погода сильно подвела.

– Погода на протяжении всего аграрного года испытывала алтайских крестьян на прочность. С учетом специфики природно-климатических условий мы понимали – весна будет сложной. Дождей с осени практически не было, поэтому запасы влаги в почве были минимальные. В конце ноября установились затяжные морозы, когда снег еще не лег, и это усугубило ситуацию с влагозапасами. Метеопрогнозы на весну тоже были не радужными, но мы не ожидали, что она будет настолько холодной, затяжной и сухой.

А в июне установилась жара под 40 градусов и как результат – засуха. Первые осадки на территории края прошли только после 22 июня, но задели они лишь северные районы. В центральной части региона дожди пошли в начале августа. А где-то их так и не дождались, поэтому был введен режим ЧС. В хозяйствах, особенно степной зоны, возникли трудности с заготовкой кормов. Часть требуемого объема фермерам удалось закупить благодаря господдержке в других районах. По решению губернатора Виктора Томенко на эти нужды было выделено порядка 80 млн руб.

Интенсивные и продолжительные дожди на большей части края зарядили в период уборочной. По итогу даже в сухой степи до 20 ноября комбайны не могли выйти в поле на уборку, потому что техника просто тонула в полях. На корню оставалось порядка 30% подсолнечника и 34% кукурузы на зерно.

Однако 19 ноября по краю пронесся ураган, который нанес новый удар по сельскому хозяйству. Частично обмолотило подсолнечник. Поломало около 2,5 тысячи гектаров кукурузы. После того как установились морозы, крестьяне возобновили уборочную, но урожайность на этих полях серьезно снизилась.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Испытывает ли Алтайский край проблемы с семенами и почему сократил сев озимых

– Александр Николаевич, в этом году Алтайский край посеял озимых почти в два раза меньше. С чем это связано?

– В советское время в Алтайском крае всего озимыми засевалось порядка 320-340 тысяч гектаров. В том числе и принудительно. В хороших условиях озимая пшеница всегда давала урожайность в 1,5-2 раза выше, чем яровая. При этом озимая более капризная: нужно работать с химией, потому что она очень подвержена различным болезням, необходима подкормка минеральными удобрениями. И очень важно, чтобы весной был достаточный запас влаги.

В последние годы крестьяне сеяли почти в сухую землю: пшеница не успевала хорошо взойти, раскуститься. Богатого урожая в таких условиях ждать не приходится. При этом новые сорта алтайской яровой пшеницы, такие как "Юнион" и "Гонец", дают сейчас такую же урожайность, что и озимая. А затраты на яровую на 30-40% ниже. Поэтому многие аграрии еще с 2021 года начали сокращать сев озимой, делая выбор в пользу яровой. В этом году озимой пшеницей занятно 94 тыс. га.

– Испытывает ли Алтайский край проблемы с посевным материалом для нового аграрного года и как решаются вопросы с импортозависимостью по семенам подсолнечника, сахарной свеклы, сои и рапса?

– В Российской Федерации есть территории, которые испытывают с семенами напряжение. Но Алтайский край минимально импортозависим по сое, рапсу, подсолнечнику, кукурузе. Эти семена в основном завозятся из южных регионов России. Их селекцией занимаются и алтайские ученые. У нас возникало напряжение в прошлом году по сахарной свекле, когда начали закрывать границы. Но все вопросы были решены собственником Черемновского завода и сегодня в свекловодческих хозяйствах уже есть необходимый запас семян.

Большинство зерновых культур, а это порядка 70%, засевается именно семенами алтайской селекции. Всего в крае в 2023 году 33 семеноводческих хозяйства произвели более 30 тысяч тонн семян высшей репродукции. Государство ставит задачу ежегодно делать сортообновление не менее 12-14%, у нас этот показатель значительно выше.

И то, что урожайность с каждым годом по многим позициям растет, во многом тоже заслуга селекционеров. Они не сидят на месте и постоянно занимаются выведением новых сортов, адаптированных под наши природно-климатические условия. Большой вклад в это вносит Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. От ФАНЦА мы получили отличные сорта алтайской озимой пшеницы. А раньше мы сеяли непонятно что. Выведены и хорошие сорта подсолнечника, и яровой пшеницы.

Если еще 10 лет назад кто-то бы сказал, что на Алтае будут выращивать кукурузу не только на силос, но и на зерно, никто бы в это никогда не поверил. А теперь это уже реальность. Да, через сушилку зерно приходится прогонять два раза, но хочу отметить, что урожайность намного выше, чем у пшеницы. Кроме того, и цена на кукурузу тоже выше.

– Теперь из алтайской кукурузы будут делать попкорн?

– Ее уже приобретают различные компании для производства попкорна. Есть небольшие поставки в Китай, но большая часть зерна кукурузы идет для производства сельхозкормов. Эта тема очень интересна, особенно для тех, кто занимается животноводством. Из зерна кукурузы получают кукурузную пасту, добавляют ее в фуражное зерно, и выход молока получается значительно выше.

Как изменился экспорт в условиях санкций

– Вы упомянули Китай, а как в связи с санкциями перестроился экспорт алтайской продукции переработки?

– Трансформация географии экспорта продукции АПК в регионе проходит успешно. Если в 2021 году на долю дружественных стран приходилось 82,7% поставок продукции из Алтайского края, то в текущем году она достигла 91%. Отгрузки идут в 57 государств мира. Крупнейшими внешнеторговыми партнерами являются Казахстан (35,8% от общего объема поставок), Китай (25,3%) и Узбекистан (4,9%). Также мы плотно сотрудничаем с Ираном, Монголией, Белоруссией, Киргизией и Азербайджаном.

При этом в регионе растут отгрузки сельскохозяйственного сырья и продовольствия. За январь-октябрь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года прирост в натуральном выражении составил 10,7%, а в стоимостном исчислении – 14,9%. Экспорт продукции из Алтайского края превысил импорт в 4,5 раза.

– Продолжается ли экспорт рапсового масла в Евросоюз через страны Прибалтики?

– С 2021 года объемы поставок рапсового масла, шротов и жмыха в Прибалтику сократились. Но мы нарастили поставки свекловичного жома с добавлением мелассы: более 70% от всего объема его производства в 2023 году мы экспортировали в Нидерланды и Латвию.

Хочу отметить, что в последние годы экспорт масложировой продукции в натуральном выражении был стабилен, но в 2023-м произошел его существенный рост: в 1,9 раза. Драйвером стало подсолнечное масло, отгрузки которого увеличились в четыре раза. Сегодня ключевыми контрагентами для нас являются Казахстан, Узбекистан и Китай. Поставки рапсового масла за отчетный период возросли на 4,2%. Помимо Китая, продукция отгружалась в Израиль и Узбекистан. В целом масложировая продукция из Алтайского края в 2023 году экспортируется в 15 государств мира.

Что касается гречки, ее активно закупает у нас Китай и Казахстан. Небольшие партии уходят в Прибалтику, где в странах ЕС проживает русскоязычное население, которое любит эту крупу. До 10 тыс. тонн необработанной гречихи закупает у Алтайского края Япония. В народе такую гречиху еще называют зеленой. Из нее они делают муку и пекут лепешки. А из гречневой шелухи изготавливают подушки и циновки. Получается полезный продукт и экологически чистая продукция.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

О господдержке и дополнительных 550 млн субсидий

– В каком объеме Алтайский край получил господдержку в 2023 году?

– Ежегодно по господдержке мы пытаемся получить максимум от федерального центра, но направления этой помощи постоянно меняются. Например, в 2023 году в цене начало расти мясо курицы. Это связано с ростом экспорта. Уже известно, что по птицеводству будет дополнительное финансирование. И если в этом году льготные кредиты по этому направлению не оформляли, то на 2024-й, чтобы увеличить объем производства мяса, льготные кредиты на строительство в сфере птицеводства будут. И эти векторы постоянно меняются, а мы стараемся за ними успевать.

На 2023 год объем финансирования сельского хозяйства, в том числе и на комплексное развитие сельских территорий, по господдержке составил 4,5 млрд руб. А до 10 декабря мы должны получить дополнительно еще 550 млн рублей субсидий на производство зерна пшеницы.

– Какие хозяйства смогут претендовать на них и по какому принципу будут распределены эти 550 миллионов?

– Цена на зерно невысокая, тем более что его стоимость дополнительно регулируют пошлины. Исходя из этой ситуации государство приняло решение выделить на все российские регионы 10 млрд руб. субсидий на поддержку зернового производства. Наша задача – до 25 декабря довести аграриям выделенные Алтайскому краю средства.

Претендовать на эту поддержку смогут хозяйства, которые реализовывали зерно в период с апреля по июль. На каждую проданную тонну мы планируем компенсировать тысячу рублей, то есть 1:1. Однако если таких хозяйств окажется больше, чем мы предварительно оцениваем, коэффициент поддержки уменьшится. Будем смотреть по факту.

– В степной зоне урожай прошлого, да и этого года низкий. Этим хозяйствам и продавать было нечего. Выходит, они вообще ничего не получат?

– Мы предварительно смотрели по степным районам, там действительно к этому времени амбары были почти пустые. Но по условиям программы помощь смогут получить только те, кто реализовал урожай в указанный период. Мы рассматриваем возможность применения повышенного коэффициента для степняков.

Отмечу, по молочному животноводству дифференцированный подход действует уже давно. С одной стороны, он привязан к бонитету почвы, с другой – к гидротермическому коэффициенту. То есть во внимание берется обилие осадков и наличие высоких температур. Максимальный коэффициент 1,2 применяется для степной зоны, где условия самые сложные и урожаи стабильно низкие: 8 ц/га это уже хорошо. А, например, в восточной зоне, где плодородные почвы и урожайность достигает 50-70 ц/га, применяем по господдержке коэффициент 0,6-0,7. Считаю, что это справедливо. Самое главное, сохранить поголовье скота, занятость людей и рентабельность производства в этой местности.

Крупнейшие инвестиционные проекты в Алтайском крае

– Кстати, о молоке и мясе. Какие крупные инвестпроекты в области животноводства сейчас реализуются в регионе?

– На территории Алтайского края в области животноводства сейчас идет реализация 15 крупных инвестиционных проектов от 100 млн рублей на общую сумму более 32 млрд рублей. Благодаря этому будет создано более 1000 новых рабочих мест. Выход на проектную мощность предприятий планируется в 2024-2027 годах, что позволит дополнительно произвести порядка 150 тыс. тонн молока и более 50 тыс. тонн мяса.

В 2023 году был введен в работу животноводческий комплекс на 3,2 тыс. коров в Заринском районе компанией "Румелко Агро". Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, 7 млрд руб. Кроме того, в Тальменском районе продолжается строительство животноводческого комплекса "ЭкоНива Алтай" на 6,1 тыс. коров. Проект планируется завершить во втором квартале 2024 года. Его стоимость порядка 3,5 млрд руб.

В сентябре 2023 года предприятие "Индейка Алтая", входящее в группу компаний "Вирт", приступило к новому масштабному инвестпроекту в Целинном районе. Там планируется строительство производственного комплекса, в состав которого войдут 30 птичников, инкубаторий, убойный цех, инженерная сеть и инфраструктурные объекты. Введение в эксплуатацию этого проекта позволит ежегодно производить 6,4 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей. А еще он позволит создать на селе 220 новых рабочих мест.

Более 50 новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда появится через несколько лет и в Зональном районе, где в 2024 году "Агрофирма "Урожай" планирует начать строительство животноводческого комплекса на 1,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2,2 тыс. голов. Производство молока регион увеличит минимум на 15 тыс. тонн в год. Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд рублей. Запуск комплекса намечен на 2026 год, выход на проектную мощность – в 2027-м.

– Пять лет назад в регион зашел крупный инвестор – группа "Черкизово". Довольны ли вы сотрудничеством с ним и какие перспективы открываются для Алтайского края?

– Между правительством Алтайского края и группой "Черкизово" сложились хорошие конструктивные взаимоотношения. Мы видим положительную динамику развития предприятия и готовы поддержать их долгосрочные планы развития.

На сегодняшний день инвестор завершил первый этап проекта. Благодаря строительству шести птичников на откормочной площадке "Зональное-2" увеличили производство мяса птицы на 14 тыс. тонн и уже вышли на рубеж 86 тыс. тонн мяса в год. Кроме того, они запустили цех по производству котлет, фарша, колбасок. Производительность – 20 тонн в сутки.

Сейчас реализуется второй этап проекта – строительство шести новых птичников на площадке откорма "Сафоновка". Запустить их мы планируем осенью 2024 года, и это позволит еще на 14-15 тысяч тонн мяса птицы увеличить производство.

В перспективе строительство двух откормочных площадок "Соколово-1", "Соколово-2" – на 12 птичников каждая. Проектирование начнется со следующего года. Кроме того, группа "Черкизово" провела модернизацию завода по убою и переработке мяса бройлеров, что позволило на 30% увеличить производительность.

В связи с увеличением поголовья у "Алтайского бройлера" возникла необходимость наращивать мощности и комбикормового завода. На следующий год запланирована его модернизация. Мощность производства будет доведена до 20 тыс. тонн в месяц. Для сравнения: сейчас она составляет 11 тыс. тонн.

17 ноября вместе с губернатором Виктором Томенко мы встречались в Москве с руководством "Черкизово" и обсудили планы дальнейшего развития. Задача "Алтайского бройлера" – выйти на рубеж 115-117 тысяч тонн мяса в год, а Алтайский край получит социальные эффекты: новые рабочие места, налоговые отчисления в региональный бюджет, наполнение внутреннего рынка качественной продукцией, а также обеспечение продовольственной безопасности страны.

В реализацию проекта уже инвестировано 3,7 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей.

– Была информация, что они планируют также заняться свиноводством в нашем регионе, есть ли конкретные решения по этому вопросу?

– Сейчас инвестор сконцентрирован на развитии птицеводческого кластера на Алтае. Тема по свиноводству им тоже интересна, но пока каких-то конкретных договоренностей у нас нет.

Как Алтайский край решает вопрос нехватки кадров в АПК

– Здорово, что на селе создают новые рабочие места. А как решается кадровый вопрос и возвращается ли молодежь на село?

– Учитывая, что Алтайский край – аграрный регион, кадры в этой сфере всегда востребованы. Как и в любой другой отрасли, всегда есть свободные вакансии. В последние годы со стороны федерального центра и на уровне региона усиливаются меры по содействию обеспечения кадрами аграрной отрасли, предлагаются и применяются новые.

Впервые в этом году по решению губернатора Виктора Томенко за счет средств краевого бюджета мы запустили для хозяйств обучение работников по программам профессионального обучения. Речь идет о подготовке и переподготовке водителей для сельхозпроизводства. У нас в регионе чувствуется нехватка механизаторов и водителей для сельхозпроизводства. Раньше этому обучали в сельских школах, но мы все это растеряли. Парни оканчивают школу, а у них нет никакого допуска к технике. Их надо учить. Мы компенсировали 100% понесенных затрат за обучение.

Компенсируем мы по госпрограмме комплексного развития сельских территорий и затраты на целевую подготовку специалистов АПК – поддержка доходит до 90%. В рамках мероприятий краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства из регионального бюджета сельхозтоваропроизводителям возмещается часть затрат по целевым договорам на оплату обучения или предоставление стипендий. Компенсируются частично аграрным предприятиям и зарплаты, которые они выплачивают ребятам во время производственной практики, а также затраты на оплату съемного жилья. Для молодых специалистов АПК с высшим образованием, которые приходят работать в отрасль, выплачиваются подъемные – 500 тыс. руб., со средним профессиональным образованием – 350 тыс. руб.

Беседовала Ирина Киселёва