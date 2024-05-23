Алтайский край потратит на поддержку туризма более 1,8 млрд рублей в 2024 году

Свыше 1 млрд хотят привлечь для обеспечения туристических объектов требуемой инфраструктурой

23 мая 2024, 22:35, ИА Амител

Горы Алтая / Фото: amic.ru

На реализацию программы по развитию туризма, а также создание инфраструктуры в турзонах Алтайского края в 2024 году направят более 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС со ссылкой на правительство региона.

В общей сложности на реализацию государственной программы в этом году предусмотрели 835,8 млн рублей. Кроме того, для обеспечения туристических объектов требуемой инфраструктурой планируют привлечь еще свыше 1 млрд рублей.

Дополнительные деньги выделили в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостепреимства": 369 млн рублей пойдут на постройку модульных некапитальных средств размещения.Также 78,9 млн рублей предусмотрено для достижения показателей государственной программы "Развитие туризма".

Параллельно с этим продолжается формирование и продвижению туристского продукта, а также ведется работа над повышением качества сервиса и услуг. На эти цели в бюджете предусмотрели 101,2 млн рублей.