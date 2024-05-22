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Эксперты выяснили, сколько миллиардов зарабатывают санатории на Алтае

Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаторно-курортных учреждений

22 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по доходам санаторно-курортных учреждений, сообщает портал "Санатории-России.рф".

"Санатории Алтайского края заработали 10,307 млрд рублей за прошлый год, на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль санаториев Алтайского края составила 1,598 млрд рублей", – говорится в исследовании.

Для сравнения: все санатории Сибирского федерального округа заработали 20,9 млрд рублей в 2023 году.

Кроме того, отметили аналитики, Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаториев:

  • Краснодарский край (60 млрд рублей);
  • Ставропольский край (42 млрд);
  • Крым (13,5 млрд);
  • Алтайский край (10,3 млрд);
  • Московская область (8,2 млрд);
  • Башкортостан (7,5 млрд);
  • Тюменская область (6,5 млрд);
  • Татарстан (5,6 млрд);
  • Пермский край (4,3 млрд);
  • Санкт-Петербург (3,5 млрд).

Стоит отметить, что в анализе не указывается Республика Алтай. Предположительно, эксперты объединили доходы санаториев сразу в двух регионах: в Алтайском крае и Республике Алтай.

Источник фото: unsplash.com

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Комментарии 7

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Гость

14:49:44 22-05-2024

Эти "горе эксперты" вечно сидят там в своеймосколяндии и не могут уяснить, что республика Алтай и Алтайский край - разные совершенно локации. насколько тупые, везде и всегда путают два края. А еще эксперты....Вот и спалились...даже не знают разницы в краях а типа как то посчитали... они и считали так же... - никак. с потолка.

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Гость

15:37:22 22-05-2024

Гость (14:49:44 22-05-2024) Эти "горе эксперты" вечно сидят там в своеймосколяндии и не ... В правительстве РФ уже было пояснение, что РА и АК во многих отчетах проходят как единый регион. И совсем не потому, что не знают о двух локациях, а в соответствии с установленными давними параметрами отчетности.

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Гость

15:13:22 22-05-2024

В Республике Алтай нет санаториев, поэтому вполне логично, что и рейтинге его нет.

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Гость

15:45:50 22-05-2024

Гость (15:13:22 22-05-2024) В Республике Алтай нет санаториев, поэтому вполне логично, ч... "Марьин остров" закрылся? Ну елки-палки, недавно там отдыхали ведь!!! В тексте речь о санаторно-курортных учреждениях. Курортов в Республике Алтай и правда никогда не было, совсем ни одного, а теперь еще и последний из санаториев закрылся. Разруха тотальная)))

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Гость

16:06:07 22-05-2024

Гость (15:45:50 22-05-2024) "Марьин остров" закрылся? Ну елки-палки, недавно там отдыхал... он юридически и не был санаторием несмотря на название, гостиница с некоторым спектром оздоравливающих процедур. В расчет скорее всего брали только санатории по ОКВЭД.

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Гость

16:39:50 22-05-2024

А сколько жителей Алтайского края поправили свое здоровье,к примеру,в Белокурихе? КОМУ ЭТО ПО КАРМАНУ?

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Александр

19:30:54 22-05-2024

Гость (16:39:50 22-05-2024) А сколько жителей Алтайского края поправили свое здоровье,к ... Около 15% отдыхающих Белокурихи, жители Алтайского края (из отчёта за 2023г)

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