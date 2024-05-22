Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаторно-курортных учреждений

22 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Белокуриха / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял четвертое место в рейтинге регионов России по доходам санаторно-курортных учреждений, сообщает портал "Санатории-России.рф".

"Санатории Алтайского края заработали 10,307 млрд рублей за прошлый год, на 13% больше, чем годом ранее. Прибыль санаториев Алтайского края составила 1,598 млрд рублей", – говорится в исследовании.

Для сравнения: все санатории Сибирского федерального округа заработали 20,9 млрд рублей в 2023 году.

Кроме того, отметили аналитики, Алтайский край вошел в первую десятку регионов по доходам санаториев:

Краснодарский край (60 млрд рублей);

Ставропольский край (42 млрд);

Крым (13,5 млрд);

Алтайский край (10,3 млрд);

Московская область (8,2 млрд);

Башкортостан (7,5 млрд);

Тюменская область (6,5 млрд);

Татарстан (5,6 млрд);

Пермский край (4,3 млрд);

Санкт-Петербург (3,5 млрд).

Стоит отметить, что в анализе не указывается Республика Алтай. Предположительно, эксперты объединили доходы санаториев сразу в двух регионах: в Алтайском крае и Республике Алтай.