Алтайский край превысил план по реализации нацпроекта "Производительность труда"

Минэкономразвития России подсчитало долю предприятий, достигших цели

28 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Производительность труда / Фото: ackr22.ru

Алтайский край демонстрирует заметные успехи в реализации национального проекта "Производительность труда". По итогам 2023 года 63,9% предприятий-участников (что значительно выше запланированных 50%) смогли ежегодно увеличивать производительность на 5%.

Результаты получены на основе данных налоговой отчетности предприятий, задействованных в проекте на федеральном и региональном уровнях. Расчеты провели в соответствии с методикой, утвержденной Минэкономразвития в ноябре 2021 года.

"Это ключевой качественный показатель, характеризующий результат реализации мероприятий национального проекта нашими компаниями. Он также будет учтен Минэкономразвития России при составлении итогового рейтинга производительности труда среди регионов за 2023 год", – сообщил замминистра экономразвития Алтайского края и начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов. Он добавил, что по промежуточным данным Алтайский край входит в число лидеров среди российских регионов.

Недавно стало известно, что производительность одного из цехов компании "Сибкомплект" выросла на 20% благодаря участию в проекте. Предприятие оптимизировало процесс сборки трехтрансформаторных комплектных подстанций, внедрив принципы бережливого производства на всех этапах работы.

Специалисты подчеркивают, что бережливые технологии активно набирают популярность среди предприятий Алтайского края. Компании используют этот подход для оптимизации производственных процессов.

Например, "Жилищная инициатива" повышает эффективность отделки типовых этажей, а "ЭнергоСтройДеталь – Бийский котельный завод" улучшает выпуск коллекторов. "АСМ – Экспорт" внедряет инновации в производстве зерносушилок.

Региональный центр компетенций (РЦК) оказывает участникам проекта всестороннюю поддержку, помогая выявлять узкие места и разрабатывать решения для их устранения.

В рамках проекта активно ведется работа над повышением квалификации сотрудников. Недавно три предприятия Алтайского края направили своих сотрудников в Школу тренеров, где они повысили квалификацию в области бережливого производства. В программе участвовало более 50 компаний со всей страны, а обучение включало семинары, дискуссии и обмен опытом.

Также в регионе вместо планируемых 78 инструкторов по бережливому производству подготовили 90 специалистов. Обучение проходило без отрыва от основной работы, при поддержке экспертов РЦК.

Инструкторы играют важную роль в реализации нацпроекта: это специалисты, которые работают на предприятиях-участниках и передают коллегам знания по оптимизации процессов и повышению эффективности. Они прошли отбор и обучение в Федеральном центре компетенций, что позволяет им разрабатывать и внедрять практические решения на местах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на увеличение производительности в средних и крупных компаниях ключевых несырьевых отраслей, таких как обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и туризм. В проекте могут участвовать предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, а для туристической отрасли этот порог составляет 180 млн рублей.