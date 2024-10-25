От теории к практике. Студенты Алтайского края учатся оптимизировать производство

В регионе прошла Деловая игра в рамках нацпроекта "Производительность труда"

25 октября 2024, 14:00, ИА Амител

Деловая игра по бережливому производству / Фото: ackr22.ru

С 14 по 17 октября в Алтайском крае состоялась IV Деловая игра по бережливому производству, собравшая на своей площадке студентов вузов и колледжей региона. Мероприятие, ставшее частью масштабного нацпроекта "Производительность труда", организовали Министерство экономразвития региона и Алтайский центр кластерного развития.

Надпрофессиональные навыки

Цель мероприятия – практическое погружение будущих специалистов в мир бережливых технологий.

"Бережливые технологии в современной экономике все больше набирают вес и активнее применяются предприятиями на производствах. А значит, потребность в кадрах, обладающих соответствующими компетенциями, растет. В связи с этим мы с удовлетворением отмечаем ежегодный интерес к Деловой игре со стороны образовательных учреждений региона", – отмечает замминистра экономразвития Алтайского края Сергей Кореннов.

В этом году каждая команда прошла "Основы бережливого производства", после чего приступила к практическому заданию – сборке штепсельных вилок. Задача заключалась не просто в сборке, а в оптимизации процесса: участникам предстояло устранить лишние потери и сократить время выполнения задач.

Семь команд, сражаясь за звание лучших, продемонстрировали свои навыки и знания. В соревновании победу одержала команда Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Второе место заняли студенты Алтайского политехнического техникума, а третье – Алтайского госуниверситета.

Обучение на практике

Напомним, Деловую игру проводят ежегодно в рамках нацпроекта "Производительность труда". В прошлом году она прошла в формате "Фабрики процессов". Там участники на практике изучали методы бережливого производства и могли наглядно увидеть, как такие улучшения влияют на результаты работы.

В прошлом году победу одержала команда Алтайского госуниверситета, вторыми были студенты Финансового университета при правительстве РФ. Третье место поделили команды медицинского и технического университетов региона.

Подобные мероприятия играют важную роль в подготовке квалифицированных кадров для современного производства. Знакомство с принципами бережливого производства на ранних этапах обучения позволяет молодым специалистам быть востребованными на рынке труда и вносить свой вклад в развитие экономики региона.

Нацпроект "Производительность труда" ориентирован на рост производительности труда на предприятиях среднего и крупного бизнеса в ключевых несырьевых секторах экономики, таких как обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесное хозяйство.