От теории к практике. Студенты Алтайского края учатся оптимизировать производство
В регионе прошла Деловая игра в рамках нацпроекта "Производительность труда"
25 октября 2024, 14:00, ИА Амител
С 14 по 17 октября в Алтайском крае состоялась IV Деловая игра по бережливому производству, собравшая на своей площадке студентов вузов и колледжей региона. Мероприятие, ставшее частью масштабного нацпроекта "Производительность труда", организовали Министерство экономразвития региона и Алтайский центр кластерного развития.
Надпрофессиональные навыки
Цель мероприятия – практическое погружение будущих специалистов в мир бережливых технологий.
"Бережливые технологии в современной экономике все больше набирают вес и активнее применяются предприятиями на производствах. А значит, потребность в кадрах, обладающих соответствующими компетенциями, растет. В связи с этим мы с удовлетворением отмечаем ежегодный интерес к Деловой игре со стороны образовательных учреждений региона", – отмечает замминистра экономразвития Алтайского края Сергей Кореннов.
В этом году каждая команда прошла "Основы бережливого производства", после чего приступила к практическому заданию – сборке штепсельных вилок. Задача заключалась не просто в сборке, а в оптимизации процесса: участникам предстояло устранить лишние потери и сократить время выполнения задач.
Семь команд, сражаясь за звание лучших, продемонстрировали свои навыки и знания. В соревновании победу одержала команда Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Второе место заняли студенты Алтайского политехнического техникума, а третье – Алтайского госуниверситета.
Обучение на практике
Напомним, Деловую игру проводят ежегодно в рамках нацпроекта "Производительность труда". В прошлом году она прошла в формате "Фабрики процессов". Там участники на практике изучали методы бережливого производства и могли наглядно увидеть, как такие улучшения влияют на результаты работы.
В прошлом году победу одержала команда Алтайского госуниверситета, вторыми были студенты Финансового университета при правительстве РФ. Третье место поделили команды медицинского и технического университетов региона.
Подобные мероприятия играют важную роль в подготовке квалифицированных кадров для современного производства. Знакомство с принципами бережливого производства на ранних этапах обучения позволяет молодым специалистам быть востребованными на рынке труда и вносить свой вклад в развитие экономики региона.
Нацпроект "Производительность труда" ориентирован на рост производительности труда на предприятиях среднего и крупного бизнеса в ключевых несырьевых секторах экономики, таких как обрабатывающее производство, строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесное хозяйство.
14:10:40 25-10-2024
всё это называется Маркетинг!
если знать что такой маркетинг...!? а не сводить его к банальной рекламе...!
14:14:17 25-10-2024
"сборке штепсельных вилок"
на днях прикатила из чайны знакомишна, по технологиям тяжпрома каталась.
молчит как прибитая, акклиматизируется обратно на рабочем месте. депрессия у нее.
14:25:09 25-10-2024
Если нет оборудования, то что оптимизировать?
15:42:20 25-10-2024
Гость (14:25:09 25-10-2024) Если нет оборудования, то что оптимизировать?... Как правило, "оптимизация" сводится к сокращению персонала, с возложением на оставшихся сотрудников дополнительных обязанностей.
Много ума не надо...
16:47:35 25-10-2024
Гость (14:25:09 25-10-2024) Если нет оборудования, то что оптимизировать?... Денег нет купить? Сейчас любое оборудование доступно. С оговорками типа без гарантии сервиса, или дороже рынка. Но купить можно хоть что.
20:31:47 25-10-2024
Гость (14:25:09 25-10-2024) Если нет оборудования, то что оптимизировать?... Все оптимизираново до нас, в смысле них!!!
14:46:58 25-10-2024
А то у нас не хватает "оптимизаторов"...Медицину оптимизировали, образование оптимизировали, культуру - оптимизировали...Надо начинать оптимизировать оптимизаторов...
16:10:33 25-10-2024
и без этих оптимизаторов, все оптимизировали ... последнее работающее добьют, ибо не имеют никакого понятия про производственные процессы конкретной организации, как эффективные менеджеры, которые после прихода в организации первым делом убирают средний персонал, а рабочим выработку увеличивают, потому что какой то человек полчаса с секундомером за рабочим последил, и решил, что он может в минуту больше делать, совершенно не учитывая начало смены или конец, оборудование, квалификацию рабочего. Зато менеджеров или экономистов сразу резко становилось больше.