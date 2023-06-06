Алтайский край примет престижные два этапа Кубка России по шахматам

Турниры пройдут одновременно

06 июня 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: Федерация шахмат Алтайского края

Мужской и женский этапы Кубка России по шахматам пройдут в Барнауле 22-30 июля, сообщает Федерация шахмат Алтайского края. Мужчины сыграют на "Мемориале Василия Лепихина", женщины – в турнире "Красоты Алтая". Суммарный призовой фонд составит 1,25 миллиона рублей. Соревнования будут проходить одновременно.

Алтайский край впервые примет два этапа Кубка России по шахматам одновременно. Для этого в краевом шахматном клубе сделают трансляцию на 20 досках.

Мужчины будут бороться за призовой фонд в 700 тысяч рублей. Турнир назван в честь Василия Лепехина – пятикратного чемпиона Бурятии и восьмикратного чемпиона Алтайского края. Он был одним из сильнейших шахматистов Сибири середины XX века. В 1968 году в возрасте 52 лет он ушёл из жизни после инсульта. В 1970-е годы в память о Василии Васильевиче на Алтае начали проводиться турниры краевого масштаба, но в какой-то момент эта традиция прервалась. Однако в 2013 году был возрождён полноценный "Мемориал Лепихина", который вышел за пределы региона: на ежегодные опен-турниры по классике охотно приезжали сибиряки и не только. В этом году состоится юбилейный – десятый по счёту – мемориал. Но впервые он пройдёт в новом статусе – этапа Кубка России по шахматам среди мужчин.

Своё участие уже подтвердил гроссмейстер Дмитрий Бочаров из Новосибирска. В феврале он выиграл в Барнауле этап Рапид Гран-При России – XIII "Мемориал Рувима Кура".

А вот женщины будут сражаться за 550 тысяч рублей. Турнир называется "Красоты Алтая". Он изначально задумывался как этап Кубка России по шахматам. Впервые состоялся в 2019 году, победительницей стала москвичка Екатерина Борисова.

Более подробную информацию о турнирах можете получить по ссылке.