Соревнования проходят в манеже "Политеха"

03 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Крупнейший в современной истории турнир по шахматам "Кубок Алтая" стартовал 3 мая. Подобные соревнования проходят уже в 13-й раз. В прошлом году они собрали в Барнауле 367 участников со всей страны, а в этом заявилось более 425 девочек и мальчиков. Из-за большого количества участников мероприятие решили провести в манеже "Политеха".

Кто участвует в "Кубке Алтая"?

Турнир проходит с 3 по 8 мая. В нём сыграют ребята четырёх возрастных категорий: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, юноши и девушки до 15 лет.

Как рассказал amic.ru президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов, в этом году на турнир заявилось беспрецедентное количество участников. Большую помощь в организации оказало руководство АлтГТУ, предоставив на дни соревнования свой манеж. Если турнир будет пользоваться такой же популярностью, то в будущие годы, считает Поломошнов, "Кубок Алтая" надо будет проводить в "Титов-Арене".

"Видимо, мы всё делаем правильно, потому что с каждым годом участников становится больше. Ещё несколько лет назад мы не могли набрать десять человек, чтобы получить статус этапа Кубка России. Сейчас же мы думаем над тем, где же всех участников разместить", – уверен Артём Поломошнов.





























































































































Турнир "Кубок Алтая" по шахматам

Почему этот турнир такой важный?

В этом году пройдёт 54 этапа Кубка страны. Причём десять из них уже завершились. Барнаул станет первым сибирским городом, который примет эти важные детско-юношеские соревнования. Затем этапы проведут в Томске ("Мемориал В.А. Дохленко", 14-22 июня), Абакане ("Солнечная Хакасия", 22-30 июня), Новосибирске ("Наукоград Кольцово", 30 июня – 8 июля) и Омске ("Мемориал Я.Д. Русакова", 21-31 июля). Все эти соревнования объединены в шахматный фестиваль "Интеллектуалы Сибири" со своим отдельным зачётом, так что для детей из СФО "Кубок Алтая" будет иметь дополнительную ценность.

В финале детского Кубка России сыграют по восемь шахматистов в каждой возрастной группе. Отбор будет осуществляться по рейтингу, который формируется по трём лучшим результатам каждого участника.

Как участвуют наши шахматисты?

По информации Федерации шахмат региона, к "Кубку Алтая" некоторые наши ребята подошли с хорошим количеством очков. Так, например, тальменец Илья Пурыга (мальчики до 13 лет) выиграл "Мемориал Левитского" в Нижнем Тагиле, а на "Мемориале Оноприенко" в Ноябрьске на высшую ступень пьедестала поднялись барнаульские спортсменки Татьяна Кузнецова (девушки до 15 лет), Анжелика Говорова (девочки до 13 лет) и Ульяна Киричук (девочки до 11 лет), бронзовыми призёрами стали Михаил Ларионов (мальчики до 13 лет) и Александр Кузнецов (мальчики до 11 лет). На "Кубке Алтая" у них будет возможность сыграть с сильными соперниками и получить высокий балл.