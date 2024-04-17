Алтайский край присоединился к акции "Всероссийский день заботы о памятниках"

В этом году запланировано позаботиться о 595 объектах культурного наследия региона

17 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: Алтайохранкультура

В Алтайском крае 17 апреля стартовала ежегодная акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры", приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических мест, сообщает правительство региона.

Как отметили в Алтайохранкультуре, первыми участниками акции стали учащиеся барнаульской школы № 93, которые в селе Лебяжье привели в порядок территорию памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.