Алтайский край присоединился к акции "Всероссийский день заботы о памятниках"
В этом году запланировано позаботиться о 595 объектах культурного наследия региона
17 апреля 2024, 16:30, ИА Амител
В Алтайском крае 17 апреля стартовала ежегодная акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры", приуроченная к Международному дню охраны памятников и исторических мест, сообщает правительство региона.
Как отметили в Алтайохранкультуре, первыми участниками акции стали учащиеся барнаульской школы № 93, которые в селе Лебяжье привели в порядок территорию памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
"В этом году запланировано позаботиться о 595 объектах культурного наследия региона. Субботники пройдут с 17 по 28 апреля как в крупных городах, так и небольших селах. Традиционное мероприятие уже доказало свою актуальность и востребованность: добровольцы разных возрастов с большим энтузиазмом включаются в благородную работу по сохранению памятников истории. А потом делятся в социальных сетях фотографиями и рассказами об объектах культурного наследия, с которыми им повезло соприкоснуться", – рассказали в Алтайохранкультуре.
20:25:55 17-04-2024
Уборка озеленение города, забота о памятниках должны быть непрерывны, а не "день заботы", "чистый четверг", "месячник уборки".