Алтайский край стал лидером страны по производству чечевицы

Регион собрал 29% этой культуры от общероссийского объема

09 марта 2024, 15:11, ИА Амител

Чечевица / Фото: unsplash.com

В 2023 году Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в стране, сообщает правительство региона со ссылкой на данные Росстата.

В общей сложности за прошлый год в России произвели 345 тысяч тонн этой культуры. 99 тысяч (29%) из этого числа получили алтайские аграрии.

Ранее стало известно, что алтайские сельхозпроизводители смогут поставлять кукурузу и рис в Китай.