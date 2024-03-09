Алтайский край стал лидером страны по производству чечевицы
Регион собрал 29% этой культуры от общероссийского объема
09 марта 2024, 15:11, ИА Амител
Чечевица / Фото: unsplash.com
В 2023 году Алтайский край стал лидером по производству чечевицы в стране, сообщает правительство региона со ссылкой на данные Росстата.
В общей сложности за прошлый год в России произвели 345 тысяч тонн этой культуры. 99 тысяч (29%) из этого числа получили алтайские аграрии.
Ранее стало известно, что алтайские сельхозпроизводители смогут поставлять кукурузу и рис в Китай.
15:36:45 09-03-2024
Ржится рожь, овес овсится, чечевица чечевится!