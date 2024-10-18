Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы

По словам Виктора Томенко, в среднем фермеры получили по 536 центнеров корнеплодов с каждого гектара

18 октября 2024, 10:44, ИА Амител

Свекла / Источник фото: pxhere.com

Аграрии Алтайского края завершили уборку сахарной свеклы с выдающимися результатами, сообщил губернатор Виктор Томенко.

В среднем с каждого гектара фермеры получили по 536 центнеров корнеплодов, за счет чего урожайность приблизилась к рекорду прошлого года.

"Более того, наш регион стал лидером по урожайности во всей стране, обогнав таким образом в том числе и регионы, где погодные условия были более благоприятными", – подчеркнул политик.

Общий же объем урожая, по предварительным данным, превысил 1,3 млн тонн. Хозяйства почти повторили собственное максимальное достижение четырехлетней давности.