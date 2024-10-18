Алтайский край стал лидером по урожайности сахарной свеклы
По словам Виктора Томенко, в среднем фермеры получили по 536 центнеров корнеплодов с каждого гектара
18 октября 2024, 10:44, ИА Амител
Аграрии Алтайского края завершили уборку сахарной свеклы с выдающимися результатами, сообщил губернатор Виктор Томенко.
В среднем с каждого гектара фермеры получили по 536 центнеров корнеплодов, за счет чего урожайность приблизилась к рекорду прошлого года.
"Более того, наш регион стал лидером по урожайности во всей стране, обогнав таким образом в том числе и регионы, где погодные условия были более благоприятными", – подчеркнул политик.
Общий же объем урожая, по предварительным данным, превысил 1,3 млн тонн. Хозяйства почти повторили собственное максимальное достижение четырехлетней давности.
10:45:54 18-10-2024
а не задать ли мне наитупейший вопрос... для нас сахар теперь дешевле будет же да?
10:57:12 18-10-2024
Гость (10:45:54 18-10-2024) а не задать ли мне наитупейший вопрос... для нас сахар тепер... сахар - яд, я без сарказма
11:07:45 18-10-2024
Гость (10:57:12 18-10-2024) сахар - яд, я без сарказма... да ладно... а варенье как варить то? и самогонку гнать.. вы это..того.. не волнуйте народ
11:31:59 18-10-2024
Гость (11:07:45 18-10-2024) да ладно... а варенье как варить то? и самогонку гнать.. вы...
Самогон из сахара это примитив. Намного качественнее и полезнее зерновой самогон, технологии рулят !
14:32:23 18-10-2024
Гость (11:31:59 18-10-2024) Самогон из сахара это примитив. Намного качественнее и п... "полезнее"? самогон? воистину этот мир сошёл с ума. Пользы в самогоне ничуть не больше, чем в изжоге и глистах.
20:20:04 18-10-2024
Гость (10:45:54 18-10-2024) а не задать ли мне наитупейший вопрос... для нас сахар тепер... Нет не будет, единственный сахарный завод в АК принадлежит московской компании
11:26:09 18-10-2024
и куда эту сахарную свеклу повезут фермеры, с учетом того, что собственник сахарного завода разослал всем фермерам письма, что не будет у них эту свеклу покупать, так как решил сам выращивать. Дождался, пока фермеры технологию выращивания на своих полях отладят, шишки набьют, а потом, сказал, все, сам типа растить будут. Фермеры весной письмо же писали Губернатору насчет этой ситуации.
13:14:46 18-10-2024
Гость (11:26:09 18-10-2024) и куда эту сахарную свеклу повезут фермеры, с учетом того, ч... ждём следующую статью "куда деть выдающийся урожай свеклы?".....)))
11:36:36 18-10-2024
Жди повышения цены.
13:26:00 18-10-2024
Жди повышения цен на сахар и банкротства фермеров-рекордсменов.
14:34:35 18-10-2024
По поводу необычайного урожая- это, конечно, здорово, что такой огромный вес, но много ли в том весе сахара? А то, может так статься, что этот вес- вода...