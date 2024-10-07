Алтайские аграрии начали готовиться к новой посевной

Обработку территорий провели на площади более 720 гектаров

07 октября 2024, 19:10, ИА Амител

Поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/98987

В Алтайском крае продолжается уборочная кампания, но уже сейчас сельхозпроизводители начинают готовиться к весенним полевым работам. Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства.

Параллельно с уборкой урожая идет подготовка почвы к новому сезону. На данный момент осенняя обработка проведена на площади более 720 гектаров.

Наибольшие объемы работ выполнены в Михайловском, Локтевском, Павловском, Первомайском, Панкрушихинском, Ребрихинском и Родинском районах.

Ранее сообщалось, что суммарный объем поддержки проектов, представленных Алтайским краем на Днях региона в Совете Федерации, составляет от 23 до 25 миллиардов рублей. Эти средства будут поступать в течение пяти ближайших лет.